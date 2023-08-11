В течение суток россияне нанесли 5 ракетных ударов, 24 авиационных и совершили 37 обстрелов из РСЗО, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах российских оккупантов по территории Украины 11 августа 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток российские оккупанты нанесли 5 ракетных ударов, применив 4 аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал" (1 уничтожено) и 1 ракету С-300. Кроме того, враг нанес 24 авиационных удара и совершил около 37 обстрелов систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, среди которых есть дети.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой".

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