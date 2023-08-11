МАГАТЭ будет внимательно следить за переводом шестого энергоблока на ЗАЭС в состояние "горячей остановки"

Команда экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС будет внимательно следить за процессом перехода 6-го энергоблока в режим "горячей остановки".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет МАГАТЭ.

"Команда МАГАТЭ на объекте будет внимательно следить за операциями по переходу между остановленными состояниями блоков №4 и №6", – заявил Гросси.

Уточняется, что перевод 4-го блока в режим "холодной остановки", вызван утечкой воды на одном из парогенераторов, начался в четверг.

В отчете также сообщается, что в течение трех дней шестой блок ЗАЭС должен быть переведен в режим "горячей остановки".

С 21 апреля энергоблок №6 находился в режиме "холодной остановки" для проверки и обслуживания систем безопасности. Остальные блоки станции останутся в режиме "холодной остановки".

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Также отмечается, что в результате проведенных экспертами агентства обходов на территории станции было обнаружено несколько военных грузовиков для технического обслуживания в машинном зале 2-го энергоблока. Мины или взрывчатка на территории ЗАЭС найдены не были.

Напомним, россияне переводят четвертый энергоблок Запорожской атомной станции в "холодный режим" из-за обнаруженного технического нарушения, однако при этом планируют запустить в горячий режим шестой блок станции.

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