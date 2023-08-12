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Новости
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Украина открыла регистрацию судов для прохода по коридорам в Черном море

зерно

По состоянию на сегодня открыта регистрация торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами, объявленными Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сказал в эфире телемарафона "Единые новости".

"Было принято решение наконец-то решить эту проблему, решить таким образом - открыть эти пути морских коммуникаций. Соответственно, предупреждено, конечно, судовладельцев и капитанов судов, что существует опасность - кроме того, что всегда существует опасность противодействия со стороны российского флота, минная опасность остается на довольно высоком уровне. Поэтому, конечно, это все будет происходить под надзором Вооруженных сил Украины. Все возможное, что от нас зависит, по обеспечению безопасности, мы делаем. И сейчас уже открыта регистрация, координатор уже работает", - сказал Плетенчук.

По его словам, принятое решение ставит перед собой две задачи: преодоление международного гуманитарного кризиса и "возможность судовладельцам и компаниям наконец-то забрать свои торговые суда, которые находятся фактически в гуманитарном плену из-за того, что россияне постоянно угрожают на море".

"Они не просто говорят, что эти суда будут рассматриваться как перевозчики оружия. На одних из морских переговоров можно было услышать, что будет признано, что эта страна участвует в войне на стороне Украины. Поэтому, по состоянию на данный момент, это такой терроризм, пока в радиоэфире, и соответственно, это тоже является нарушением международного права, морского права, касающегося свободы судоходства", - добавил представитель ВМС ВСУ.

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Относительно количества судов и их владельцев, которые уже зарегистрировались, Плетенчук отметил: "Сейчас все подробности этого мероприятия мы пока раскрывать не можем".

Он также отметил, что еще не определены сроки, на которые объявлены временные маршруты.

"Эти сроки сейчас еще не определены. На самом деле состояние, в котором все это работает, оно тоже, к сожалению, обусловлено событиями, происходящими в Черном море, потому что в нормальной ситуации все это происходит гораздо шире, проще и безопаснее", - сказал спикер ВМС ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне используют гражданские суда в Черном море для заграждения своих военных кораблей, - ОК "Південь"

Как сообщалось, 10 августа 2023 года Украина объявила новые временные маршруты для торговых судов, идущих в/из черноморских морских портов Украины, но на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность со стороны Российской Федерации.

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ВМС (1465) корабль (2041) Черное море (1479) зерновой коридор (226)


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Топ комментарии
+2
зі всією повагою, читаючі ваші коментарі, no bold!
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12.08.2023 13:09
+2
А пасажирами на тех судах будут Зе и Елдак,ну как гаранты безопасности.
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12.08.2023 13:23
+1
Зяма відкрив власний калідор? За який відкат мона отримати проход по ньому?
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12.08.2023 13:33
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Щоб був толк, це треба робити морякам, а не Єрмаку.
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12.08.2023 12:52 Ответить
яким морякам? якій "морській" структурі? Це ж Державна ініціатива, озвучує речник ВМФ ЗСУ...
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12.08.2023 13:28 Ответить
проклятое. украинское. зерно. (фильм блокбастер про сатанистов) не благодарите
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12.08.2023 12:55 Ответить
зі всією повагою, читаючі ваші коментарі, no bold!
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12.08.2023 13:09 Ответить
А пасажирами на тех судах будут Зе и Елдак,ну как гаранты безопасности.
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12.08.2023 13:23 Ответить
якщо вже так, то непогано б звернутись хоча б до Ердогана з проханням посприяти турецьким флотом безпеці. Це б додало ваги ініціативі і підвищило авторитет Ердогана. Навояд чи він відмовив би
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12.08.2023 13:25 Ответить
Зяма відкрив власний калідор? За який відкат мона отримати проход по ньому?
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12.08.2023 13:33 Ответить
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12.08.2023 13:48 Ответить
👀 Кримський міст
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12.08.2023 13:33 Ответить
https://t.me/hyevuy_dnepr/57849 еще Видео
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12.08.2023 13:34 Ответить
На Крымском мосту виден дым, оккупанты заявили о ракетной атаке
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12.08.2023 13:37 Ответить
Я только сел абедать , а тут такое
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12.08.2023 13:40 Ответить
13:16



https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/08/12/7415303/ ФОТОВ Бердянске прогремел взрыв в районе порта
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12.08.2023 13:38 Ответить
 
 