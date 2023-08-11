Взрывотехники обнаружили и обезвредили российскую ракету "Точка-У" на Херсонщине. ФОТОрепортаж
Обнаружили невзорвавшуюся российскую ракету в поле недалеко от одного из населенных пунктов Чернобаевской территориальной громады.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале МВД Украины.
"Ракету обнаружили в поле, вблизи одного из населенных пунктов, она не сдетонировала, боевая часть осталась невредимой. С учетом того, под каким углом она вошла в землю, установлено, что пуск произошел с временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.
Найденная ракета – это часть советского образца "Точка-У" с боевой частью в виде модифицированной авиационной бомбы. Взрывная волна от подрыва должна быть очень сильной. Ситуацию усложняло то, что ракета ударила неподалеку от важных линий коммуникаций.
"Поэтому ракету транспортировали, чтобы максимально безопасно обезвредить. Боевую часть закопали в котлован, чтобы почва взяла на себя основную детонацию, а обломки не разлетались далеко", - прояснили в ведомстве.
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