Говорили о введении жестких санкций против России, - Ермак провел разговор с Салливаном

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

В сообщении отмечается: "В рамках постоянного диалога с союзниками Андрей Ермак проинформировал собеседника об актуальной ситуации на фронте, в том числе на самых горячих направлениях. Стороны обсудили первоочередные оборонные потребности Украины.

Руководитель Офиса Президента поблагодарил за участие американской стороны во встрече на уровне советников по национальной безопасности и политических директоров по реализации Украинской Формулы мира, состоявшейся 5–6 августа в Джидде (Саудовская Аравия).

Собеседники также затронули вопрос подготовки к сентябрьскому саммиту G19 в Индии.

Андрей Ермак и Джейк Салливан также обсудили текущие усилия по введению жестких санкций против Российской Федерации.

Руководитель Офиса Главы государства поблагодарил Соединенные Штаты, Президента Джозефа Байдена, Конгресс и весь американский народ за помощь и поддержку Украины в борьбе за свободу, суверенитет и территориальную целостность.

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