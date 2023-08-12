Неизвестно, сколько еще будет продолжаться развязанная Россией война против Украины, - Белый дом

Неизвестно, сколько еще будет продолжаться война против Украины. Администрация Байдена и дальше готова обращаться в Конгресс для получения финансирования, чтобы поддерживать Украину.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Кирби, неизвестно, сколько еще будет продолжаться развязанная Россией война, поэтому было бы безответственным не сделать все возможное, чтобы оценить потребности Украины в I квартале следующего финансового года (после 30 сентября 2023 г.) и подать соответствующий запрос в Конгресс.

Комментируя размер нового пакета для Украины объемом более 20 миллиардов долларов, с которым администрация США обратилась к законодателям, представитель Белого дома подчеркнул, что эта сумма основывается на тщательных расчетах. Однако, если этого окажется мало, правительство приложит усилия, чтобы получить дополнительное финансирование.

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"Мы не будем стесняться снова пойти в Конгресс, если будем чувствовать, что нужно это сделать и попросить больше после первого квартала, или если нужно будет внести изменения в то, что мы уже потребовали", - добавил Кирби.