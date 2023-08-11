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Украина начала переговоры с Великобританией о предоставлении гарантий безопасности, - Офис президента

оп

Украина сегодня начала первый раунд переговоров на рабочем уровне с Великобританией по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности, как это предусмотрено Совместной декларацией о поддержке Украины, которая является основой для разработки соответствующих двусторонних документов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

В сообщении отмечается: "Великобритания стала вторым после Соединенных Штатов Америки государством, с которым Украина начала такие переговоры, и продолжила позитивную динамику выполнения достигнутых нашей страной договоров по безопасности с ключевыми международными партнерами.

Украинскую делегацию возглавил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

"Великобритания постоянно демонстрирует лидерство и пример в принятии и реализации самых смелых решений по поддержке Украины. Украинский народ высоко ценит уже оказанную помощь, и мы убеждены в дальнейшем укреплении нашего стратегического партнерства как до, так и после победы", - подчеркнул Андрей Ермак.

Эти двусторонние гарантии для Украины являются элементом укрепления нашей общей безопасности по всему евроатлантическому региону".

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Автор: 

безопасность (1104) Великобритания (4947) гарантия (154) Офис Президента (1796)


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Топ комментарии
+10
"Українську делегацію очолив керівник Офісу президента Андрій єрмак." = це та падаль яку британці вже відкрито називають агентом фсб а Борис Джонсон відмовлявся потискати руку......толку від переговорів не буде , на що і розрахунок зеленожопих мразей.
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11.08.2023 21:04
+9
Велика купа д'єрмака там напереговорює.
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11.08.2023 20:49
+8
так і є.
дєрьмак "почав", але його ніхто не хоче бачити.
відкритим текстом.
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11.08.2023 20:52
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Велика купа д'єрмака там напереговорює.
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11.08.2023 20:49 Ответить
У нас що немає міністра закордоних справ? Чи Кулеба захворів на ковід?
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11.08.2023 21:47 Ответить
Пропоную ліквідувати МЗС України як структуру, яка дублює функції опи.
Дипломатів мобілізувати і на фронт.

І щоб два рази не вставати.
Ліквідувати посаду Президента України, оскільки вона дублює функції єрмака.

Якщо це все виглядає неправомірно і складно -- тоді просто ліквідуйте єрмака.
В фізичному сенсі.
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12.08.2023 01:13 Ответить
Кому ермаку или голобородько?
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11.08.2023 20:49 Ответить
Не вірю, щоб британці мали справи з цим під@ром...
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11.08.2023 20:50 Ответить
так і є.
дєрьмак "почав", але його ніхто не хоче бачити.
відкритим текстом.
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11.08.2023 20:52 Ответить
скiльки зайвоi бюрократii! переговори,раунди,черга краiн,та таке iнше. зараз iснуэ пряме юридичне виправдання для розмiщення ядерноi зброi в Украiнi,як вiдповiдь на вже iснування такоi у бiлорусi.
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11.08.2023 20:54 Ответить
Бритти і паяци...
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11.08.2023 21:00 Ответить
"Українську делегацію очолив керівник Офісу президента Андрій єрмак." = це та падаль яку британці вже відкрито називають агентом фсб а Борис Джонсон відмовлявся потискати руку......толку від переговорів не буде , на що і розрахунок зеленожопих мразей.
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11.08.2023 21:04 Ответить
Єрмак рішає. Тоді нам повна п.да.
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11.08.2023 21:22 Ответить
Українську делегацію(за рішенням фсб 3,14дерації очолив керівник Офісу Президента агент "козирний" -Андрій Єрмак,котрий є токсичним у відношеннях України із західними партнерами і на котрого,як на агента 3,14рації ,не одноразово вказувала , англійська сторона.
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11.08.2023 21:23 Ответить
єрмак натякає, що скоро, поставить хрест на відношеннях з Британією...
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11.08.2023 21:24 Ответить
Бред сивой кобылы !
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11.08.2023 21:29 Ответить
З Эрмаком можна йти тільки до капітуляції.
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11.08.2023 21:32 Ответить
я не зрозумів - а де президент? Чому керівник якогось офісу представляє нашу країну. Як колись при Ющенку: балога - це я. Ну тоді було зрозуміло, отруєння і таке інше. А зараз ж немає ніякого отруєння. Чи є? переживаю я за нього
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11.08.2023 21:33 Ответить
Є отруєння. Коксом.
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11.08.2023 21:49 Ответить
Та в нього імунітет за стільки років
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11.08.2023 22:56 Ответить
ПВО дальнобойные ракеты и дроны вот гарантии безопасности для Украины.
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11.08.2023 21:43 Ответить
А найбільша країна Європи Україна надає комусь безпекові гарантії?
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11.08.2023 21:57 Ответить
ЄРМАКУ, ТАТАРОВУ бЄНІ І НЄСТЬ ІМ ЧИСЛА.
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11.08.2023 22:04 Ответить
 
 