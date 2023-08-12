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Новости Война
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Утром враг ударил управляемой авиабомбой по Орехову в Запорожье: двое людей погибли, 12 человек ранены (обновлено)

орехов

Российские оккупанты утром ударили управляемой авиабомбой по Орехову Запорожской области. Погиб 31-летний правоохранитель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Утром враг ударил управляемой авиабомбой по Орехову. В результате удара погиб полицейский. 12 человек ранены, среди которых 4 работника полиции", - говорится в сообщении.

"Погибший - 31-летний капитан полиции. Мои соболезнования семье погибшего. Сейчас врачи и парамедики полиции борются за жизнь раненых. Несколько человек в тяжелом состоянии", - написал Клименко.

Позже в Нацполиции сообщили, что в результате удара по Орехову, кроме полицейского, погиб еще один гражданский.

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Автор: 

бомба (369) МВД (9318) обстрел (27057) Запорожская область (3067)


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Топ комментарии
+8
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12.08.2023 11:18
+2
Маразм це вимагати літаки, не маючи льотчиків під них.
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12.08.2023 12:37
+2
Незрозуміло, чому тебе недолікували.
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12.08.2023 12:47
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12.08.2023 11:18 Ответить
Бімба з крильцями.
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12.08.2023 12:00 Ответить
Хто сказав, що Лєонід Ілліч Байден -не маразматик, який вже більше року "надає" Україні Ф-16?
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12.08.2023 12:10 Ответить
Маразм це вимагати літаки, не маючи льотчиків під них.
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12.08.2023 12:37 Ответить
Ти непогано розмірковуєш, як на пацієнта психіатричної лікарні. Дійсно, літак без пілота не літає. На переучування на Ф-16 потріно півроку (шість місяців) . Якби твій "брат по розуму" Лєонід Ілліч Байден надав Україні літаки Ф-16, вони могли буже майже рік воювати на фронті і тоді цього провального наступу ЗСУ просто не було ь.
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12.08.2023 12:45 Ответить
Не так все просто,бачу кожен день що хлопці на СУшках за півроку не можуть навчитись літати,а *лавка*досвідчених не безкінечна,он Ігнат аж 6 пілотів знайшов напереучування.
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12.08.2023 13:38 Ответить
Ваш комент визиває сумніви в своїй достовірності.
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12.08.2023 13:52 Ответить
визиває сумніви твоя брехня про 6 місяців.
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12.08.2023 16:31 Ответить
брешеш, по перше - треба не перенавчання, а вчитися з нуля, щоб не дістатися машинальних помилок з зайвого досвіду, по друге, цей термін для бойових льотчиків складає 1,5 року, а за 6 місяців можна підготувати лише пілота. Тому щоб не рожати маячню, пий пігулки що тобі дають та не випльовуй їх.І забудь це слово - переучування, це кацапизм.
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12.08.2023 16:30 Ответить
Незрозуміло, чому тебе недолікували.
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12.08.2023 12:47 Ответить
якби ти не випльовував пігулки, які тобі приписали, все б зрозумів.
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12.08.2023 16:23 Ответить
Шкода, що не призначили Байдена директором псих лікарні № 2.
Бо тоді її пацієнт Роланд під дивним номером та обслуговуючий персонал не перебували у гарячій дискусії хто з них більша падлюка. А спокійно ссались би у постіль і слюнки пускали , як і має бути у дурнів.
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12.08.2023 20:02 Ответить
падлюки!
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12.08.2023 22:39 Ответить
Ти з палати №6 Психіатричної Лікарні №2? Як там Наполеон з Гітлером? Не примущують тебе їсти свої какашки?
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13.08.2023 12:25 Ответить
 
 