Утром враг ударил управляемой авиабомбой по Орехову в Запорожье: двое людей погибли, 12 человек ранены (обновлено)

Российские оккупанты утром ударили управляемой авиабомбой по Орехову Запорожской области. Погиб 31-летний правоохранитель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Утром враг ударил управляемой авиабомбой по Орехову. В результате удара погиб полицейский. 12 человек ранены, среди которых 4 работника полиции", - говорится в сообщении.

"Погибший - 31-летний капитан полиции. Мои соболезнования семье погибшего. Сейчас врачи и парамедики полиции борются за жизнь раненых. Несколько человек в тяжелом состоянии", - написал Клименко.

Позже в Нацполиции сообщили, что в результате удара по Орехову, кроме полицейского, погиб еще один гражданский.

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