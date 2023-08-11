Экономика России адаптируется к международным санкциям и может вернуться к довоенному уровню, но мобилизация может свести это на нет, - Bloomberg

Российская экономика адаптируется к влиянию международных санкций.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Как отмечает агентство, ВВП России увеличился на 4,9% во втором квартале этого года, превысив большинство прогнозов.

"Период годового спада с момента вторжения в Украину был самым длинным за более чем полдесятилетия. Но поскольку фискальная политика становится все более мягкой в поддержку военных усилий, валовой внутренний продукт увеличился на 4,9% во втором квартале", - говорится в сообщении.

Данные по ВВП свидетельствуют, что экономика России растет уже четыре квартала подряд после падения более чем на 4% год назад, вопреки прогнозам относительно длительного спада в ответ на санкции, введенные из-за вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Читайте также: Российская нефть торгуется выше установленного G7 ценового лимита: США готовятся отреагировать, - Reuters

Отмечается, что увеличение расходов по обороне стимулирует промышленное производство. А потребительский спрос набирает обороты на фоне растущих расходов государства на социальную поддержку и повышение заработной платы.

"Но стремление Кремля расширить набор в армию может этому помешать, поскольку нехватка рабочей силы усиливается", - отмечает Bloomberg.

В этой связи агентство предполагает, что Россия может ввести "целевую мобилизацию", то есть выборочную.

"Поскольку Россия пытается привлечь больше добровольцев к вторжению президента Владимира Путина в Украину, она рискует создать отток рабочей силы. Это может побудить к переходу к более выборочным мерам призыва людей, отсутствие которых не будет так сильно ощущаться на рынке труда", - отмечает.