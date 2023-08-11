РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11133 посетителя онлайн
Новости Санкции против России
4 751 55

Экономика России адаптируется к международным санкциям и может вернуться к довоенному уровню, но мобилизация может свести это на нет, - Bloomberg

россия,экономика,ввп,рубль

Российская экономика адаптируется к влиянию международных санкций.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Как отмечает агентство, ВВП России увеличился на 4,9% во втором квартале этого года, превысив большинство прогнозов.

"Период годового спада с момента вторжения в Украину был самым длинным за более чем полдесятилетия. Но поскольку фискальная политика становится все более мягкой в поддержку военных усилий, валовой внутренний продукт увеличился на 4,9% во втором квартале", - говорится в сообщении.

Данные по ВВП свидетельствуют, что экономика России растет уже четыре квартала подряд после падения более чем на 4% год назад, вопреки прогнозам относительно длительного спада в ответ на санкции, введенные из-за вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Читайте также: Российская нефть торгуется выше установленного G7 ценового лимита: США готовятся отреагировать, - Reuters

Отмечается, что увеличение расходов по обороне стимулирует промышленное производство. А потребительский спрос набирает обороты на фоне растущих расходов государства на социальную поддержку и повышение заработной платы.

"Но стремление Кремля расширить набор в армию может этому помешать, поскольку нехватка рабочей силы усиливается", - отмечает Bloomberg.

В этой связи агентство предполагает, что Россия может ввести "целевую мобилизацию", то есть выборочную.

"Поскольку Россия пытается привлечь больше добровольцев к вторжению президента Владимира Путина в Украину, она рискует создать отток рабочей силы. Это может побудить к переходу к более выборочным мерам призыва людей, отсутствие которых не будет так сильно ощущаться на рынке труда", - отмечает.

Автор: 

россия (95467) санкции (11282) экономика (3879)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
С их ресурсами они могут жить вообще закрытые от всего мира, а вот нашей с нашей экономикой творится закономерная ж..а; спасибо ОП за наше светлое будущее. Щоб їх побили метастази!
показать весь комментарий
11.08.2023 21:13
+10
ВВП конечно важный показатель, но у них сейчас он "мусорный". Каждая ракета и снаряд - это тоже ВВП, но это "мусорный" ВВП. То есть на что тратят бюджет в минус. И вот тут важнее другой показатель - это собственно бюджет, и там у них песдец полный, за пару месяцев превысили годовой план по дефициту бюджета
показать весь комментарий
11.08.2023 21:16
+8
Это не экономика возвращается, это эта статья кругами ходит
показать весь комментарий
11.08.2023 21:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это не экономика возвращается, это эта статья кругами ходит
показать весь комментарий
11.08.2023 21:02 Ответить
Взагалі-то ця новина на сайті Блумберг датується сьогоднішнім числом, тобто 11 СЕРПНЯ 2023 РОКУ.
А от читаєш тутешніх анал-і-тиків на форумі ЦЕНЗОРА і дивуєшся ....Ну повторюйте і дальше ХАЛВА, ХАЛВА....
показать весь комментарий
11.08.2023 21:46 Ответить
Не хочу никого огорчать, но в сутках - 24 часа. Многое может повториться даже за такой короткий период. Например, стрелки часов дважды могут пройти одну и ту же отметку на циферблате. Да мало ли…
показать весь комментарий
11.08.2023 21:56 Ответить
Так в армію там набирають в більшості безробітних.
показать весь комментарий
11.08.2023 21:03 Ответить
А там більшість безробітних. У нас, до речі, до війни та ж сама проблема була, не в такому масштабі, але була.
показать весь комментарий
11.08.2023 21:07 Ответить
Що значить більшість таких? З 30 мільйонів безробітних?
показать весь комментарий
11.08.2023 21:20 Ответить
Зі 140 млн а не 30.
показать весь комментарий
11.08.2023 21:52 Ответить
Москалів навряд чи 140 мільйонів.І з цих 140 скільки безробітних?
показать весь комментарий
11.08.2023 22:18 Ответить
На предприятиях нехватка рабочих. А безработные пошли на войну, многие уже утилизировались.
показать весь комментарий
11.08.2023 21:43 Ответить
хххааа...
мені цікаво як саме адаптується?
раніше все ліпили із гівна і палок а тепер із палок і гівна?
і як вона може повернутися до 24.02, коли прибутки впали, як мінімум в два рази?
показать весь комментарий
11.08.2023 21:03 Ответить
Шось сьогодні Цензор дуже багато про єканамічьєскій взльйот підарсії розповідає...
показать весь комментарий
11.08.2023 21:08 Ответить
На заводе азлк клеят китайский шильдик на китайскую машину и называют её "масквич3"
Вот такая адаптация
показать весь комментарий
11.08.2023 21:20 Ответить
якщо у них частка виробництва зброї і всякого війскового гівна у ВВП при цьому зростає із ви передженням (а шось мені підказує, що там не 5%, то це означає, що невійськові сектори у них просідають
показать весь комментарий
11.08.2023 21:07 Ответить
аритметика рулить.

економіка рф довоєнна(х)-санкції(у)=економіка під час війни(z)

якщо z=x то у=0

а якщо санкції нульові то ніякі то не санкції, то брехня для українців.

стояти з Україною в перекляді українською означає негласно лизатися з путіним.
показать весь комментарий
11.08.2023 21:08 Ответить
І так зрозуміло було що ті санкції в пі@ду.
показать весь комментарий
11.08.2023 21:08 Ответить
СРСР теж був постійно під санкціями і постійно адаптовувався. Народ жив просто в злиднях.
Рашка, уперЬОт!
показать весь комментарий
11.08.2023 21:08 Ответить
Так мають діяти санкції???
показать весь комментарий
11.08.2023 21:10 Ответить
Так пишуть смі. Тим паче тут це уже повторно
показать весь комментарий
11.08.2023 21:23 Ответить
С их ресурсами они могут жить вообще закрытые от всего мира, а вот нашей с нашей экономикой творится закономерная ж..а; спасибо ОП за наше светлое будущее. Щоб їх побили метастази!
показать весь комментарий
11.08.2023 21:13 Ответить
ватне чувирло!
показать весь комментарий
11.08.2023 22:01 Ответить
Почему "чувирло" и почему "ватное"? Или вы фанатеете от ОП и молитесь на хрипатого наркомана?
показать весь комментарий
11.08.2023 22:10 Ответить
Добродії з Bloomberg не враховують інфляцію, наприклад, завод виробляв одного буратину який коштував 50 рублів, зараз той самий буратино коштує 100 рублів, зріст ВВП 100%.
показать весь комментарий
11.08.2023 21:15 Ответить
ВВП конечно важный показатель, но у них сейчас он "мусорный". Каждая ракета и снаряд - это тоже ВВП, но это "мусорный" ВВП. То есть на что тратят бюджет в минус. И вот тут важнее другой показатель - это собственно бюджет, и там у них песдец полный, за пару месяцев превысили годовой план по дефициту бюджета
показать весь комментарий
11.08.2023 21:16 Ответить
Совецьку економіку свого часу уявляли так, день і ніч гудять екскаватори, видобуваючи залізну руду, щоб зробити ще більше екскаваторів та поглибити котлован.
показать весь комментарий
11.08.2023 21:24 Ответить
Нам проректор рассказывал (он экономтеорию вёл) как делался ВВП в совке. На завод резиновых изделий приходит распоряжение сделать 200 тысяч пар калош. Ну раз есть распоряжение - то их делают. Развозят по магазинам, но никто их не покупает. Тогда принимается решение свезти все калоши обратно на завод, перемолоть их в труху и снова сделать 200 тыщ пар калош
показать весь комментарий
11.08.2023 21:32 Ответить
Головне правильно дивитися цифри .

Звичайно, що після великого падіння - відбуавється відновлення.

Відновлення відбуавється за рахунок військового виробництва.

Військове виробництва і великі виплати військовим і гробові - малюють гарні цифри.

Але виробництва товарів війни - це просто знищення матеріалів та людської праці збоченим способом. А виплати зжере інфляція.

Росія, ще може триматися довго - але чим довше тримається - тим більша буде глибина падіння.

Питання не про Московію, питання коли наш народ перестане толерувати корупцію і злодійство в нашій країні
показать весь комментарий
11.08.2023 21:20 Ответить
71 место по ВВП на рыло населения.
Верно,всего на 66 мест ошиблись.
показать весь комментарий
11.08.2023 21:55 Ответить
Мы и на душу в два раза проигрываем, да и что нам даст "на душу", нам со всей рашей воевать приходится, поэтому общий ВВП тут актуальнее.
показать весь комментарий
11.08.2023 22:15 Ответить
5-6, кто как оценивает. Мы где то на 50ом. И по абсолютным числам, где то так же, в десять раз слабее... Так что пытаться их передавить экономикой это явно дохлый номер!
показать весь комментарий
11.08.2023 22:12 Ответить
https://internationalinvestment.biz/research/3200-top-krupnejshih-jekonomik-mira.html ..
..
показать весь комментарий
11.08.2023 22:47 Ответить
У 2020 році - можливо . Але зараз 2023 й .
показать весь комментарий
11.08.2023 22:59 Ответить
Обійшла ??
У рейтингу 2023 паРаша - 11 , з ввп - 1.7 .. Німеччина - 4 , з ввп 4.259 .
показать весь комментарий
11.08.2023 23:07 Ответить
... не значать ?? . Не чуди .. По ВВП ( ПКС ) перше місце взагалі - займає Люксембург . Чи може Сингапур , не пам'ятаю ,, хтось із них коротше . Це зовсім інше .
показать весь комментарий
11.08.2023 23:38 Ответить
Ти мене таки змусив лізти у Віку ,, а там - те що я й говорив - Список стран по ВВП (ППС) на душу населения - 1 Люксембург .
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F https://ru.wikipedia.org/wiki
показать весь комментарий
11.08.2023 23:52 Ответить
Кстати курс уже почти сотка труплей за бакс - это конечно говорит о поднятии экономики расеи
показать весь комментарий
11.08.2023 21:26 Ответить
На тлі війни проти України Росія відправила на Місяць автоматичну станцію - першу за десятки років.

Ще до російського вторгнення в Україну намітилося відчуження між РФ та західними країнами. Росія в 2021 році оголосила про остаточний вихід із очолюваного США проєкту будівництва орбітальної місячної станції Deep Space Gateway.

Замість Заходу Росія дедалі більше співпрацює у космосі з Китаєм. Зокрема, заплановано спільне будівництво станції на поверхні Місяця - до 2035 року. Щоправда, цей термін було озвучено до вторгнення РФ в Україну.
показать весь комментарий
11.08.2023 21:27 Ответить
Це все, що треба знати про "пекельні санкції", коли є безліч країн які допомагають Мордору їх обходити в тому числі Китай, та інші
показать весь комментарий
11.08.2023 21:28 Ответить
У кожної країни свій інтерес у цій війні. Навіть у союзників України ці інтереси часто не співпадають з інтересами України.
показать весь комментарий
11.08.2023 21:50 Ответить
Якщо росія - зло, що вже стало зрозумілим Світові, то санкції мають зростати. А для перемоги над злом - зростати постачання зброї Україні, кількісно і якісно. Вже зрозуміло, що найближчим часом економіка росії не обвалиться до рівня бунтів зомбонаселення. Наша економіка поки що мобілізована недостатньо, на жаль.
показать весь комментарий
11.08.2023 21:36 Ответить
Это потому что так называемые санкции курам на смех.
показать весь комментарий
11.08.2023 21:49 Ответить
У 2014 попередники зе-лідора, перезапустивши оборонну промисловість вирішили одразу декілька надважливих державних питань - почали виробництво та розробку власної зброї, дали поштовх реальному сектору економіки, забезпечили тим самим відрахунки до бюджету, розпочали ріст економіки держави вцілому, який одразу відбився на стабільному зростанні ВВП, збільшенні робочих місць та скороченні безробіття. Таким чином власні економіки перезапускали багато країн в різні часи. Кацапи не винайшли велосипед, вони йдуть протореним шляхом, бо знають - той хто вбиває власне оборонне виробництво, вбиває економіку власної держави, так, як робив їхній оманський партнер в Україні, починаючи з 2019 року.
показать весь комментарий
11.08.2023 21:52 Ответить
Гордон, 20 июля
"компании смешивают российский газ с газом другого происхождения и продолжают его поставлять на Балканы и в Украину, пришет в своем расследовании украинское деловое издание "Контракты"
показать весь комментарий
11.08.2023 22:01 Ответить
Если смотреть историю, то обычное явление рост ВВП воюющей страны в связи с ростом производства в ВПК.

Но после войны, Кремлю придётся заметно сокращать военное производство и расходы на него. Это вызовет послевоенную рецессию в экономике.
показать весь комментарий
11.08.2023 22:01 Ответить
ВВП Срацеи с 1,8% от мирового увеличился до 2,1%.Прогнозируется опускание до 1,3% от мирового в 2024 году.
показать весь комментарий
11.08.2023 22:36 Ответить
Може... або не може... Адно із двух: пАцієнт ілі жив, ілі мьортв!
показать весь комментарий
11.08.2023 22:37 Ответить
Игра цифрами. Какая фактическая польза экономике от производства оружия? Ресурсы тратятся, оружие уничтожается, а польза в чем? Только в цифрах роста производства?
показать весь комментарий
11.08.2023 22:47 Ответить
За такі "санкції" Україна теж уклінно має дякувати "союзничкам", щоб вони не билися в істериці ?
показать весь комментарий
11.08.2023 22:51 Ответить
В Єгипту доволі сильна армія.

Єгипет має значний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 ракетний потенціал , який включає 6 ПУ (24 ракети) північнокорейських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD-1&action=edit&redlink=1 БРСД «Нодон» (дальність польоту сягає 1 300 км), 92 ПУ (390 ракет) радянських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-17 Р-17 декількох модифікацій (500-900 км), а також створені на їхній базі 6 ПУ власних https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%91%D0%B0%D0%B4%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)&action=edit&redlink=1 ОТР «Аль-Бадр» (30 ракет) і 10 ПУ (50 ракет) північнокорейських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD-6&action=edit&redlink=1 «Хвасон-6» плюс 60 ПУ власних єгипетських «Сакре-80» і 48 ПУ радянських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) «Луна» з арсеналом 648 ракет (по 6 на установку) та дальністю стрільби менше 100 кілометрів.

Основу танкового парку складають 1 130 американських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA основних бойових танків https://uk.wikipedia.org/wiki/M1_Abrams М1А1 «Абрамс» , велика частина яких зібрана за ліцензією в АРЄ. Значна кількість застарілих танків: 1929 американських https://uk.wikipedia.org/wiki/M60_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA) М60А1/3 , 425 https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B5%D1%81-2&action=edit&redlink=1 «Рамзес-2» (радянські https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-54 Т-54 , модернізовані в Єгипті за західними стандартами), до 653 радянських Т-62. З 600 БРМ майже половину складають радянські БРДМ-2. На озброєнні армії також перебувають 112 застарілих американських https://uk.wikipedia.org/wiki/Cadillac_Gage_Commando «******** Скаут» і 33 https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=M981_FISTV&action=edit&redlink=1 М981 (варіант https://uk.wikipedia.org/wiki/M113_(%D0%91%D0%A2%D0%A0) БТР М113 ), а також 180 ******** південноафриканських https://uk.wikipedia.org/wiki/RG-32_Scout RG-32М .

На озброєнні механізованих підрозділів армії Єгипту перебувають https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8 бойові машини піхоти - голландські https://uk.wikipedia.org/wiki/AIFV YPR-765 (понад 1 000 одиниць) і радянські БМП-1 (до 225, усі в резерві), а також БМП власного виробництва https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=EIFV_(%D0%91%D0%9C%D0%9F)&action=edit&redlink=1 EIFV , гібридна версія https://uk.wikipedia.org/wiki/M113_(%D0%91%D0%A2%D0%A0) БТР М113 з баштою https://uk.wikipedia.org/wiki/M2_Bradley M2 «Бредлі» (1 200 одиниць). Кількість БТР перевищує 5 тисяч: 635 власних https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Fahd_(%D0%91%D0%A2%D0%A0)&action=edit&redlink=1 «Фахд-280» (з баштою радянської https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C%D0%9F-2 БМП-2 ) і 758 https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Fahd_(%D0%91%D0%A2%D0%A0)&action=edit&redlink=1 «Фахд-240» , 180 американських https://uk.wikipedia.org/wiki/Cadillac_Gage_Commando V-150 і 1 248 М113 (до 800 SIFV з 25-мм гарматою, 131 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0 КШМ https://uk.wikipedia.org/wiki/M113_(%D0%91%D0%A2%D0%A0) М577 ), 400 американських бронеавтомобілів «Кайман» і 260 RG-33, 173 французькі https://uk.wikipedia.org/wiki/Renault_Sherpa «Шерпа» , 260 іспанських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pegaso_BMR&action=edit&redlink=1 BMP-600P , до 600 радянських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-60 БТР-60 , до 230 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-40 БТР-40 , до 479 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-50 БТР-50ПКМ (модернізовані в Білорусі), до 300 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-152 БТР-152 , до 200 чехословацьких https://uk.wikipedia.org/wiki/OT-62_TOPAS ОТ-62 і 200 https://uk.wikipedia.org/wiki/OT-64_SKOT ОТ-64 , до 650 власних https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Walid_(%D0%91%D0%A2%D0%A0)&action=edit&redlink=1 «Валід» .

Єгипетська артилерія також представлена великою кількістю різноманітних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 артилерійських систем , переважна більшість її зразків - радянського, китайського або власного виробництва.

САУ: 124 єгипетських SP-122 (радянська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F гаубиця https://uk.wikipedia.org/wiki/122-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%94-30 Д-30 на шасі американської САУ https://uk.wikipedia.org/wiki/M109_(%D0%A1%D0%90%D0%A3) М109 ), 565 https://uk.wikipedia.org/wiki/M109_(%D0%A1%D0%90%D0%A3) М109 (365 А1/2/3, 200 А5); https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F артилерія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0 що буксирується : до 48 китайських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=122-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A2%D0%B8%D0%BF_60&action=edit&redlink=1 Тип 60 і до 144 аналогічних радянських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=122-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%94-74&action=edit&redlink=1 Д-74 , до 200 Д-30, до 100 https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=122-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_1938_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_(%D0%9C-30)&action=edit&redlink=1 М-30 , 388 https://uk.wikipedia.org/wiki/130-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%9C-46 Тип 59 і 98 https://uk.wikipedia.org/wiki/130-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%9C-46 М-46 , до 264 https://uk.wikipedia.org/wiki/152-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%94-20 Д-20 , до 136 https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=152-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_1937_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_(%D0%9C%D0%9B-20)&action=edit&redlink=1 МЛ-20 , 16 фінських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=155_GH_52_APU&action=edit&redlink=1 GH-52 , 24 радянських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=180-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A1-23&action=edit&redlink=1 С-23 , до 100 https://uk.wikipedia.org/wiki/100-%D0%BC%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%A1-3 БС-3 , до 50 https://uk.wikipedia.org/wiki/122-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_1931/37_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2_(%D0%90-19) А-19 . Число мінометів може досягати 8 тисяч.

Велика увага приділяється розвитку реактивної артилерії, на базі радянських, китайських і американських зразків https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 оборонно-промисловий комплекс Єгипту розробив низку власних РСЗВ сімейства «Сакре». Загальна кількість перевищує 1 200. Це 250 80-мм VAP-80, 96 буксируваних RL-812 (аналог китайської https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF_63_(%D0%A0%D0%A1%D0%97%D0%92) «Тип 63» ), 145 північнокорейських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%9C-11_(%D0%A0%D0%A1%D0%97%D0%92)&action=edit&redlink=1 БМ-11 , 48 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-21_%C2%AB%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%C2%BB «Сакр-8» , 50 «Сакр-10», 72 «Сакр-18», 130 «Сакр-30», 100 «Сакр-36», до 20 «Сакр-45», близько 100 радянських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-21_%C2%AB%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%C2%BB БМ-21 «
показать весь комментарий
11.08.2023 23:09 Ответить
 
 