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Взрывотехники обнаружили и обезвредили российскую ракету "Точка-У" на Херсонщине. ФОТОрепортаж

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Обнаружили невзорвавшуюся российскую ракету в поле недалеко от одного из населенных пунктов Чернобаевской территориальной громады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале МВД Украины.

"Ракету обнаружили в поле, вблизи одного из населенных пунктов, она не сдетонировала, боевая часть осталась невредимой. С учетом того, под каким углом она вошла в землю, установлено, что пуск произошел с временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

Найденная ракета – это часть советского образца "Точка-У" с боевой частью в виде модифицированной авиационной бомбы. Взрывная волна от подрыва должна быть очень сильной. Ситуацию усложняло то, что ракета ударила неподалеку от важных линий коммуникаций.

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"Поэтому ракету транспортировали, чтобы максимально безопасно обезвредить. Боевую часть закопали в котлован, чтобы почва взяла на себя основную детонацию, а обломки не разлетались далеко", - прояснили в ведомстве.

Взрывотехники обнаружили и обезвредили российскую ракету Точка-У на Херсонщине 01

Взрывотехники обнаружили и обезвредили российскую ракету Точка-У на Херсонщине 02
Взрывотехники обнаружили и обезвредили российскую ракету Точка-У на Херсонщине 03
Взрывотехники обнаружили и обезвредили российскую ракету Точка-У на Херсонщине 04

Автор: 

крылатые ракеты (879) МВД (9318) Херсонская область (4745)


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11.08.2023 21:36 Ответить
 
 