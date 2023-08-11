Лейтенант российской армии бежал в Литву и попросил политическое убежище, чтобы не воевать в Украине

Лейтенант Вооруженных сил РФ Иван Королев нелегально перешел границу Литвы, был задержан и попросил политическое убежище, поскольку "не хотел участвовать в кровопролитной войне" против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российская служба ВВС.

Как сообщает издание, Королев сумел перейти границу Литвы, добрался до Вильнюса и 10 августа был задержан оперативниками литовской пограничной службы. После задержания его вернули на пограничный КПП, откуда он сумел связаться с журналистом BBC.

По его словам, Королев "решил оставить РФ в связи с тем, что не хотел участвовать в кровопролитной войне", развязанной его государством.

По информации ВВС, Королев проходил службу в воинской части Объединенного стратегического командования Восточного военного округа РФ, штатно дислоцирующегося в поселке Тейсин Хабаровского края. По его заявлению, он исполнял обязанности "заместителя начальника учетно-операционного отделения полевого артиллерийского состава", являлся участником "специальной военной операции" России против Украины, однако территории России не покидал и занимался обеспечением распределением боеприпасов для фронтовых частей.

BBC подчеркивает, что не располагает подтверждением этой информации.

Прошение Королева о предоставлении убежища принято властями Литвы, результаты его рассмотрения он будет ждать в миграционном центре.

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