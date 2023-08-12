Украина открыла регистрацию судов для прохода по коридорам в Черном море

По состоянию на сегодня открыта регистрация торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами, объявленными Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сказал в эфире телемарафона "Единые новости".

"Было принято решение наконец-то решить эту проблему, решить таким образом - открыть эти пути морских коммуникаций. Соответственно, предупреждено, конечно, судовладельцев и капитанов судов, что существует опасность - кроме того, что всегда существует опасность противодействия со стороны российского флота, минная опасность остается на довольно высоком уровне. Поэтому, конечно, это все будет происходить под надзором Вооруженных сил Украины. Все возможное, что от нас зависит, по обеспечению безопасности, мы делаем. И сейчас уже открыта регистрация, координатор уже работает", - сказал Плетенчук.

По его словам, принятое решение ставит перед собой две задачи: преодоление международного гуманитарного кризиса и "возможность судовладельцам и компаниям наконец-то забрать свои торговые суда, которые находятся фактически в гуманитарном плену из-за того, что россияне постоянно угрожают на море".

"Они не просто говорят, что эти суда будут рассматриваться как перевозчики оружия. На одних из морских переговоров можно было услышать, что будет признано, что эта страна участвует в войне на стороне Украины. Поэтому, по состоянию на данный момент, это такой терроризм, пока в радиоэфире, и соответственно, это тоже является нарушением международного права, морского права, касающегося свободы судоходства", - добавил представитель ВМС ВСУ.

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Относительно количества судов и их владельцев, которые уже зарегистрировались, Плетенчук отметил: "Сейчас все подробности этого мероприятия мы пока раскрывать не можем".

Он также отметил, что еще не определены сроки, на которые объявлены временные маршруты.

"Эти сроки сейчас еще не определены. На самом деле состояние, в котором все это работает, оно тоже, к сожалению, обусловлено событиями, происходящими в Черном море, потому что в нормальной ситуации все это происходит гораздо шире, проще и безопаснее", - сказал спикер ВМС ВСУ.

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Как сообщалось, 10 августа 2023 года Украина объявила новые временные маршруты для торговых судов, идущих в/из черноморских морских портов Украины, но на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность со стороны Российской Федерации.