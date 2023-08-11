Минобороны заявляет, что не осуществляло закупку некачественной формы для ВСУ
В Министерстве обороны заявляют, что не осуществляли закупку формы для подразделений Сил территориальной обороны ВСУ, в отношении которой ведется расследование.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
В частности, в МО прокомментировали информацию о разоблачении и оглашении подозрения директору частной фирмы в завладении средствами, выделяемыми на закупку форменной одежды для бойцов Сил ТрО.
"Подразделения Министерства обороны к данному процессу закупки: определение потребности, поиска исполнителя, заключение договора и сопровождения выполнения технических условий - не привлекались", - отметили в ведомстве.
Также в МО добавили, что во всех случаях антикоррупционные действия правоохранительных органов обеспечивают всестороннее содействие досудебному расследованию и проводят соответствующие внутренние проверки.
Напомним, сегодня было сообщено о подозрении директору частной швейной фабрики, которая поставила ВСУ некачественные зимние куртки и полевые летние костюмы. Сумма нанесенного ущерба - более 35 млн грн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Диван,
Чемодан,
Саквояж,
Картину,
Корзину,
Картонку
И маленькую собачонку.
Выдали даме на станции
Четыре зеленых квитанции
О том, что получен багаж:
Диван,
Чемодан,
Саквояж,
Картина,
Корзина,
Картонка
И маленькая собачонка.
Вещи везут на перрон.
Кидают в открытый вагон.
Готово. Уложен багаж:
Диван,
Чемодан,
Саквояж,
Картина,
Корзина,
Картонка
И маленькая собачонка.
Но только раздался звонок,
Удрал из вагона щенок.
Хватились на станции Дно:
Потеряно место одно.
В испуге считают багаж:
Диван,
Чемодан,
Саквояж,
Картина,
Корзина,
Картонка…
- Товарищи! Где собачонка?
Вдруг видят: стоит у колес
Огромный взъерошенный пес.
Поймали его - и в багаж,
Туда, где лежал саквояж,
Картина,
Корзина,
Картонка,
Где прежде была собачонка.
Приехали в город Житомир.
Носильщик пятнадцатый номер
Везет на тележке багаж:
Диван,
Чемодан,
Саквояж,
Картину,
Корзину,
Картонку,
А сзади ведут собачонку.
Собака-то как зарычит,
А барыня как закричит:
- Разбойники! Воры! Уроды!
Собака - не той породы!
Швырнула она чемодан,
Ногой отпихнула диван,
Картину,
Корзину,
Картонку…
- Отдайте мою собачонку!
- Позвольте, мамаша! На станции,
Согласно багажной квитанции,
От вас получили багаж:
Диван,
Чемодан,
Саквояж,
Картину,
Корзину,
Картонку
И маленькую собачонку.
Однако
За время пути
Собака
Могла подрасти!
"4 900 курток загальною вартістю 142 тисячі доларів перетворюються на 4 900 курток за 421 тисячу доларів" І цифри лишили ті самі, малопомітна перестановка і яка відчутна різниця! Було 142 стало 421...
Джерело:
https://suspilne.media/548413-zakupivli-minoboroni-vartist-odagu-dla-vijskovih-pid-cas-dostavki-zdorozcala-u-3-razi-zmi/
********, это уже торговля на крови или еще нет? И что то молчит по этому поводу ,и не одному уже, из клетки пидстаркуватый грузинский орел и борцун с коррупцией Михуил. Да и Наем и СерЛещь с Ягорием Хорьковым молчат.
Виправити, це як? Вкрадені у наріду гроші повернути з власних офшорів, коли вони з ними вже поріднилися і вважають своїми?
Дружин, коханок, дітей, батьків, які так затишно влаштувались по Європах та Америках, накупили віл, повідкривали бізнеси, залишити без засобів до існування?
виростили свого непереізбранного *****.
чим далі тим менше різниці бачу між бубою і ******...
Речь идет не о качестве, а не соответствии сезону, а значит и цене
речник Півдня Наталья Гуменюк.
Тому треба вірити або знімати лапшу з вух.
а потім дивуємося що нас в ЕС не беруть поки три рази ку не зробимо з присіданнями.
давайте поговоримо про куртки, що закуплені в Туреччині і по дорозі здорожчали у 3 рази!
оце цікаво! а цим кейсом не брешіть і не забивайте ефір
не чую реакцію та коментар міноборони щодо турецького кейсу, який з'явився на день раніше!
яйцекрад, коментуй, падлюка!
- Клянуся, люба - то рука Москви!!!
А Служба Безпеки не має інформації про те, хто передавав ФБР недостовірні дані, на підставі яких блокували антипутінських росіян, українців і навіть американців, включно з російськомовним Держдепу. Тобто, фактично, керівництво СБУ поставило під сумнів доповідь американських законодавців
""Підрозділи Міністерства оборони до даного процесу закупівлі: визначення потреби, пошуку виконавця, укладання договору та супроводу виконання технічних умов - не залучалися", - зазначили у відомстві. Джерело: