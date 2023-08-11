Украина начала переговоры с Великобританией о предоставлении гарантий безопасности, - Офис президента
Украина сегодня начала первый раунд переговоров на рабочем уровне с Великобританией по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности, как это предусмотрено Совместной декларацией о поддержке Украины, которая является основой для разработки соответствующих двусторонних документов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.
В сообщении отмечается: "Великобритания стала вторым после Соединенных Штатов Америки государством, с которым Украина начала такие переговоры, и продолжила позитивную динамику выполнения достигнутых нашей страной договоров по безопасности с ключевыми международными партнерами.
Украинскую делегацию возглавил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
"Великобритания постоянно демонстрирует лидерство и пример в принятии и реализации самых смелых решений по поддержке Украины. Украинский народ высоко ценит уже оказанную помощь, и мы убеждены в дальнейшем укреплении нашего стратегического партнерства как до, так и после победы", - подчеркнул Андрей Ермак.
Эти двусторонние гарантии для Украины являются элементом укрепления нашей общей безопасности по всему евроатлантическому региону".
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Дипломатів мобілізувати і на фронт.
І щоб два рази не вставати.
Ліквідувати посаду Президента України, оскільки вона дублює функції єрмака.
Якщо це все виглядає неправомірно і складно -- тоді просто ліквідуйте єрмака.
В фізичному сенсі.
дєрьмак "почав", але його ніхто не хоче бачити.
відкритим текстом.