Маркарова о членстве Украины в НАТО: Состоятся серьезные дискуссии - путь к Вашингтонскому саммиту будет непростым

Процесс переговоров о членстве Украины в НАТО сильно усложняет война.

Большинство друзей Украины в Соединенных Штатах Америки понимают, что вступление нашего государства в НАТО – это единственный действенный механизм, обеспечивающий безопасность как Украины, так и всего региона. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью LB.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

"Однако, пока мы находимся в состоянии активной войны, это сильно усложняет процесс переговоров. Наша позиция проста: стратегическая задача Украины, которую озвучивает президент Зеленский, поддерживает народ – это членство Украины в НАТО и в ЕС. Мы хотим получить приглашения и говорить о конкретных шаги к членству и реформам, которые мы должны сделать", - отметила посол.

Маркарова подчеркнула, что "путь к Вашингтонскому саммиту будет непростым".

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"Состоятся серьезные дискуссии, но это – приоритет, над реализацией которого посольство уже начало работать, в частности, на уровне экспертов, работы с американским обществом и партнерами", - добавила дипломат.