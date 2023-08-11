Силы обороны сдерживают россиян на Купянском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 11 августа 2023 года

Как информириует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "В течение суток российские оккупанты нанесли 5 ракетных ударов, применив 4 аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал" (1 уничтожено) и 1 ракету С-300. Кроме того, враг нанес 24 авиационных удара и совершил около 37 обстрелов реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, среди которых есть дети.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло 25 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, это Клюсы Черниговской области; Середина-Буда, Водолаги, Локня Сумской области и Одноробовка, Уды Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки и Ивановки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Кисловки и Первомайского Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Купянск, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Невского, Белогоровки Луганской области и Веселого, Железнянского, Клещиевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 25 населенных пунктов, в частности Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Заречное, Ямполь, Серебрянка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки, Клищиевки и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Ивановское, Клищиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Александрополь, Керамик, Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Северене Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Максимилиановка, Парасковеевка, Новомихайловка и Елизаветовка Донецкой области.

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На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах Новоданиловки и Орехового Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Зализничное, Гуляйпольское, Белогорье, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Берислав, Токаревка, Антоновка, Камышаны, Кизомыс Херсонской области и город Херсон; Куцуруб, Очаков Николаевской области.

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В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 1 удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками были уничтожены 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 зенитно-ракетный комплекс "Стрела" противника".

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