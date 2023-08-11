Минобороны заявляет, что не осуществляло закупку некачественной формы для ВСУ

В Министерстве обороны заявляют, что не осуществляли закупку формы для подразделений Сил территориальной обороны ВСУ, в отношении которой ведется расследование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В частности, в МО прокомментировали информацию о разоблачении и оглашении подозрения директору частной фирмы в завладении средствами, выделяемыми на закупку форменной одежды для бойцов Сил ТрО.

"Подразделения Министерства обороны к данному процессу закупки: определение потребности, поиска исполнителя, заключение договора и сопровождения выполнения технических условий - не привлекались", - отметили в ведомстве.

Также в МО добавили, что во всех случаях антикоррупционные действия правоохранительных органов обеспечивают всестороннее содействие досудебному расследованию и проводят соответствующие внутренние проверки.

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Напомним, сегодня было сообщено о подозрении директору частной швейной фабрики, которая поставила ВСУ некачественные зимние куртки и полевые летние костюмы. Сумма нанесенного ущерба - более 35 млн грн.