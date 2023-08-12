Объявлен сбор на цифровые рации и тепловизор для танкистов, воюющих на Запорожском направлении
Волонтер Николай Побыйвовк обнародовал информацию о сборе на цифровые рации и тепловизор для танкистов, воюющих на Запорожском направлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Он отметил: "Сбор на важном направлении! Танкисты на Запорожском направлении крайне нуждаются в 2 цифровых рациях Motorola DP4400E VHF и 1 тепловизоре Infiray xeye e3 1800!
Полная сумма потребности - около 120 тыс. грн. Уже собрано 30 тыс. грн. Цель - собрать 90 тыс. грн.
Ссылка на банку моно: https://send.monobank.ua/jar/yKBdu1Q97
Карточка банки: 5375 4112 0735 7893
приват(Побийвовк Микола): 4149 4378 7577 1469
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моно(Побийвовк Микола): 5375 4141 1607 9426
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донатите на ЗСУподаете милостыню бедным?
- Во-первых мне самому нужны деньги на алкоголь...
П.С. яйца за 17 гривен за шт сами себя не купят
П.С.П.С. Вчера на днюхе были шпажки для закусок, маде ин чяйна-хуйяна. Так вот. У нас даже шпажки эти сделать не в силе. Какие нахер ракеты?
Будь-яка справа в Україні вже 30 років робиться виключно через відкатну процедуру. А оскільки часу та правильних людей на усе не вистачає, то замість виробництва усе йде по відпрацьованій схемі закупівель усілякого лайна.
розходимося...
Это шутка о двух концах. рыбаки еще сильнее озвереют. и уже бусики в которых кидают роботяг покажутся сказками. Будете еще больше ныть, патриоты-ухилянты
Моє Запоріжжя.
Бережи вас Бог, наші рідненькі захисники.
там братуху і паламала кацапня - ЗСУ, потім ТРО бо не стройовий,
а зараз вже годний - военний бо і має досвід, а одна нога другу завжди підтягне...
А в цей час...
Система продажу "білих білетів" розросталась і міцнішала, ніхто нічого не бачив? Жоден орган, жоден силовик - ніхто і нічого?
За тридцять років "незалежності" України побудована і доведена до супер досконалого стану СИСТЕМА "400 сравнительно честных способов отъема денег", землі з лісами-горами, ріками, озерами, ставків, надрами, заводами, фабриками всім тим, що при СССР&КПСС&КГБ& ВЛКСМ&ВЦСПС&РПЦМП&... всенародною власністю.
Присвоїли все що могли і далі стали збирати з населення ренту, крім інфляційної, якої виявилося недостатньою (тільки при одній каденції президетській з банкіром "всєх врємьон і народов" долар подорожчав з 4 -х грн майже до 30 !) - кожне міністерство, "прісутсвіє" свою ренту вишукує. СПІЦІАЛІЗАЦІЯ - за любий пук треба платити.
А тут війна. На перші ролі вирвалися воєнкоми з їх кишеньковими медичними комісіями - випередили навіть таможню з МВСом...
Другий рік війни, а процес розвивається. Рівняння на воєнкома з Одеси. Дивна ситуація: воєнкоми ніби на військовій службі, а на фронт їх не відправлять - хіба що в батальйони в Монако.
І знову простий народ платить найдорожчим - кров'ю, життям своїх синів і дочок, волонтери збирають пожертви.... Кому віддавати останнє, а кому багатіти...
Член ЦВК Буглак, який перебуває у США... і "розкритий" в Україні. Співробітники посольств України не бажають повертатися в Україну.
Україна, тил воюючої держави, РОЗДІЛЕНИЙ на тих, хто всіма силами захищає Батьківщину і тих, хто наживається на війні - поскільки там курячі яйця для воїнів?
шо "2га армія в світі" вміє як ніхто...