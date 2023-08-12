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Новости Война
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За минувшие сутки россияне 39 раз обстреляли Херсонщину: 1 человек погиб, 10 получили ранения

херсонщина,балка,золотая

Враг продолжает обстреливать территорию Херсонщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки противник совершил 39 обстрелов, выпустил 159 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и БПЛА. По городу Херсону враг выпустил 9 снарядов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию завода, административные здания, внешкольное учебное заведение, объекты критической инфраструктуры, церковь, магазины, кафе в Херсонской городской громаде; пункт выдачи гуманитарной помощи и магазин в Бериславе.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, 10 получили ранения", - сообщил Прокудин.

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обстрел (27057) Херсон (2808) жертвы (2071) Херсонская область (4745)


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12.08.2023 10:58 Ответить
 
 