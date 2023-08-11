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США могут учить украинских пилотов на F-16, если европейские партнеры "не имеют возможностей", - Кирби

джон,кірбі

Соединенные Штаты Америки могут провести обучение украинских пилотов на истребителях F-16, если тренировки не организуют страны Европы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Голоса Америки" Джеффа Селдина.

"США открыты для обучения украинских пилотов, если у европейских партнеров нет для этого возможности", - приводит корреспондент слова Кирби.

При этом американский чиновник добавил, что США стремятся продвигаться вперед по предоставлению Украине "долгосрочных возможностей".

Читайте также: Обучение украинских пилотов на F-16, вероятно, задержится еще на год, - WP

Автор: 

обучение (527) Кирби Джон (452) F-16 (553)


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Топ комментарии
+14
Нашим онукам приготуватися чи можна не спішити?
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11.08.2023 22:14
+12
Це Санта Барбара ...
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11.08.2023 22:23
+11
Пінг - понг
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11.08.2023 22:16
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Нашим онукам приготуватися чи можна не спішити?
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11.08.2023 22:14 Ответить
Хай підростають для F-35!
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11.08.2023 22:17 Ответить
Де швидше, там і починати! І не треба нагальні потреби відсувати "довгостроковими можливостями.
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11.08.2023 22:15 Ответить
Пінг - понг
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11.08.2023 22:16 Ответить
Це Санта Барбара ...
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11.08.2023 22:23 Ответить
Цинічні тварюки. Дістали. Скоріше би 2024 рік. Щоб переміг Трамп , та запроторив би молодшого та старшого Байденів до буцигарні.
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11.08.2023 22:30 Ответить
Трамп обещал закончить войну за 24 часа. Вы в это верите?
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11.08.2023 22:47 Ответить
Трамп це цинічний нарцис. Но він хочь робить все у відкриту , не маскуючись.
Не те , що Байден , Саліван. Які
явно розігрують якусь то партію у покер . Де Україна розмінна монета.
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11.08.2023 23:05 Ответить
Все, що робить Трамп, все, за його розумінням, на благо США. Буде вигідно продати України московії, він продасть. Бо він республіканець, тобто, за інтереси своєї держави. Байде - демократ, це за главенство принципів демократії у світі. Уловлюєте різницю?
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12.08.2023 07:36 Ответить
Рейган був республіканець. Довів СРСР до цугундера , та звільнив людей від деспотії кпрс. При ньому об'єдналась ФРН.
Ну що таке ти верзеш?
Просто республіканець Рейган та республіканець Трамп це дві великі різниці.
Той самий Маккєйн. Ось це справжній республіканець.
Вчи історію хлопець , та не неси дурниць.
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12.08.2023 07:56 Ответить
Резников обещал самолёты
Зе обещал обучение(на рояле).
Пусть дают и обучают.
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11.08.2023 22:40 Ответить
Ага, головне - не поспішати!
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11.08.2023 22:40 Ответить
Прагнуть просуватися вперед у підготовці до того, щоб почати думати про здійснення намірів щодо обговорення конкретних заходів з організації схвалення консультацій зі згаданого кола питань.
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11.08.2023 22:54 Ответить
Какие тут коменты? Та за дурачков держат. Комедь с танками год думали, два десятка старья дали. Теперь с ф-16 полтора года затевают марафон. Как ни в чем не бывало. Во ржут кацапы.
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12.08.2023 00:16 Ответить
Санта Барбара серия №1999 . Сделаем все что бы ***** не проиграл войну.
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12.08.2023 09:03 Ответить
 
 