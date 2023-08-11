РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11078 посетителей онлайн
Новости
4 729 37

В июле Россия заработала 15 миллиардов долларов от экспорта нефти, - Bloomberg

нафта

Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в июле выросли на 20% по сравнению с июнем – до 15,3 млрд долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные ежемесячного отчета Международного энергетического агентства.

Это максимум с начала 2023 года, однако все еще на 20% меньше, чем в июле прошлого года.

Объем экспорта российской нефти в июле оставался стабильным на уровне около 7,3 млн баррелей в сутки. Уменьшение экспорта сырой нефти на 200 тыс. баррелей в сутки Россия компенсировала путём увеличения потоков нефтепродуктов.

В то же время, цена экспортной российской нефти Urals в июле выросла до 64,41 доллара за баррель, впервые превысив ограничение цен, установленное странами G7 и Евросоюза в конце прошлого года.

По данным агентства, этот рост цен отражает напряженность со снабжением определенных сортов нефти после того, как страны ОПЕК+ решили дополнительно ограничить экспорт. Кроме того, это повлияло на рост спроса со стороны российских нефтеперерабатывающих заводов после проведения ремонтных работ. Также росту цен способствовало решение России сократить свой экспорт нефти в августе и сентябре, отмечает МЭА.

По официальным данным Минфина РФ, средняя цена на нефть марки Urals в июле выросла до 64,37 доллара за баррель по сравнению с 55,28 доллара в июне, 53,34 доллара в мае и 58,63 доллара в апреле.

Читайте также: Россия выключает датчики идентификации на своих гражданских судах в Черном море из-за перевозки контрабанды

Автор: 

нефть (1918) россия (95467) Bloomberg (220)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
Все, щ треба знати про санкції.
показать весь комментарий
11.08.2023 22:47
+10
нічого не розумію, так санкції є.??? Чи то бумажку, як Будапештський??
показать весь комментарий
11.08.2023 22:50
+9
діряві санкції в дії ! і взагалі не можно бити по кацапії ні зброєю , ні санкціями .
показать весь комментарий
11.08.2023 22:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
діряві санкції в дії ! і взагалі не можно бити по кацапії ні зброєю , ні санкціями .
показать весь комментарий
11.08.2023 22:42 Ответить
показать весь комментарий
11.08.2023 22:45 Ответить
Якесь дно! Виходить так, що чим гірше, тим для них краще!
показать весь комментарий
11.08.2023 22:46 Ответить
Все, щ треба знати про санкції.
показать весь комментарий
11.08.2023 22:47 Ответить
Об*явити легко,а контроль тяжко і до того ж дорого,ну і ще достатньо одного Китаю який не підтримує санкцій не говорячи про інших ,нуу і характерний приклад до рашки привезли новенький в зборі мотор до Airbus,що тоді говорити про різну *мелочевку*якою займаються не держави а масса приватних К*.
показать весь комментарий
11.08.2023 23:38 Ответить
Тільки на нафті можуть віину тягнути -- даваите зброю -- Украіна кров*ю спливає
показать весь комментарий
11.08.2023 22:47 Ответить
Якщо не буде видобутку нафти, то не буде і прибутку.
Нафтові родовища добре горять і погано гасяться.
Це проблема всесвітня, а не тільки українська.
показать весь комментарий
11.08.2023 22:47 Ответить
"Die Einnahmen des Kremls aus Öl- und Gassteuern sind jedoch im Juni gegenüber dem Vorjahr um 26 Prozent gesunken."

В июне на 26% меньше дохода чем год назад. Санкции работают отлично.
показать весь комментарий
11.08.2023 22:48 Ответить
Ти коли до Неньки,гніда?🤣🌹
показать весь комментарий
11.08.2023 22:54 Ответить
Міняй нік,під цим ти не будеш вже писати🤣🌹
показать весь комментарий
11.08.2023 23:21 Ответить
на войну бункерному хватит...
показать весь комментарий
11.08.2023 22:49 Ответить
та зробіть тим кацапам стелю ціни на нафту в 40 доларів. все одно ж кацапи будуть обходити ці санкції. то так хоч зароблять менше.
показать весь комментарий
11.08.2023 22:49 Ответить
нічого не розумію, так санкції є.??? Чи то бумажку, як Будапештський??
показать весь комментарий
11.08.2023 22:50 Ответить
потрібно було написати:

кацапи тільки на нафті заробили 15 лярдів і наробили ракет

тут багато грамотіїв, які кричать де наші ракети?

а скільки ми заробили хоч на чому щоб ракет наробити ???
показать весь комментарий
11.08.2023 22:52 Ответить
Гаразд, грецькі танкери з нафтою від пітьми морськими дронами в Чорному морі топити - зась, бо ж екологія, те-се і Байден нагнівається.
То що Південмаш за 1,5 роки не зміг хоча б однієї балістичної ракети зробити, щоби нафтотермінал в новоросійську хоча б на місяць з ладу вивести?
показать весь комментарий
11.08.2023 22:56 Ответить
Вы сами загубили ваш Южмаш...
показать весь комментарий
11.08.2023 23:13 Ответить
Байден кажеш, нагнівається? а хто гнівається на той факт, що поки ти це писав, російська нафта спокійно текла нафтопроводом Дружба в Угорщину, територією України? Чомусь всі кричать - санкції не працюють, Байден поганий...., але як не бачать російської нафти, яку щосекунди ми транспортуємо в "дружню" нам Угорщину. Звісно, скажете, нам потрібні гроші в бюджет, паливо для ЗСУ, але так можуть сказати і всі інші країни! Але вони вводять санкції, які хоч і недосконало, але давлять економіку Росії. А ми качаємо їх нафту Орбану. І питання - скільки з цих 15 мільярдів, допомогли отримати рашистам ми?
показать весь комментарий
11.08.2023 23:25 Ответить
а якщо ми перекриємо цю трубу, як довго після цього протримаємося без допомоги, від якої залежимо на 100%?
так званий цивілізований світ завиє, як *****, якому Крим відрізали.
показать весь комментарий
12.08.2023 11:16 Ответить
О, бачу Ви розумієте причину. А одна з причин, чому Росії дають змогу возити нафту, це ціни на пальне. От наприклад США, саудити обмежують добування задля росту ціни, в Америці при кожному рості ціни бензину на 10 центів, вибігають республіканці та трамполюби і волають про поганого Байдена. Придумали собі навіть нову вигадку -клеїти на АЗС при рості ціни, наклейки - "це зробив Байден!". Відповідно - більша ціна бензину - більший вплив трамповських республіканців - більший шанс на перемогу Трампа в 2024, та менше грошей в Конгресі для України зараз.
В інших країнах теж, щось схоже. І коли громадськість там, обміняє Україну на ціну на бензин, от тоді - "як довго після цього протримаємося без допомоги, від якої залежимо на 100%?"
Тому все не просто, нафта іде, заміну російській шукають, але це не швидко, бо стрімкий ріст цін Заходу не потрібен.
показать весь комментарий
12.08.2023 11:30 Ответить
Додайте туда ще газ, рідкоземельні метали, алмази та тому подібні корисні копалини, зерно і т.п. Вийде ще мільярдів 30.
показать весь комментарий
11.08.2023 22:58 Ответить
..і Росатом жирний шматок
показать весь комментарий
11.08.2023 23:07 Ответить
Тільки херячити по теріторії рашці, коли завиють 50-60 відсотків ********************, тоді і закінчився війна. Але ще треба якось від ****************** позбавитись , тоді 100 відсотково настане перемога , бо найменше 50 відсотків ,вони роблять перешкод ,квидавництва, та просто нищать країну.
показать весь комментарий
11.08.2023 22:59 Ответить
********* в день на війну в Україні витрачає приблизно 1 млрд доларів, тобто ці цифри не про що. Не треба забувати, що у ********* величезні витрати внутрішні ще є, тобто про розвиток вже говорити нема сенсу.
показать весь комментарий
11.08.2023 23:08 Ответить
звідкіля такі цифри- про 1 лярд зелені в день...
показать весь комментарий
11.08.2023 23:24 Ответить
найменше що "єксперти" рахували, витрати росії від 10млрд на місяць

"експерт" арістович, в січні 2023 - сказав, що лендліз не потрібен
достатньо "халяви"
"халява" це приблизно 1млрд в місяць зброї від США, без наступальної, та з деякою забороною по використанню

тобто різниця спочатку була в десятки разів по зброї
так і з допомогою, різниця в десятки разів

зараз арестович з латиніною, роблять "круглі очі", що зброї не достатньо за "халявою"
в січні латиніна була єкспертом з лендлізу, зараз каже що "філолог" і не розуміюсь в цьому
арестович в січні теж був єкспертом, зараз тільки "круглі очі"...
показать весь комментарий
11.08.2023 23:48 Ответить
ну що - потрошки прозріваемо...., кацапостан при таких умовах як сьогодні, може тероризувати нас десятиліттями ...- кому це вигідно....
п.с все те ,щоб знищити кацапню на території України!!! в СШа /ЕС/ НАТО е...
показать весь комментарий
11.08.2023 23:19 Ответить
.. Ну і ?? Що з того .? Роком раніше вона заробляла щомісячно - мало не вдвічі більше ніж зараз . То в чому тут сенсація .?
Цілий день той блумберг весело рапортує - як на болотах все збсь , як - на ****** - растьот еконаміка і всьо такоє . До чого це ?
показать весь комментарий
11.08.2023 23:23 Ответить
Украинцам только умирать можно. Все остальное нельзя. Нищая и отсталая помойка с обыдленным вымирающим населением, нихера не умеющая, кроме как торговать жижей и газом, ставит раком всю эльфийскую цивилизацию Запада. И вертит на фаллосе всю систему мировой безопасности. Истинно то, что лишь ядерное оружие удерживает РФ от полного краха перед внешним миром. Если бы не оно, им бы уже харкали в рожу даже их бывшие коллеги по Союзу. Даже Молдавия послала бы их накуй. А уж Запад просто превратил бы рашу в забитую и трясущуюся, буквально за пару недель.
показать весь комментарий
11.08.2023 23:30 Ответить
Можна порівняти, з озброєнням наданим США після 24.02.2022
виділено коштів на 45.8млрд до 1 жовтня 2023
з яких фактично поставлено на 17.5млрд
3.5млрд ще можуть поставити до 1 жовтня 2023 (якщо встигнуть)
4.3млрд не встигли підписати до 1 жовтня 2022 (кошти повернулись в бюджет)
19.5млрд передали на програму USAI - замовлення виготовлення, проте контрактів на сьогодні заключили тільки на 2млрд - тобто поставки через роки...

по факту 17.5млрд зброї за 17 місяців, те що росія заробила за 1 місяць

за весь час Конгрес виділив, 112млрд, сюди включили допомогу іншим країнам (32млрд), соціалку для України (35млрд), зброю (45.8млрд)

Завдяки санкціям "із ада", котрі обмежили імпорт, та не обмежили єкспорт, росія заробила на 115млрд в 2022 році більше, чим в 2021

тобто вся допомога, дорівнює сумі, на скільки більше заробила росія за 2022 рік

"Экспорт российской нефти, нефтепродуктов и газа в 2022 году достиг 383,7 млрд долларов, что на 43% больше, чем в 2021 году, https://t.me/agentstvonews/2759 пишет "Агентство" на основе данных Федеральной таможенной службы"
показать весь комментарий
11.08.2023 23:37 Ответить
Санкции это когда уренгойские скважины горят как наши ТЕС.
Когда танкеры без опознавательных сигналов торпедируются
в машинное отделение - и нефть не разливается, и танкеру кердык.
показать весь комментарий
12.08.2023 01:54 Ответить
..раскрутите тему продажи урана и санкции...
показать весь комментарий
12.08.2023 08:40 Ответить
Просрали Афганистан просрём и Украину.
показать весь комментарий
12.08.2023 09:05 Ответить
 
 