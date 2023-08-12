За дискредитацию президента США Байдена Зеленский отдал "Энергоатом" под контроль агента ФСБ Деркача, - экс-слуга народа Дубинский. ВИДЕО

Люди экс-нардепа и агента ФСБ Андрея Деркача после кассетного скандала весной 2020 года зашли в управление "Энергоатомом".

Об этом заявил в видео на своем ютуб-канале нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.

"Связь Ермака и Зеленского с Деркачем просматривается не только в кассетном скандале. Поскольку, если копнуть глубже, выяснится, что люди Деркача после кассетного скандала, после публикации пленок с голосами людей, похожими на голоса Байдена и Порошенко весной 2020 года, вошли в управление Национальной энергетической корпорации "Энергоатом". Это факт, указывающий, что в момент появления пленок, публикаций, пресс-конференций Деркача, которые он проводил с заместителем генпрокурора Куликом, люди зашли в управление НАЭК "Энергоатом". И я утверждаю, что эти назначения людей Деркача в НАЭК "Энергоатом" весной 2020 года, параллельно с публикацией пленок, были расплатой, выплатой за эту публикацию. За утаивание того, что высшие должностные лица Украины принимали участие в кампании по дискредитации кандидата в президенты США Байдена", - заявил нардеп, избранный от "Слуги народа".

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"Люди Деркача до сих пор продолжают руководить НАЭК "Энергоатом". Мало того, что люди Деркача до сих пор работают в НАЭК "Энергоатом", так они еще проводят тендеры на сотни миллионов гривен. Не просто тендеры, сейчас проводятся тендеры на сотни миллионов гривен по закупке товаров и услуг для Запорожской АЭС, которая с начала войны захвачена россиянами. По данным Prozorro, на Запорожскую АЭС провел НАЭК "Энергоатом" тендерок на 566 млн грн. Они покупают на 566 млн товаров, которые передать туда или предоставить в качестве услуг не могут.... А происходит это потому, что люди Деркача до сих пор руководят "Энергоатомом" и проводят эти тендеры. И назначил их никто другой, как Кабмин Зеленского, сразу после публикации пленок", - добавляет Дубинский.

Напомним, 19 мая 2020 тогдашний нардеп Деркач опубликовал записи якобы Байдена и Порошенко. В "ЕС" заявили, что "сфабрикованные фрагменты" – это российская провокация. Запись пресс-конференции доступна на ютуб-канале Интерфакс-Украина. 20 мая стало известно, что в Раде есть инициатива о создании ВСК для оценки обнародованных нардепом Деркачем записей.

В августе 2020 года разведка США заявила, что Россия использовала депутата Деркача для влияния на выборы в США. Тогда же появились первые заявления о том, что с нардепом Деркачем за его "пленки" рассчитались "Энергоатомом". Однако в компании заявили, что нардеп Деркач никоим образом не связан с руководством "Энергоатома".

В сентябре 2020 года США ввели санкции против украинского нардепа Деркача, назвав его "российским агентом". Тогда же издание The Washington Post со ссылкой на секретный отчет ЦРУ писало, что спецоперацией "пленки Деркача" руководит лично Путин.

В январе 2021 года США ввели санкции против "слуги народа" Дубинского и еще 6 человек и 4 СМИ "из окружения Деркача".

"Дубинский, работающий вместе с Деркачем в украинском парламенте, присоединился к Деркачу на пресс-конференциях, призванных увековечить эти и другие ложные нарративы и очернить кандидатов в президенты США и их семьи", - заявили тогда в Минфине США.

В марте 2021 года разведка США заявила, что Деркач с подачи властей РФ распространял дезинформацию о выборах президента США.

24 июня 2022 года Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила агентурную сеть Главного управления Генштаба РФ (известного как ГРУ), которая должна была помогать врагу в захвате Украины. В нее, в частности, входил народный депутат Андрей Деркач, который, по данным следствия, курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины.

Ранее сообщалось, что Дубинский под предлогом сопровождения больного отца уехал за границу и сейчас отдыхает в Барселоне у своей девушки.

3 июля 2023 года СБУ провела обыски в Дубинского. На следующий день он заявил, что у него изъяли черновик протокола допроса по делу Деркача, в котором он якобы приводит факты участия в этой госизмене Офиса Президента.

Позже ему сообщили о подозрении в служебном подлоге.

10 июля суд избрал Дубинскому меру пресечения в виде личного обязательства.