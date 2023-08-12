Россия перебросила десантников в Запорожскую область из-за больших потерь, - разведка Великобритании

Десантные войска РФ, вероятно, перебросили из Херсонской в Запорожскую область. Это может ослабить оборону России на левом берегу Днепра на юге Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Как отмечается, оккупанты, вероятно, передислоцировали подразделения воздушно-десантных войск из Херсонской области в направлении Орехова Запорожской области. За этот участок отвечает 58-я оккупационная армия РФ.

Разведка отмечает, что 70-й и 71-й мотострелковые полки России также истощены и понесли большие потери. Переброска десантников позволит оккупантам оттянуть полки для восстановления.

"Однако передислокация, скорее всего, сделает оборону России у восточного берега Днепра более слабой, где ее все больше беспокоят налеты украинских десантных сил", - говорится в сообщении.

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