РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10878 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине Война
20 574 113

Неизвестно, сколько еще будет продолжаться развязанная Россией война против Украины, - Белый дом

джон,кирби

Неизвестно, сколько еще будет продолжаться война против Украины. Администрация Байдена и дальше готова обращаться в Конгресс для получения финансирования, чтобы поддерживать Украину.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Кирби, неизвестно, сколько еще будет продолжаться развязанная Россией война, поэтому было бы безответственным не сделать все возможное, чтобы оценить потребности Украины в I квартале следующего финансового года (после 30 сентября 2023 г.) и подать соответствующий запрос в Конгресс.

Комментируя размер нового пакета для Украины объемом более 20 миллиардов долларов, с которым администрация США обратилась к законодателям, представитель Белого дома подчеркнул, что эта сумма основывается на тщательных расчетах. Однако, если этого окажется мало, правительство приложит усилия, чтобы получить дополнительное финансирование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расходы американцев, если Путин завоюет Украину, будут значительно больше, чем нынешняя помощь Киеву, - Белый дом

"Мы не будем стесняться снова пойти в Конгресс, если будем чувствовать, что нужно это сделать и попросить больше после первого квартала, или если нужно будет внести изменения в то, что мы уже потребовали", - добавил Кирби.

Автор: 

США (26564) Кирби Джон (452)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+41
Pозв'язана Росією війна проти України триватиме рівно стільки поки США з Союзниками не забезпечaть Україну необхідною зброєю.
показать весь комментарий
11.08.2023 23:46
+40
Допоки у розпорядженні ЗСУ не буде Atacams, F-16, F-18, Tomahawk, B-52, Taurus, Abrams, Leopard A2, от до того часу війна із кацапами триватиме.
А задля миру у всьому світі варто надати ЗСУ ядерну зброю
показать весь комментарий
11.08.2023 23:41
+29
При дірявих санкціях триватиме ще 10 років.
показать весь комментарий
11.08.2023 23:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Як співається в популярній ******** українській пісні, - "Буде тобі враже - як пан Байден скаже"
показать весь комментарий
12.08.2023 20:56 Ответить
Війна триватиме до нейтралізації хабадних саботажників і реалізації широкомасштабної ракетної програми. Мотивацію хабадних саботажників знелюднити південь України слід руйнувати оформленням сільськогосподарських земель у власність українських воїнів і членам сімей загиблих. Для цього потрібні військові профспілки, які знищуватимуть не тільки зовнішнього ворога, а в першу чергу внутрішнього, організованими діями.

показать весь комментарий
12.08.2023 22:03 Ответить
Мда, чорний гумор - Трамп прийде порядок наведе?
показать весь комментарий
12.08.2023 22:09 Ответить
Сравнили хрен с пальцем: Украину сравниваете с абсолютно дикой Ливией, с феодально-племенным Афганистаном и с безнадежно отсталым Ираком...

Украина - это европейская индустриальная страна с огромным количеством технических ВУЗов и НИИ высокого научно-технологического уровня, с классическими старинными университетами типа Львовского, Харьковского, Киевского, Одесского.
показать весь комментарий
12.08.2023 23:51 Ответить
Пожалуй, это чрезмерный пессимизм. А упомянутые страны - это примеры того, когда местные просто забили на все болт, в расчете, что все за них сделают американцы.
показать весь комментарий
13.08.2023 11:45 Ответить
Південна Корея. Такий приклад підходить? Або Федеративна Республіка Німетчина.
показать весь комментарий
13.08.2023 09:24 Ответить
А що, американці повинні усю роботу за тих дикунів виконувати?! Вони дали шанс на будування нової держави, ті дикуни не скористалися, хто їм доктор. Так, США може и дружити з авторитарними державами, заплющувати очі на порушення прав людини, наприклад, с саудітами. Але каддафі та хусейне це дещо інше. Коли ти лізеш у сусідні країни, спонсоруєшь терористів, влаштовуєш теракти... отримай те що заслуговуєш. Це геополітика і США все правильно роблять! Якщо нам не дають достатню кількість зброї: значить ми не достатньо зацікавили їх як партнери, значить влада у нас гнила. США це бизнесмен, а не благодійна контора
показать весь комментарий
13.08.2023 10:34 Ответить
Та ще років зо 5 повчіть потенційних пілотів ф16 англійської, а там ще недовго
показать весь комментарий
12.08.2023 23:42 Ответить
Страница 2 из 2
 
 