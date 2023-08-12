Утром 12 августа в Кривом Роге раздавались взрывы. Обошлось без жертв (обновлено)
Утром 12 августа в городе Кривой Рог были слышны взрывы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал в телеграме Александр Вилкул.
Он отметил: "Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет".
Позже руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил: "Ракетный удар по Кривому Рогу. Предварительно баллистика. Главное – без жертв. Все детали сейчас уточняются".
В сеть попали фото после взрывов.
Топ комментарии
+10 Ivaś Tovarnytskyy
показать весь комментарий12.08.2023 10:52
+7 Василий Лещ #551982
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+5 Zemer
показать весь комментарий12.08.2023 11:18
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https://www.youtube.com/watch?v=qnica24PTnU&t=6s
Попередньо, балістика. Без жертв, всі деталі нині уточнюються
Так, что все эти загрозы баллистики до одного места.
Загроза баллистики - постоянная, ежеминутная, сирена можно не выключать 24-7.