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Объявлен сбор на цифровые рации и тепловизор для танкистов, воюющих на Запорожском направлении

motorola

Волонтер Николай Побыйвовк обнародовал информацию о сборе на цифровые рации и тепловизор для танкистов, воюющих на Запорожском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке. 

Он отметил: "Сбор на важном направлении! Танкисты на Запорожском направлении крайне нуждаются в 2 цифровых рациях Motorola DP4400E VHF и 1 тепловизоре Infiray xeye e3 1800!

Полная сумма потребности - около 120 тыс. грн. Уже собрано 30 тыс. грн. Цель - собрать 90 тыс. грн.

Объявлен сбор на цифровые рации и тепловизор для танкистов, воюющих на Запорожском направлении 01Ссылка на банку моно: https://send.monobank.ua/jar/yKBdu1Q97

Карточка банки: 5375 4112 0735 7893

Объявлен сбор на цифровые рации и тепловизор для танкистов, воюющих на Запорожском направлении 01приват(Побийвовк Микола): 4149 4378 7577 1469

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Объявлен сбор на цифровые рации и тепловизор для танкистов, воюющих на Запорожском направлении 01моно(Побийвовк Микола): 5375 4141 1607 9426

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Объявлен сбор на цифровые рации и тепловизор для танкистов, воюющих на Запорожском направлении 01PayPal: [email protected]

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Автор: 

сбор (299) связь (322) волонтеры (2633)


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Топ комментарии
+7
Из серии анекдотов:
_ Почему вы не донатите на ЗСУ подаете милостыню бедным?
- Во-первых мне самому нужны деньги на алкоголь...

П.С. яйца за 17 гривен за шт сами себя не купят
П.С.П.С. Вчера на днюхе были шпажки для закусок, маде ин чяйна-хуйяна. Так вот. У нас даже шпажки эти сделать не в силе. Какие нахер ракеты?
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12.08.2023 12:01
+6
+++++
Моє Запоріжжя.
Бережи вас Бог, наші рідненькі захисники.
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12.08.2023 12:17
+6
Оголошено збір на цифрові рації та тепловізор для танкістів, які воюють ...

А в цей час...

Система продажу "білих білетів" розросталась і міцнішала, ніхто нічого не бачив? Жоден орган, жоден силовик - ніхто і нічого?

 За тридцять років "незалежності" України побудована і доведена до супер досконалого стану СИСТЕМА "400 сравнительно честных способов отъема денег", землі з лісами-горами, ріками, озерами, ставків, надрами, заводами, фабриками всім тим, що при СССР&КПСС&КГБ& ВЛКСМ&ВЦСПС&РПЦМП&... всенародною власністю.

Присвоїли все що могли і далі стали збирати з населення ренту, крім інфляційної, якої виявилося недостатньою (тільки при одній каденції президетській з банкіром "всєх врємьон і народов" долар подорожчав з 4 -х грн майже до 30 !) - кожне міністерство, "прісутсвіє" свою ренту вишукує. СПІЦІАЛІЗАЦІЯ - за любий пук треба платити.

А тут війна. На перші ролі вирвалися воєнкоми з їх кишеньковими медичними комісіями - випередили навіть таможню з МВСом...

Другий рік війни, а процес розвивається. Рівняння на воєнкома з Одеси. Дивна ситуація: воєнкоми ніби на військовій службі, а на фронт їх не відправлять - хіба що в батальйони в Монако.

 І знову простий народ платить найдорожчим - кров'ю, життям своїх синів і дочок, волонтери збирають пожертви.... Кому віддавати останнє, а кому багатіти...
Член ЦВК Буглак, який перебуває у США... і "розкритий" в Україні. Співробітники посольств України не бажають повертатися в Україну.

Україна, тил воюючої держави, РОЗДІЛЕНИЙ на тих, хто всіма силами захищає Батьківщину і тих, хто наживається на війні - поскільки там курячі яйця для воїнів?
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12.08.2023 12:30
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Из серии анекдотов:
_ Почему вы не донатите на ЗСУ подаете милостыню бедным?
- Во-первых мне самому нужны деньги на алкоголь...

П.С. яйца за 17 гривен за шт сами себя не купят
П.С.П.С. Вчера на днюхе были шпажки для закусок, маде ин чяйна-хуйяна. Так вот. У нас даже шпажки эти сделать не в силе. Какие нахер ракеты?
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12.08.2023 12:01 Ответить
Не не в силі, а не можна.
Будь-яка справа в Україні вже 30 років робиться виключно через відкатну процедуру. А оскільки часу та правильних людей на усе не вистачає, то замість виробництва усе йде по відпрацьованій схемі закупівель усілякого лайна.
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12.08.2023 12:09 Ответить
У меня даже ложечька для обуви, пластиковая (купил в АТБ), с ребрендингом с Китая через Ивано-Франковск
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12.08.2023 12:11 Ответить
Сделать то в силе, да вот вопрос как отмахаться от кровосисей (пожарники,СЭС, налоговая и т.д), кагда это шобла только ждёт когда предприятие откроют(ты станки в карман не положешь, что бы послать нахер), ИТ лучше, он ноут закрыл- и на 3 буквы послал, чинуша вытерся , а сделать ничего не может.
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12.08.2023 12:56 Ответить
Вы щас предложили повесить данилу гетманца на дереве за яйца с закрытой ширинкой. Я одобряю
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12.08.2023 13:00 Ответить
95 квартал нахвалявся допомогти з навару проданої гуманітарки.
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12.08.2023 12:02 Ответить
Так утюжат Запорожье што капец, надеюсь ты на правом берегу живешь, там де Винтера, других улиц не помню, бывал там по работе. Чесно, так у вас левый и правый берег это два разных Запорожья как по мне . Правый уютный классический спальник, а левый индустриальная жопа
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12.08.2023 12:07 Ответить
МО все перекрило згідно замовлень.
розходимося...
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12.08.2023 12:09 Ответить
а як там поживає курочка ряба з цирку козламойського,- Резніков, може хай він звітуватиме за забезпечення ЗСУ, а то клоун навіть військкомів доручив розставляти Залужному, а то йому нічим зайнятися.
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12.08.2023 12:12 Ответить
несе, хоч і пітух...
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12.08.2023 12:14 Ответить
зря они военкомов начали шмонать. раньше хоть как-то богатый класс мог откупиться. а сейчас попади ты на контуженого в голову военрука с окопа, так он тебя прямо в кабинете и расстреляет.

Это шутка о двух концах. рыбаки еще сильнее озвереют. и уже бусики в которых кидают роботяг покажутся сказками. Будете еще больше ныть, патриоты-ухилянты
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12.08.2023 12:16 Ответить
+++++
Моє Запоріжжя.
Бережи вас Бог, наші рідненькі захисники.
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12.08.2023 12:17 Ответить
А ми тиждень назад в рейкарце якраз ночували, у відрядженні... добре шо не щас
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12.08.2023 12:19 Ответить
резников где рации
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12.08.2023 12:18 Ответить
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12.08.2023 12:22 Ответить
Ви що, хочете що ті рації були по ціні танка?
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12.08.2023 12:23 Ответить
Запоріжжя.
там братуху і паламала кацапня - ЗСУ, потім ТРО бо не стройовий,
а зараз вже годний - военний бо і має досвід, а одна нога другу завжди підтягне...
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12.08.2023 12:29 Ответить
Оголошено збір на цифрові рації та тепловізор для танкістів, які воюють ...

А в цей час...

Система продажу "білих білетів" розросталась і міцнішала, ніхто нічого не бачив? Жоден орган, жоден силовик - ніхто і нічого?

 За тридцять років "незалежності" України побудована і доведена до супер досконалого стану СИСТЕМА "400 сравнительно честных способов отъема денег", землі з лісами-горами, ріками, озерами, ставків, надрами, заводами, фабриками всім тим, що при СССР&КПСС&КГБ& ВЛКСМ&ВЦСПС&РПЦМП&... всенародною власністю.

Присвоїли все що могли і далі стали збирати з населення ренту, крім інфляційної, якої виявилося недостатньою (тільки при одній каденції президетській з банкіром "всєх врємьон і народов" долар подорожчав з 4 -х грн майже до 30 !) - кожне міністерство, "прісутсвіє" свою ренту вишукує. СПІЦІАЛІЗАЦІЯ - за любий пук треба платити.

А тут війна. На перші ролі вирвалися воєнкоми з їх кишеньковими медичними комісіями - випередили навіть таможню з МВСом...

Другий рік війни, а процес розвивається. Рівняння на воєнкома з Одеси. Дивна ситуація: воєнкоми ніби на військовій службі, а на фронт їх не відправлять - хіба що в батальйони в Монако.

 І знову простий народ платить найдорожчим - кров'ю, життям своїх синів і дочок, волонтери збирають пожертви.... Кому віддавати останнє, а кому багатіти...
Член ЦВК Буглак, який перебуває у США... і "розкритий" в Україні. Співробітники посольств України не бажають повертатися в Україну.

Україна, тил воюючої держави, РОЗДІЛЕНИЙ на тих, хто всіма силами захищає Батьківщину і тих, хто наживається на війні - поскільки там курячі яйця для воїнів?
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12.08.2023 12:30 Ответить
в кацапні зазвичай спочятку вбити, а вже потім грабувати, а тут майже халява - вбили вже до них ЗСУ - тільки вже пограбувати осталося,
шо "2га армія в світі" вміє як ніхто...
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12.08.2023 12:40 Ответить
Збір грошей відбувається за прискореною програмою

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12.08.2023 13:02 Ответить
Ні , ні я пас , досить . Для початку зробить шо небудь з Резніковим та Єрмаком , потім поболакаємо за гроші . На усторонення ціх гондонів гроші дать готов
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12.08.2023 13:04 Ответить
Після війни будемо ціх покидьків шукати, ловити та знищувати по всьому світу і знову за донати, бо х.з. кого наші йолупи приведуть до влади.
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12.08.2023 13:06 Ответить
АУ, РЕЗНИКОВ! ЗЕЛЕНСКИЙ!
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12.08.2023 13:04 Ответить
Читая подобные призывы что люди кто сколько может скидываются на амуницию бойцам которые на передовой, и одновременно читая какие комбинации творит резников (последняя с летней формой которая превратилась в зимнюю по завышенной цене), хочется спросить у главного из шапито-95, который не вылезает из телемарафона, почему об этих проблемах он в своем телемарафоне не рассказывает, с одновременным комментарием сколько должностных лиц понесли ответственность.
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12.08.2023 13:22 Ответить
 
 