Лейтенант российской армии бежал в Литву и попросил политическое убежище, чтобы не воевать в Украине
Лейтенант Вооруженных сил РФ Иван Королев нелегально перешел границу Литвы, был задержан и попросил политическое убежище, поскольку "не хотел участвовать в кровопролитной войне" против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российская служба ВВС.
Как сообщает издание, Королев сумел перейти границу Литвы, добрался до Вильнюса и 10 августа был задержан оперативниками литовской пограничной службы. После задержания его вернули на пограничный КПП, откуда он сумел связаться с журналистом BBC.
По его словам, Королев "решил оставить РФ в связи с тем, что не хотел участвовать в кровопролитной войне", развязанной его государством.
По информации ВВС, Королев проходил службу в воинской части Объединенного стратегического командования Восточного военного округа РФ, штатно дислоцирующегося в поселке Тейсин Хабаровского края. По его заявлению, он исполнял обязанности "заместителя начальника учетно-операционного отделения полевого артиллерийского состава", являлся участником "специальной военной операции" России против Украины, однако территории России не покидал и занимался обеспечением распределением боеприпасов для фронтовых частей.
BBC подчеркивает, что не располагает подтверждением этой информации.
Прошение Королева о предоставлении убежища принято властями Литвы, результаты его рассмотрения он будет ждать в миграционном центре.
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Цілком ймовірно, що його перехід до "нейтралів" пов'язаний із якоюсь ревізією та виявленою нею недостачею.
Підривати склад з ревізорами побоявся.
а в ЛЕГИОН СВОБОДЫ москалик желает вступить или нет .........
Тобто, кордон Литви (читай НАТО) "дірявий"?
Якщо лєтьоха з операційно-облікового відділу (читай бухгалтер) "на раз" переходить кордон, то що вже казати про спецуру - десантуру?
хай здохне в ямі при дорозі.
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі.