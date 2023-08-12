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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия перебросила десантников в Запорожскую область из-за больших потерь, - разведка Великобритании

вдв,рф

Десантные войска РФ, вероятно, перебросили из Херсонской в Запорожскую область. Это может ослабить оборону России на левом берегу Днепра на юге Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Как отмечается, оккупанты, вероятно, передислоцировали подразделения воздушно-десантных войск из Херсонской области в направлении Орехова Запорожской области. За этот участок отвечает 58-я оккупационная армия РФ.

Разведка отмечает, что 70-й и 71-й мотострелковые полки России также истощены и понесли большие потери. Переброска десантников позволит оккупантам оттянуть полки для восстановления.

"Однако передислокация, скорее всего, сделает оборону России у восточного берега Днепра более слабой, где ее все больше беспокоят налеты украинских десантных сил", - говорится в сообщении.

Также читайте: Российские офицеры с начала вторжения чаще кончают жизнь самоубийством, - разведка

Автор: 

армия РФ (19160) Великобритания (4947) разведка (4171) потери (4380)


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Топ комментарии
+15
З обісцяних фонтанів повиймали та перекинули. Десантники ще ті))
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12.08.2023 09:49
+9
Куди б цих смердючих свинособак не перекидали, все одно їхній кінцевий пункт - концерт кабздона.
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12.08.2023 10:18
+7
наскільки я розумію, "вдв" це атакуючі війська. типу захват гостомеля або жулян, і підготовка для інших військ. від них нема ніякого поради в окопах без їди води і патронів.
то нехай ганяють своє м'ясо туди сюди. головне, що б ми виконували свій план звільнення землі української!
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12.08.2023 09:57
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З обісцяних фонтанів повиймали та перекинули. Десантники ще ті))
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12.08.2023 09:49 Ответить
Пляшки ж об г в дупу пхати вміють же!
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12.08.2023 09:54 Ответить
ой як смішно хлопчики. а ви напевно вже в окопі?
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12.08.2023 10:31 Ответить
ми напевно вже насаджуємо тебе на бутилку, чмо лішнехромосомноє
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12.08.2023 11:29 Ответить
Папєрєднікі цих орків, пішли за хлахманом на дні Чорного моря, мацквою… в чорних пакетах!
Слава Захисникам України!!
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12.08.2023 09:54 Ответить
наскільки я розумію, "вдв" це атакуючі війська. типу захват гостомеля або жулян, і підготовка для інших військ. від них нема ніякого поради в окопах без їди води і патронів.
то нехай ганяють своє м'ясо туди сюди. головне, що б ми виконували свій план звільнення землі української!
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12.08.2023 09:57 Ответить
Пиши своєю рідною А то твій "Гугл-переклад" очі ріже!
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12.08.2023 10:41 Ответить
Гугл заплакав коли перекладав
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12.08.2023 10:49 Ответить
Взагалі-то, українцю очі ріже мова окупанта, а не українська, хай і з помилками. Людина молодець, старається, вчиться - хай пише, треба підтримати. А закликати переходити на мову окупанта - це якесь меншовартвсне збочення.
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12.08.2023 11:20 Ответить
Мені його поцілувать в зад - за те що він за тридцять років незалежності України спромігся за допомогою "Гугла" "писать українською з помилками"?
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12.08.2023 11:41 Ответить
Це питання ваших схильностей і уподобань, хоча ви вже свій вибір зробили - агітувати за мову окупанта.
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12.08.2023 11:50 Ответить
Де ти побачив "агітування"? Якби я це робив - то сам-би писав "мовою окупанта" (Якою я до речі володію набагато краще ніж переважна більшість росіян)
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12.08.2023 11:58 Ответить
Фройд все зрозумів. ))
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12.08.2023 12:00 Ответить
Ну так "Фройд"-же розумніший від тебе! Ти хоч книжки того "Фройда" в очі бачив? Чи - "аби ляпнуть"?
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12.08.2023 12:09 Ответить

о берта іосіфовна, моя люба вчителька за української. радий вас бачити. а що не так в моєму гугл перекладі? навчіть будь ласка.
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12.08.2023 11:28 Ответить
"від них нема ніякого поради в окопах без їди води і патронів". Хто там що в окопах без патронів буде "радить"?
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12.08.2023 11:37 Ответить
і це все? зі всього написаного, ти тільки це висмоктав? то мабуть ти той рагуль, що вважає себе більш українцем ніж інші?
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12.08.2023 12:21 Ответить
...!
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12.08.2023 13:04 Ответить
Недооцінюйте ворога!
Навіть з тих чмобіків,чи 100 тис..чи 50 тис. знайдуться ті,які пройшли і підготовку і бойові дії та навчились воювати..Це ворог.А мотивація у них одна--вбивати та грабувати " і за сєбя і за того парня".
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12.08.2023 09:58 Ответить
так само, як і не переоцінюйте.
тому, я вірю в зсу. я вірю в талант наших головних командирів.
а ті казочки, шо у каzапів безмежний мобілізаційний ресурс, так то для тендітних лєваков пацифістів.
нам своє робити!
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12.08.2023 10:15 Ответить
Куди б цих смердючих свинособак не перекидали, все одно їхній кінцевий пункт - концерт кабздона.
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12.08.2023 10:18 Ответить
Гей кацапи, пора знати, як касети вибухати!
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12.08.2023 10:40 Ответить
Скоро в фонтанах некому купаться будет.
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12.08.2023 10:42 Ответить
Цезор, поменяй картинку, тех кто на ней давно ПАЦЮКИ съели в Гостомеле. А, перекинули очередную партию БОМЖЕЙ.
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12.08.2023 11:48 Ответить
 
 