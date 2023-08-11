Маркарова о членстве Украины в НАТО: Состоятся серьезные дискуссии - путь к Вашингтонскому саммиту будет непростым
Процесс переговоров о членстве Украины в НАТО сильно усложняет война.
Большинство друзей Украины в Соединенных Штатах Америки понимают, что вступление нашего государства в НАТО – это единственный действенный механизм, обеспечивающий безопасность как Украины, так и всего региона. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью LB.ua, сообщает Цензор.НЕТ.
"Однако, пока мы находимся в состоянии активной войны, это сильно усложняет процесс переговоров. Наша позиция проста: стратегическая задача Украины, которую озвучивает президент Зеленский, поддерживает народ – это членство Украины в НАТО и в ЕС. Мы хотим получить приглашения и говорить о конкретных шаги к членству и реформам, которые мы должны сделать", - отметила посол.
Маркарова подчеркнула, что "путь к Вашингтонскому саммиту будет непростым".
"Состоятся серьезные дискуссии, но это – приоритет, над реализацией которого посольство уже начало работать, в частности, на уровне экспертов, работы с американским обществом и партнерами", - добавила дипломат.
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ЗЫ, Про 20 шт ссылочки дадите, или балабольство как всегда?
Не міг Дєрьмак призначити нормальну людину.
Так шо не гони тут ротом.
Та хоче цього зЕрмак чи ні, а Україна йде в НАТО.
поганий геть рупор, бо єдине де я його чую - в українських новинах.
а мав би чути в американських - нема їі там....
Під час https://www.youtube.com/watch?v=Whk7FPq8MUk засідання Ради 8 вересня 2021 року проєкт постанови №5380 підтримали лише 24 народні обранці.
Пояснювалось це тим, що це начебто завадить Україні вступити в НАТО.
Відхилення даної постанови та зупинення процесу набуття статусу союзника США стало фатальною помилкою всієї зе-влади вкупі із опозицією в особі ПЄС, що мала наслідком катастрофу 24.02.2022.
Адже підпиши в 2021 році Україна зі США таку угоду, то й вторгнення військ пітьми можна було б уникнути дипломатичним шляхом.
Якщо б Маркарова і Кулеба діяли рішуче і переконали і Байдена і Зеленського у крайній необхідності підписання цієї угоди і застосування всіх передбачених нею заходів ще у 2021 році, то б верхівка пітьми в свою чергу переконала путлєра, що нападати на всю Україну - не на часі.
Оманська угода вже була підписана. Все йшло по плану.
"Помилки, вони дурні "...
Дурний "мудрий нарід" і, здається, невиліковно.
а по факту грёбана світова політика вартує наших з вами життів…
@veteran_2006
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15 год
А всі помітили, що Зе всі свої відосики починає не нинішнім вітанням Слава Україні!, а колишнім совковим бажаю здоров'я?
Це якраз той випадок, що людину можна вивезти з совка, а от совок із людини вивести не можна.
Чи його просто ковбасить від Слава Україні, як чорта від ладана?