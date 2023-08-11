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Новости Война
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Возвращение 30 тысяч и доплаты раненым воинам: Кабмин опубликовал обновленный порядок выплат военнослужащим

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Кабинет Министров изменил порядок выплаты и размера дополнительного вознаграждения военнослужащим. В частности, вернули доплаты в 30 тыс. грн, предусмотрели выплаты для раненых бойцов, а также инструкторов, курсантов и срочников.

Об этом говорится в постановлении правительства №836 от 9 августа, опубликованном на Правительственном портале, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Примечательно, что в части выплаты дополнительного вознаграждения постановление применяется с 1 июня 2023 года.

Прежде всего изменения касаются раненых бойцов. Военнослужащим, которые в связи с ранением признаны военно-врачебной комиссией (ВВК) ограниченно пригодными или непригодными к военной службе, после пребывания в распоряжении соответствующих командиров более двух месяцев и до окончания такого пребывания ежемесячно будут получать дополнительное вознаграждение в размере 20 100 гривен.

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Также постановлением устанавливаются ежемесячные доплаты для военных, несущих сторокову службу (6000 грн), и курсантов (2350 грн).

По новым правилам, на период действия военного положения дополнительные ежемесячные (пропорционально времени выполнения соответствующих задач) выплаты в 30 тысяч грн предусмотрены для:

  • Военнослужащих (ВСУ, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Минобороны, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, Госспецтранспорта), которые выполняют боевые задачи для обороны Украины, защиты населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины;
  • Лиц рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро и полицейских;
  • Военнослужащих на должностях руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных центрах и подразделениях, которые могут получать от 15 до 30 тыс грн доплаты в зависимости от квалификации.

Дополнительные выплаты в размере до 50 тысяч грн могут получать:

  • Военнослужащие, которые на расстоянии осуществляют оперативное управление воинскими частями и подразделениями, ведущими военные действия на линии соприкосновения и выполняют боевые задачи на расстоянии первого эшелона обороны или наступления.

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Денежное вознаграждение в 100 тыс грн будут получать:

  • Военнослужащие, служащие ГСЧС и полиции, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях, обеспечивают осуществление мероприятий по нацбезопасности и обороне в районах проведения военных действий, в том числе и на временно оккупированных украинских территориях
  • Лица рядового и начальствующего состава территориальных военизированных формирований Государственной уголовно-исполнительной службы, привлекаемых Главнокомандующим ВСУ для непосредственного участия в боевых действиях или осуществления мероприятий по нацбезопасности и обороне в районах проведения военных действий, в том числе и на временно оккупированных украинских территориях.

Право на получение дополнительного вознаграждения в размере 100 тыс гривен имеют также:

  • Лица, получившие ранения, связанные с защитой Украины, и которые находятся на стационарном лечении (в частности, за рубежом). Учитывается также время перемещения из одного учреждения здравоохранения в другое, отпуск для лечения после тяжелого ранения по заключению ВВК;
  • Лица, захваченные в плен (кроме тех, которые добровольно сдались в плен) или являются заложниками, а также интернированные в нейтральные государства или безвестно отсутствующие (в случае, когда указанные события произошли как до введения военного положения, так и после его введения);
  • Погибшие в результате полученного после введения военного положения ранения (контузии, травмы или увечья), связанного с защитой Родины (выплата осуществляется за весь месяц, в котором лицо погибло (умерло)."

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11.08.2023 19:57 Ответить
КАК НИЩИМ-ПОДАЧКУ! Тфу УРОДЫ!
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12.08.2023 01:05 Ответить
NATO is countering russian imperialism very cheap, using the lives of Ukrainian soldiers.
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11.08.2023 21:04 Ответить
Примечательно что военным доплата 30к при условии выполнения задач а ментам и пожарникам - просто так
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11.08.2023 20:25 Ответить
О, мусора у тилу знову отримають додаткові 30 тисяч. до зарплати. Далі будуть сидіти у машинах під мостами, м'яти цицьки своїм напарницям і за це отримуватимуть додаткові 1.5-2 тис в день. Просто супер.
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11.08.2023 21:06 Ответить
Мусора-дармоїди, від них толку зеро
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11.08.2023 22:16 Ответить
Який ідіот придумав таке формулювання - право на отримання додаткової винагороди мають загиблі. Навіть по відношенню до родичів називати виплати винагородою це якесь блюзнірство.
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11.08.2023 23:00 Ответить
 
 