Объявлен сбор на цифровые рации и тепловизор для танкистов, воюющих на Запорожском направлении

Волонтер Николай Побыйвовк обнародовал информацию о сборе на цифровые рации и тепловизор для танкистов, воюющих на Запорожском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Он отметил: "Сбор на важном направлении! Танкисты на Запорожском направлении крайне нуждаются в 2 цифровых рациях Motorola DP4400E VHF и 1 тепловизоре Infiray xeye e3 1800!

Полная сумма потребности - около 120 тыс. грн. Уже собрано 30 тыс. грн. Цель - собрать 90 тыс. грн.

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