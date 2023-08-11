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Новости Агрессия России против Украины Война
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МАГАТЭ будет внимательно следить за переводом шестого энергоблока на ЗАЭС в состояние "горячей остановки"

заес

Команда экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС будет внимательно следить за процессом перехода 6-го энергоблока в режим "горячей остановки".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет МАГАТЭ.

"Команда МАГАТЭ на объекте будет внимательно следить за операциями по переходу между остановленными состояниями блоков №4 и №6", – заявил Гросси.

Уточняется, что перевод 4-го блока в режим "холодной остановки", вызван утечкой воды на одном из парогенераторов, начался в четверг.

В отчете также сообщается, что в течение трех дней шестой блок ЗАЭС должен быть переведен в режим "горячей остановки".

С 21 апреля энергоблок №6 находился в режиме "холодной остановки" для проверки и обслуживания систем безопасности. Остальные блоки станции останутся в режиме "холодной остановки".

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Также отмечается, что в результате проведенных экспертами агентства обходов на территории станции было обнаружено несколько военных грузовиков для технического обслуживания в машинном зале 2-го энергоблока. Мины или взрывчатка на территории ЗАЭС найдены не были.

Напомним, россияне переводят четвертый энергоблок Запорожской атомной станции в "холодный режим" из-за обнаруженного технического нарушения, однако при этом планируют запустить в горячий режим шестой блок станции.

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Автор: 

МАГАТЭ (389) Запорожская АЭС (702)


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Топ комментарии
+5
"уважно стежитиме" це якись глубинно-пасивний стан. Навіть "занепокоєння" видається більш агресивною дією.
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11.08.2023 22:15
+4
Дивіться тільки дуже уважно. Лише росатому нічого не забороняйте
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11.08.2023 22:17
+2
Так уважно стежитиме. що спочатку пообнімається із свинособаками
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11.08.2023 22:14
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новина тиждня...
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11.08.2023 22:10 Ответить
Так уважно стежитиме. що спочатку пообнімається із свинособаками
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11.08.2023 22:14 Ответить
та ні.
обійми то суто людська справа.
А МАГАТЕ І РАШКА ***********, І МАГАТЕ ТУТ У РОЛІ КОБЕЛЯ, НЮХАЄ ВИКЛЮЧНО ПІД ХВОСТИКОМ У ПАрашші !!!
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12.08.2023 06:54 Ответить
"уважно стежитиме" це якись глубинно-пасивний стан. Навіть "занепокоєння" видається більш агресивною дією.
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11.08.2023 22:15 Ответить
Дивіться тільки дуже уважно. Лише росатому нічого не забороняйте
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11.08.2023 22:17 Ответить
Ге ж, ге ж...
Уважне стеження за руками шахрая дуже сильно допомагає!
Ги...
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11.08.2023 22:21 Ответить
Оце так новина!
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11.08.2023 22:25 Ответить
Як же ви заїбали своїм безкінечним стеженням. Рахіти нездатні
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11.08.2023 22:31 Ответить
ага, ага...стежте, тільки дивіться щоб очі не перенапружились....
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11.08.2023 22:57 Ответить
Стежити - добре. А щось конкретне робити - ще краще. Було б лише бажання.
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11.08.2023 23:24 Ответить
- УЯВІТЬ СОБІ В ОДНІЙ ОСОБІ ЗБОЧЕНЦЯ-ПЕДОФІЛА І АНОНІСТА-ІМПОТЕНТА.
ОЦЕ ВАМ І Є ООН.
- УЯВІТЬ ПРОДАЖНУ БРУДНУ СМЕРДЮЧУ ШЛЬОНДРУ - ВІДРАЗУ ПОБАЧИТЕ ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ .
- УЯВІТЬ СОБІ ГЕРМАФРОДІТА ЯКИЙ В БІЛЬШІЙ СВОЄЇ СКЛАДАЄТЬСЯ З РОZІЙСЬКОГО ЛАЙНА - ОТО БУДЕ ВАМ ОБСЄ..
- УЯВІТЬ ОПУЩЕНОГО ТЕРПІЛУ НА ЗОНІ - ОТО ВАМ МАГАТЕ..
А ГОЛОВНЕ ТЕ, ЩО ВОНИ ВЗАГАЛІ НА УТРИМАННІ ФАШИСТСЬКОЇ росії.
ТО ЯКА Ж **** БУДЕ КУСАТИ РУКУ ЯКА ГОДУЄ.
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12.08.2023 06:51 Ответить
здорового глузду в магате небуло знайдено пошики тривають ...
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12.08.2023 07:12 Ответить
это организация как проститутка...
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12.08.2023 08:38 Ответить
 
 