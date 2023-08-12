Осень будет тяжелой, - Кулеба прогнозирует усиление "голосов", которые будут говорить о "переговорах с Россией"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прогнозирует тяжелый политический сезон, одна из причин – "голоса" в разных странах мира о том, что необходимо идти на переговоры с РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в прямом эфире в Instagram в разговоре з журналистом Вадимом Карпяком.

"Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю. Мы все равно обязательно победим на всех фронтах, но будет тяжелая осень", – сказал Кулеба.

Он отметил, что на встрече с дипломатами президент Владимир Зеленский ставил задачи и по проведению саммита, посвященного украинской формуле мира, и по привлечению филантропов к восстановлению Украины, и по организации зерновых коридоров.

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На уточняющий вопрос о том, что означает тяжелая осень в дипломатическом смысле, Кулеба ответил, что будет много тяжелых международных саммитов, на которых Украине необходимо "количественное и качественное присутствие всего мира, а не только наших традиционных друзей из Европы и Северной Америки".

"Второе – ты же видишь все эти голоса, которые начинают раздаваться в разных странах мира, о том, что "проблемы", что нужны переговоры. Это звучит не от представителей правительств, но эти голоса становятся громче. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса утихали", – сказал Кулеба.

Кроме того, как добавил министр, "задачу, чтобы у россиян земля под ногами горела по всему миру, никто не отменял".

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