Общие боевые потери РФ с начала войны – около 253 290 человек (+510 за сутки), 4295 танков, 5053 артсистемы, 8324 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков уничтожили около 253 290 военных РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.08.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 253 290 (+510) человек ликвидировано,
танков - 4295 (+5) ед.,
боевых бронированных машин - 8324 (+6) ед.,
артиллерийских систем - 5053 (+10) ед.,
средств ПВО - 472 (+1) ед.,
самолетов - 315 (+0) ед.,
вертолетов - 313 (+0) ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 4201 (+4) ед.,
крылатых ракет - 1378 (+1) ед.,
кораблей /катеров - 18 (+0) ед.,
автомобильной техники и автоцистерн - 7523 (+12) ед.,
специальной техники - 759 (+3) ед.
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В названии ошибка. Правильно так:
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 253 290
человексвинособак.