Осень будет тяжелой, - Кулеба прогнозирует усиление "голосов", которые будут говорить о "переговорах с Россией"
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прогнозирует тяжелый политический сезон, одна из причин – "голоса" в разных странах мира о том, что необходимо идти на переговоры с РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в прямом эфире в Instagram в разговоре з журналистом Вадимом Карпяком.
"Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю. Мы все равно обязательно победим на всех фронтах, но будет тяжелая осень", – сказал Кулеба.
Он отметил, что на встрече с дипломатами президент Владимир Зеленский ставил задачи и по проведению саммита, посвященного украинской формуле мира, и по привлечению филантропов к восстановлению Украины, и по организации зерновых коридоров.
На уточняющий вопрос о том, что означает тяжелая осень в дипломатическом смысле, Кулеба ответил, что будет много тяжелых международных саммитов, на которых Украине необходимо "количественное и качественное присутствие всего мира, а не только наших традиционных друзей из Европы и Северной Америки".
"Второе – ты же видишь все эти голоса, которые начинают раздаваться в разных странах мира, о том, что "проблемы", что нужны переговоры. Это звучит не от представителей правительств, но эти голоса становятся громче. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса утихали", – сказал Кулеба.
Кроме того, как добавил министр, "задачу, чтобы у россиян земля под ногами горела по всему миру, никто не отменял".
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Именно кремлю никак не выгодна та тактика наступления, которую проводит Украина так как эта тактика хоть и медленно, но работает на пользу Украины.
Поэтому, если кто то подгоняет Украину, он либо дурак в военном деле, либо отобранный вредитель который работает на кремль.
Выгодная тактика наступления?Хм...
но и самого ЗЕ-вхоза помножили на ноль в Джидде - ни одна уважаемая делегация не захотела с Ермаком вести переговоры
В Україні 30 років замість урядів, рад, "оп" і т.д. працюють виключно виконавці волі олігархічної мафії. Порядковий номер президента нічого у цьому не змінює.
А тут усі про персоналії та якусь їх роль - в усіх вона одна, плюс на кишеню щось наколядувати з дозволу системи.
Але у будь-якої публічної лінії є і інший бік монети - не побачивши обіцяних масштабів, багато диванів обісралося і "зневірилося"
таку війну не можна вести мовчки, це вже давно не працює
Русня уже на Казахстан наехала и требуют чтобы все казахи уехали из Казахстана.
Казахи - пошли вон! Эта наша земля вещает ватник
https://www.youtube.com/watch?v=z3KAYChpHIE
СNN в прошлом году в феврале писало на заставке "Киев падет в течении нескольких дней" и так почти целую неделю. и что ? где Киев? транспорт рестораны торговые центры работают
Зробимо їх ще раз! (с) Z-Слугі.
Цікаво, що там команда перєгаворщікав на чолі а Арахімічечем...
Дякую, що сказав, а то було незрозуміло.
треба це змінювати
на дивані перемогу не здобудеш