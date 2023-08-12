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За дискредитацию президента США Байдена Зеленский отдал "Энергоатом" под контроль агента ФСБ Деркача, - экс-слуга народа Дубинский. ВИДЕО

Люди экс-нардепа и агента ФСБ Андрея Деркача после кассетного скандала весной 2020 года зашли в управление "Энергоатомом".

Об этом заявил в видео на своем ютуб-канале нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.

"Связь Ермака и Зеленского с Деркачем просматривается не только в кассетном скандале. Поскольку, если копнуть глубже, выяснится, что люди Деркача после кассетного скандала, после публикации пленок с голосами людей, похожими на голоса Байдена и Порошенко весной 2020 года, вошли в управление Национальной энергетической корпорации "Энергоатом". Это факт, указывающий, что в момент появления пленок, публикаций, пресс-конференций Деркача, которые он проводил с заместителем генпрокурора Куликом, люди зашли в управление  НАЭК "Энергоатом". И я утверждаю, что эти назначения людей Деркача в НАЭК "Энергоатом" весной 2020 года, параллельно с публикацией пленок, были расплатой, выплатой за эту публикацию. За утаивание того, что высшие должностные лица Украины принимали участие в кампании по дискредитации кандидата в президенты США Байдена", - заявил нардеп, избранный от "Слуги народа". 

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"Люди Деркача до сих пор продолжают руководить НАЭК "Энергоатом". Мало того, что люди Деркача до сих пор работают в НАЭК "Энергоатом", так они еще проводят тендеры на сотни миллионов гривен. Не просто тендеры, сейчас проводятся тендеры на сотни миллионов гривен по закупке товаров и услуг для Запорожской АЭС, которая с начала войны захвачена россиянами. По данным Prozorro, на Запорожскую АЭС провел НАЭК "Энергоатом" тендерок на 566 млн грн. Они покупают на 566 млн товаров, которые передать туда или предоставить в качестве услуг не могут.... А происходит это потому, что люди Деркача до сих пор руководят "Энергоатомом" и проводят эти тендеры. И назначил их никто другой, как Кабмин Зеленского, сразу после публикации пленок", - добавляет Дубинский.

Напомним, 19 мая 2020 тогдашний нардеп Деркач опубликовал записи якобы Байдена и Порошенко. В "ЕС" заявили, что "сфабрикованные фрагменты" – это российская провокация. Запись пресс-конференции доступна на ютуб-канале Интерфакс-Украина. 20 мая стало известно, что в Раде есть инициатива о создании ВСК для оценки обнародованных нардепом Деркачем записей.

В августе 2020 года разведка США заявила, что Россия использовала депутата Деркача для влияния на выборы в США. Тогда же появились первые заявления о том, что с нардепом Деркачем за его "пленки" рассчитались "Энергоатомом". Однако в компании заявили, что нардеп Деркач никоим образом не связан с руководством "Энергоатома".

В сентябре 2020 года США ввели санкции против украинского нардепа Деркача, назвав его "российским агентом". Тогда же издание The Washington Post со ссылкой на секретный отчет ЦРУ писало, что спецоперацией "пленки Деркача" руководит лично Путин.

В январе 2021 года США ввели санкции против "слуги народа" Дубинского и еще 6 человек и 4 СМИ "из окружения Деркача".

"Дубинский, работающий вместе с Деркачем в украинском парламенте, присоединился к Деркачу на пресс-конференциях, призванных увековечить эти и другие ложные нарративы и очернить кандидатов в президенты США и их семьи", - заявили тогда в Минфине США.

В марте 2021 года разведка США заявила, что Деркач с подачи властей РФ распространял дезинформацию о выборах президента США.

24 июня 2022 года Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила агентурную сеть Главного управления Генштаба РФ (известного как ГРУ), которая должна была помогать врагу в захвате Украины. В нее, в частности, входил народный депутат Андрей Деркач, который, по данным следствия, курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины.

Ранее сообщалось, что Дубинский под предлогом сопровождения больного отца уехал за границу и сейчас отдыхает в Барселоне у своей девушки.

3 июля 2023 года СБУ провела обыски в Дубинского. На следующий день он заявил, что у него изъяли черновик протокола допроса по делу Деркача, в котором он якобы приводит факты участия в этой госизмене Офиса Президента.

Позже ему сообщили о подозрении в служебном подлоге.

10 июля суд избрал Дубинскому меру пресечения в виде личного обязательства.

Автор: 

Деркач Андрей (135) Зеленский Владимир (20311) Энергоатом (410) Ермак Андрей (1259) Дубинский Александр (429)


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Топ комментарии
+69
не зупиняйся
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11.08.2023 23:26
+65
Давай гадюка дубіна є-и зелену жабу
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11.08.2023 23:30
+59
****, як мене вже рве від такого жабогадюкінга цієї так званої еліти яку привели до влади зебіли... Але не зупиняйтесь...
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11.08.2023 23:35
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Страница 4 из 4
Как, красиво запела эта ФСБешная **** и говорящая ЖОПА Коломойского.
Ты, лучше ТВАРЬ расскажи сколько и чего внучок ВОВА передал любимой БАБУШКЕ БЕНЕ.
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12.08.2023 11:58 Ответить
І це також стане відомо, незалежно від того, хто це озвучить - Дубінський чи хтось інший.
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12.08.2023 12:05 Ответить
Я сподівався що імпічмент Зелі ми зробим ще 2020 році. Вже тоді було ясно who`s who.
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12.08.2023 12:13 Ответить
А ви і досі думаєте , що у ЗЄ 73%?
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12.08.2023 12:47 Ответить
Та не Зеленський віддав деркачу "Енергоатом", а нарід 73%, який вибрав те, що вибрав. Якби нарід подумав і не зробив цього, то і пан Зеленський не отримав би булаву і не зробив такі призначення. Сама велика пакость для України, на мій погляд, де призначення баканова, кулініча,наумова та інших російських агентів, які за гроші Украхни вбивали Україну, а також заморозка ракет і розмінування підходів до Криму і Маріуполя.
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12.08.2023 12:47 Ответить
Аеатолій к.
Цілком згоден.
Тільки не. "сама велика" а "найбільша"
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12.08.2023 13:02 Ответить
А хай Дубінський розкаже, звідки в нього 24 квартири і 17 авто.
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12.08.2023 12:49 Ответить
Беня йому на Г+Г добряче платив.

В 2010 году Дубинский покинул должность главреда Weekly.ua и перешел работать на 1+1.

До прихода на "плюсы" успел поработать хроникером на Шустер.LIVE.

Летом 2010 года Дубинский начинает работать в департаменте журналистских расследований 1+1, в частности в программе Гроші

С приходом Дубинского на роль ведущего Гроші стали исполнителем воли владельца телеканала Игоря Коломойского,

Для программы (Гроші. - Ред.) не было барьеров. Когда нужно было кого-то замочить - это был прекрасный ресурс без тормозов

По словам бывшего топ-менеджера телеканала, Дубинский входил в число журналистов, с которыми Коломойский раз в полгода встречался в Женеве.

Там были и https://file.liga.net/persons/natalya-moseichyk Наталья Мосейчук , и https://file.liga.net/persons/alla-mazyr Алла Мазур , и ключевые журналисты ТСН.
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12.08.2023 12:54 Ответить
https://file.liga.net/persons/dubinskiy-aleksandr Александр Дубинский становится влиятельным политиком.

Если раньше он влиял только на умы телезрителей и подписчиков, то сейчас

занимает должность замглавы налогового комитета Рады и

https://news.liga.net/politics/news/dubinskiy-vozglavil-spisok-slugi-naroda-v-kievoblsovet-v-spiske-shestero-sotrudnikov-11 ФОРМИРУЕТ СПИСОК ПАРТИИ ПРЕЗИДЕНТА https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii ВЛАДИМИРА

ЗЕЛЕНСКОГО

на местных выборах в Киевской области.

https://www.liga.net/politics/articles/mediakiller-kolomoyskogo-piarschik-arbuzova-politik-zelenskogo-kto-takoy-dubinskiy
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12.08.2023 12:51 Ответить
Давай "собачій рот" не зупиняйся. Мочи їх
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12.08.2023 12:54 Ответить
Все что вы хотели знать про Дубинского (и Коломойского)

https://www.liga.net/politics/articles/mediakiller-kolomoyskogo-piarschik-arbuzova-politik-zelenskogo-kto-takoy-dubinskiy
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12.08.2023 12:58 Ответить
А найбільше смердить від справи по здачі Енергоатому агенту ФСБ.
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12.08.2023 13:16 Ответить
Обожаю эти истории сказочников под следствием...
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12.08.2023 13:31 Ответить
Значит , АГЕНТЫ РАШИСТСКИЕ , И ТЫ ПОСОБНИКИ ТЕРРОРИСТОВ РУССКИХ ,если дегенератов не интересует суть , в вашей башке не складываются факты
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13.08.2023 07:38 Ответить
Так держать, Дубасик. Блокбастер должен продолжаться. Уже и афиша есть:

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12.08.2023 13:43 Ответить
А куди ділась зухвалість та цинізм цієї брудної собачої пельки. Щось чути тільки завивання та скавчання, як у суки в сильний мороз.
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12.08.2023 13:59 Ответить
🤖🦠, А ПРЕДАТЕЛЬСТВО *********** И ЕГО ЕРМАКА ТЕБЯ НЕ КОЛЫШЕТ ⁉️Все « СЛУГИ🇷🇺💩👿👹»
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12.08.2023 19:15 Ответить
от, ти про що ? дубинский дал подержаться ? чы може глыбше ?
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12.08.2023 23:38 Ответить
мама на скорости увезла
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12.08.2023 23:36 Ответить
Поперло лайно по трубам.
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12.08.2023 14:04 Ответить
Війна війна.... нас просто грабують от і все.
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12.08.2023 14:43 Ответить
та ти шо!
а за вікном майже весна.
ти називай прізвища.
всі вони однакові не прокатить!
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12.08.2023 18:28 Ответить
Треба називати прізвища. Це Ігор Миронюк ( заст. голови Фдму при Януковичі) і Олег Бояринцев ( заст. Голови Сумської облради за часів того ж таки Януковича). Але ще забули згадати одну домашню тваринку деркача, посада якої була частиною тієї ж домовленості. Це міністр енергетики герман галущенко.
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12.08.2023 14:56 Ответить
Це вже очікувані маніпуляції з тупим собачим ротом, чи ще ні ? А взагалі так мило виглядає, як коментатори хавають одкровення святого великомученика з тату на волохатій нозі.
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12.08.2023 15:15 Ответить
Вам шашечки чи вам їхать?
Справа не в Дубінському.

"А взагалі так мило виглядає, як коментатори хавають одкровення святого великомученика з тату на волохатій нозі"

Да плювать усим на того Дубінського і на його рот, ноги і все інше.
З ним усе зрозуміло.

Про справу з Енергоатомом вже говорять декілька років, Дубінський не першопроходець у цій справі. Він лише один з тих хто вчергове озвучив, те ,що всі вже знають.

Ну є якісь дурники, які вперше про це почули але не слухають суть справи, а роздивляються, які у Дуба ноги.

Нормальних людей, які вболівають за Україну, хвилює суть справи, і хто і коли нарешті понесе відповідальність за гешефт з Енергоатомом.
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12.08.2023 16:26 Ответить
"анатолію", я й без дубінського знав усе це. Задля дискредитації Порошенка, блаЗЄ готовий був з чортом родичатися.

Тому do dupy Ваші виправдовування блаЗЄнського.
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12.08.2023 18:51 Ответить
Одноклеточное z🤢🤖, так , что ты можешь , против фАктов возразить - ДЕСТВИЛЬНО , что не ДЕРКАЧ АГЕНТ ИЛИ , ЧТО ОН ПОЛУЧИЛ ЭНЕРГОАТОМ?
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13.08.2023 07:43 Ответить
Думаю якась частина правди в його словах є.
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12.08.2023 15:22 Ответить
Яка "частина"?

Енергоатом зелені віддали агенту ФСБ Деркачу.
Якої вам ще правди треба?
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12.08.2023 16:04 Ответить
якби ж то в тебе було чим думати, люська
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12.08.2023 22:28 Ответить
Чому ми не в нато?!
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12.08.2023 15:26 Ответить
Тому що в країні є багато зрадників у вищих щаблях влади.
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12.08.2023 16:28 Ответить
Дубінський один із представників Слуг наріду, якщо хтось забув.
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12.08.2023 16:31 Ответить
Найбільший цинізм в тому ,що гундосий виродок зголосився бути учасником найбільшої афери каламойського проти людяності : знищення цілої країни України і грати цю паскудну роль головнокомандувача і присипляти живих людей на смерть всіма способами аферизму і придумувати найбрудніші,масові розправи з людьми...
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12.08.2023 16:32 Ответить
звичайно, що це був свідомий крок буратіно , а не якісь там тіпа помилки
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12.08.2023 22:25 Ответить
А ещё хуже , что оказалось , столько БЫДЛА( реально тупых ) и продажных ПРОСТИШЛЮХ , ( мерзотных лидеров разных организаций и журнаглистов )которые поддержали в уничтожении Украины ВЫРОДКОВ СВЕРХЖАДНЫХ - КАЛАМОЯ ЗЕЛЕНСКОГО !
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13.08.2023 07:53 Ответить
Украина в иностранных судах обвиняет Коломойского в мошенничестве, но у власти к нему нет претензий, -

Financial Times

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12.08.2023 16:47 Ответить
It`s very strange !
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13.08.2023 07:40 Ответить
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12.08.2023 16:48 Ответить
А, хто такий, дЕркач! Оцей витік сечі, з під забору після п'янки- не знає наголос в призвищі деркача?
Це єврейський стьоб, чи, анегдот про іншого?
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12.08.2023 18:49 Ответить
Это играет какую-то роль? Ну назвал фамилию на еврейский лад.
Это что-то меняет в деле сдачи Енергоатома?
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13.08.2023 11:55 Ответить
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12.08.2023 18:51 Ответить
"Какая отвратительная рожа!" (с)
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12.08.2023 19:21 Ответить
Піпєц....
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12.08.2023 20:49 Ответить
що цікаво, що подібне на правду, про жадібного ,до дармових людських грошей "зе лідора" ,котрого знайшло фсбе 3,14рації для України і її народу і котрого,разом з кварталом продажних і жадібних "зелених прорашистських шльондр ,купив такий самий жадібний до грошей аферист бабломойський...
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12.08.2023 23:17 Ответить
ой , а шо такое , сын румынского подданого обиделся и начал срать в интернете ? пи дар гнойный должен сидеть .
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12.08.2023 23:35 Ответить
Вместе со ВСЕЙ БАНДОЙ ОРГАНИЗАТОРОВ гнойных пидоров ЗЕЛЕНСКОГО &Ермака &Баканова &Наумова&кулинича&демченко &Деркача&галущенко …………………….НЕ ТАК ЛИ БОТ ЗА ТРИ РУБЛЯ
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13.08.2023 07:58 Ответить
Вместе с ним должны сидеть те, кто сдал Енергоатом ФСБ
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13.08.2023 11:52 Ответить
На 1 сек вимкнув - що проросійська, маскалемовна морда може щось сказати?
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12.08.2023 23:48 Ответить
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13.08.2023 02:22 Ответить
Навіть якось шкода стало Шашликовича. Найближчі друзяки його вже зовсім не жаліють....
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13.08.2023 04:56 Ответить
, ну ты и сердобольный , оно🤢💩, сотни тысяч жизней не пожалело, а тебе одного КРОШКУ ЦАХЕСА , УЖЕ , ЖАЛЬ ?
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13.08.2023 08:01 Ответить
Я християнин. Тому мене непокоїть, як на багатті шкворчатиме борода Дубіка, чи не псуватиме це цілісну естетичну картину події.
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13.08.2023 08:42 Ответить
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13.08.2023 07:22 Ответить
Собачий рот пудєль Коломойського - дубінський - гонить на Буратіно з шапіто-95, що зараз грає роль преЗЕдениа України. Дуууже цікаво. Надзвичайно захоплююче.
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13.08.2023 20:54 Ответить
Хер ми пеереможимо у цій війні, якщо в усе це правда.
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16.08.2023 09:28 Ответить
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