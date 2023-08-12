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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 253 290 человек (+510 за сутки), 4295 танков, 5053 артсистемы, 8324 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

генштаб,потери

Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков уничтожили около 253 290 военных РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.08.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 253 290 (+510) человек ликвидировано,

танков - 4295 (+5) ед.,

боевых бронированных машин - 8324 (+6) ед.,

артиллерийских систем - 5053 (+10) ед.,

средств ПВО - 472 (+1) ед.,

самолетов - 315 (+0) ед.,

вертолетов - 313 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4201 (+4) ед.,

крылатых ракет - 1378 (+1) ед.,

кораблей /катеров - 18 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 7523 (+12) ед.,

специальной техники - 759 (+3) ед.

Также читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 252 780 человек (+580 в сутки), 4290 танков, 5043 артсистемы, 8318 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 253 290 человек (+510 за сутки), 4295 танков, 5053 артсистемы, 8324 бронированные машины 01

Автор: 

армия РФ (19160) Генштаб ВС (6250) потери (4380)


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Топ комментарии
+17
Тобі "як мед - то й ложкою!" Два дні "кавардаку" по всій європейській частині Росії - це "МАЛО"? Кацапів "ковбасить" у Підмосков"ї "непадецки" Крим гримить від "камней с неба" Лука "закрутився як воша на гребінці" А мало спаленої техніки на фронті - значить кацапи перестали "кидаться як собака на тин" у наступи Бо танки паляться в основному в наступальних діях а не в обороні
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12.08.2023 09:04
+12
Два дні "кавардаку" по всій європейській частині Росії -завжли підтримую
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12.08.2023 09:08
+4
Шось сьогодні слабаенько по техниці. Зазвичай у середньому в два раза більше битої техники.
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12.08.2023 08:50
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Правила форума Совет форумчан
Шось сьогодні слабаенько по техниці. Зазвичай у середньому в два раза більше битої техники.
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12.08.2023 08:50 Ответить
Тобі "як мед - то й ложкою!" Два дні "кавардаку" по всій європейській частині Росії - це "МАЛО"? Кацапів "ковбасить" у Підмосков"ї "непадецки" Крим гримить від "камней с неба" Лука "закрутився як воша на гребінці" А мало спаленої техніки на фронті - значить кацапи перестали "кидаться як собака на тин" у наступи Бо танки паляться в основному в наступальних діях а не в обороні
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12.08.2023 09:04 Ответить
Два дні "кавардаку" по всій європейській частині Росії -завжли підтримую
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12.08.2023 09:08 Ответить
В Криму якийсь склад вертольотів розчовпли.
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12.08.2023 10:05 Ответить
Погода.
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12.08.2023 10:24 Ответить
Що може бути краще мертвої ручні, кацапи дохніть!
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12.08.2023 10:39 Ответить
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 253 290 человек.
=================
В названии ошибка. Правильно так:
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 253 290 человек свинособак.
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12.08.2023 11:02 Ответить
А куди пропав рядочок "РСЗВ"? Невче так важко переписати інформацію Генштабу? Якщо напишуть - дивіться картинку, там все написано, но навіщо тоді розписували і розписуєте це у своїй статті?
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12.08.2023 12:26 Ответить
просто картинка не проіндексується, треба хоч якийсь текст на ХХХ символів)))
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12.08.2023 13:13 Ответить
Мабуть поки за за мільйон вбитих московитів не перевале, вони за заспокоються.
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13.08.2023 07:33 Ответить
 
 