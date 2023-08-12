Россия перебросила десантников в Запорожскую область из-за больших потерь, - разведка Великобритании
Десантные войска РФ, вероятно, перебросили из Херсонской в Запорожскую область. Это может ослабить оборону России на левом берегу Днепра на юге Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.
Как отмечается, оккупанты, вероятно, передислоцировали подразделения воздушно-десантных войск из Херсонской области в направлении Орехова Запорожской области. За этот участок отвечает 58-я оккупационная армия РФ.
Разведка отмечает, что 70-й и 71-й мотострелковые полки России также истощены и понесли большие потери. Переброска десантников позволит оккупантам оттянуть полки для восстановления.
"Однако передислокация, скорее всего, сделает оборону России у восточного берега Днепра более слабой, где ее все больше беспокоят налеты украинских десантных сил", - говорится в сообщении.
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Слава Захисникам України!!
то нехай ганяють своє м'ясо туди сюди. головне, що б ми виконували свій план звільнення землі української!
о берта іосіфовна, моя люба вчителька за української. радий вас бачити. а що не так в моєму гугл перекладі? навчіть будь ласка.
Навіть з тих чмобіків,чи 100 тис..чи 50 тис. знайдуться ті,які пройшли і підготовку і бойові дії та навчились воювати..Це ворог.А мотивація у них одна--вбивати та грабувати " і за сєбя і за того парня".
тому, я вірю в зсу. я вірю в талант наших головних командирів.
а ті казочки, шо у каzапів безмежний мобілізаційний ресурс, так то для тендітних лєваков пацифістів.
нам своє робити!