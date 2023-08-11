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Новости Агрессия России против Украины Война
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Лейтенант российской армии бежал в Литву и попросил политическое убежище, чтобы не воевать в Украине

корольов

Лейтенант Вооруженных сил РФ Иван Королев нелегально перешел границу Литвы, был задержан и попросил политическое убежище, поскольку "не хотел участвовать в кровопролитной войне" против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российская служба ВВС.

Как сообщает издание, Королев сумел перейти границу Литвы, добрался до Вильнюса и 10 августа был задержан оперативниками литовской пограничной службы. После задержания его вернули на пограничный КПП, откуда он сумел связаться с журналистом BBC.

По его словам, Королев "решил оставить РФ в связи с тем, что не хотел участвовать в кровопролитной войне", развязанной его государством.

По информации ВВС, Королев проходил службу в воинской части Объединенного стратегического командования Восточного военного округа РФ, штатно дислоцирующегося в поселке Тейсин Хабаровского края. По его заявлению, он исполнял обязанности "заместителя начальника учетно-операционного отделения полевого артиллерийского состава", являлся участником "специальной военной операции" России против Украины, однако территории России не покидал и занимался обеспечением распределением боеприпасов для фронтовых частей.

BBC подчеркивает, что не располагает подтверждением этой информации.

Прошение Королева о предоставлении убежища принято властями Литвы, результаты его рассмотрения он будет ждать в миграционном центре.

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Автор: 

армия РФ (19160) Литва (2458) дезертирство (331)


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Топ комментарии
+12
Жодному кацапу не можна вірити. Особливо коли він сам себе оголошує "харошім руzкім"... Депортація.
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12.08.2023 00:06
+10
перевірте ретельно можливо майбутній рознощік новічка…. іноді гебня так грається…відправляє консерви на захід…
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11.08.2023 23:25
+9
хитра російська сирота.
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11.08.2023 23:25
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перевірте ретельно можливо майбутній рознощік новічка…. іноді гебня так грається…відправляє консерви на захід…
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11.08.2023 23:25 Ответить
Чи останній розумний Кацап. Але треба тримати під наглядом бо невідомо коли у нього прокинутися може нелюдь- основна "скрепа" Кацапов.
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11.08.2023 23:30 Ответить
у них у всех по любому внутри сидит чужой который потом активизируется!
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12.08.2023 02:36 Ответить
чужой может сидеть у всех
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12.08.2023 08:56 Ответить
У каців особливо сильна патологія! Дивіться як вони тікаючи за кордон, живучи багато років в інших країнах діють проти цих країн. Як паразити, що жеруть плоть собі ж на майбутню шкоду!
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12.08.2023 09:39 Ответить
навіть якщо це так і виявився єдиний в світі розумний кацап, краще його вбити...але вбити його ці, так звані цивілізовані країни, не вб'ють, тому треба вислати назад, на паРашу. інші кацапи його точно знищать.
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12.08.2023 11:04 Ответить
хитра російська сирота.
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11.08.2023 23:25 Ответить
Takih skoro budet mnogo, im verit nelzja... Vsegda nuzno pomnit horošiji roSSijanin eto ddohliji rosijanin...
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11.08.2023 23:30 Ответить
Ой, москалики ********** цю лабуду "виконував обов'язки "заступника начальника обліково-операційного відділення польового артилерійського складу". Равняйсь! Смірно !
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11.08.2023 23:33 Ответить
так такий вже був. це ще один? чи той самий ще раз?
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11.08.2023 23:39 Ответить
Takih hitrih skoro budet sotnjami, tisičami, kotorie pritvorjaetca v bednih, obmanutih, ne nacistov-fašistov roSSiji... No kto im poverit? Osobino unas...
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11.08.2023 23:46 Ответить
Цей лейтенантик завідував складом з накопичення й розподілу *********** та був матеріально-відповідальною особою.
Цілком ймовірно, що його перехід до "нейтралів" пов'язаний із якоюсь ревізією та виявленою нею недостачею.
Підривати склад з ревізорами побоявся.
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11.08.2023 23:48 Ответить
Кому він міг ті снаряди продавати?
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12.08.2023 07:20 Ответить
Ну, "вагнерам", наприклад.
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12.08.2023 09:10 Ответить
Єдина проблема на подібних складах - це "неналежне зберігання ***********" Тобто снаряди "гнилими" виявилися Але, замість "брать за сраку" командира в/ч, на якого покладається організація зберігання, вирішили "зробить крайнім" лейтенанта, який відправив на фронт партію зіпсованих снарядів А лейтенант в тюрму чи на фронт іти не захотів Це найбільш реальний варіант
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12.08.2023 07:30 Ответить
а в ЛЕГИОН СВОБОДЫ москалик желает вступить или нет .........
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11.08.2023 23:48 Ответить
Кожен кацапський пацифіст потребує перевірки на детекторі брехні напругою 220 В.
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11.08.2023 23:49 Ответить
😂🤣 "кацапський пацифіст"😂🤣
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11.08.2023 23:56 Ответить
"Корольов зумів перейти кордон Литви, дістався Вільнюса…" Джерело:
Тобто, кордон Литви (читай НАТО) "дірявий"?
Якщо лєтьоха з операційно-облікового відділу (читай бухгалтер) "на раз" переходить кордон, то що вже казати про спецуру - десантуру?
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11.08.2023 23:56 Ответить
Жодному кацапу не можна вірити. Особливо коли він сам себе оголошує "харошім руzкім"... Депортація.
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12.08.2023 00:06 Ответить
З подальшим "окувалдіванієм".
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12.08.2023 00:10 Ответить
Тим не менш, перший пішов!
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12.08.2023 02:09 Ответить
Уже ходили. Потім назад просились.
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12.08.2023 05:24 Ответить
На болотАх абстановачька змінюється.

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12.08.2023 11:57 Ответить
Гебня проверяет насколько хорошо закрыта граница и всё. А эту мразоту обратно в Китайский Хабаровск
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12.08.2023 05:40 Ответить
Надайте йому притулку в Гаагзікій тюрмі, а краще в українській.
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12.08.2023 06:22 Ответить
Кацапа звідусіль жени -
хай здохне в ямі при дорозі.
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі.
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12.08.2023 07:06 Ответить
Чай не фсбешный чувачок будет.
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12.08.2023 09:10 Ответить
А шо, так можно? Таким чином уся роззійська армiя в ес втечє. А цього не повинно бути.
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12.08.2023 09:33 Ответить
хай здає всю інфо про війська параши
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12.08.2023 09:57 Ответить
 
 