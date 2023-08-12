Утром 12 августа в Кривом Роге раздавались взрывы. Обошлось без жертв (обновлено)

Утром 12 августа в городе Кривой Рог были слышны взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал в телеграме Александр Вилкул.

Он отметил: "Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет".

Позже руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил: "Ракетный удар по Кривому Рогу. Предварительно баллистика. Главное – без жертв. Все детали сейчас уточняются".

В сеть попали фото после взрывов.

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