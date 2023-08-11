США могут учить украинских пилотов на F-16, если европейские партнеры "не имеют возможностей", - Кирби

Соединенные Штаты Америки могут провести обучение украинских пилотов на истребителях F-16, если тренировки не организуют страны Европы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Голоса Америки" Джеффа Селдина.

"США открыты для обучения украинских пилотов, если у европейских партнеров нет для этого возможности", - приводит корреспондент слова Кирби.

При этом американский чиновник добавил, что США стремятся продвигаться вперед по предоставлению Украине "долгосрочных возможностей".

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