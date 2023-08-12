Говорили о введении жестких санкций против России, - Ермак провел разговор с Салливаном
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
В сообщении отмечается: "В рамках постоянного диалога с союзниками Андрей Ермак проинформировал собеседника об актуальной ситуации на фронте, в том числе на самых горячих направлениях. Стороны обсудили первоочередные оборонные потребности Украины.
Руководитель Офиса Президента поблагодарил за участие американской стороны во встрече на уровне советников по национальной безопасности и политических директоров по реализации Украинской Формулы мира, состоявшейся 5–6 августа в Джидде (Саудовская Аравия).
Собеседники также затронули вопрос подготовки к сентябрьскому саммиту G19 в Индии.
Андрей Ермак и Джейк Салливан также обсудили текущие усилия по введению жестких санкций против Российской Федерации.
Руководитель Офиса Главы государства поблагодарил Соединенные Штаты, Президента Джозефа Байдена, Конгресс и весь американский народ за помощь и поддержку Украины в борьбе за свободу, суверенитет и территориальную целостность.
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Після півтора року війни - це безумовно велике досягнення.
куди жорсткіше...
і так вже імпорт обклали санкціями, що немає куди витачати гроші від єкспорту - тільки на війну...
На саміті в Саудівській Аравії каптенармус та кастелян офісу президента України провів низку двосторонніх переговорів щодо забезпечення обороноздатності України.
Після вигнання зі своєї команди Андрія Богдана, порушуючи Конституцію України (Стаття 106. «Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам»), «слуга Коломойського» на добровільній основі передав повноваження президента України завгоспу та кастеляну офісу президента.
На День Конституції політолог перерахував 25 статей Основного закону, порушення яких допустив шостий президент. Де факто відбувся конституційний переворот, де владу захопив агент ФСБ із погонялом «Козир» в обов'язки якого входить: забезпечення санвузлів адміністративної будівлі
туалетним папіром, балончиками із освіжувачем повітря і щітками для чищення унітазів, секретарш - канцелярськими скріпками та кульковими ручками, не забувати полити вазони з квітами, та вчасно подати The броньований автомобіль.
«Если я когда-нибудь в жизни нарушу закон, я уйду сам», - заявив Зеленский.
от наша справжня буба, а то пісунули полуклована якогось!
а хужеє і справді буде, зелені все для цього зроблять...
Узурпатор. Очільник Зеленського.
Керівник Офісу Президента України забезпечує діяльність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України . Відповідно до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%83_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83%C2%BB_(2015) Закону України «Про державну службу» керівник Офісу Президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України НЕ Є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C державним службовцем .
В европі вже є анегдот
Як що хочете попасти до єрмака, то зпочатку познайомтесь з ЗЕ
У нього є прямий вихід вихід на єрмака і він входить в найближче коло оточення єрмака
ПО КОНСТИТУЦІЇ ЄРМАК НОЛЬ!
ЯК ПЄСКОВ У *****
НУ ТОЙ ХОЧ РЕЧНИК ОФІЦІЇНО
А ЦЕЙ ПРОСТО НОЛЬ
5,3 миллиарда в месяц за нефть+газ и это по их брехливым сведениям.
Припи@дел ты раз в 50 минимум.
Елдак конечно сообщил как Украина
нефть и газ у инопланетян покупает и этим поддерживает санкции.
Дефицит бюджета 26 миллиардов евро.
Санкции работают великолепно.
Поменьше бы таких Елдаков и ещё лучше бы работали.
Держава в надійних руках
броніки для хлопців, ой як зараз нада...
а мо ну її назуй ту війну і всім кагалом на шашликі?
і до мілліарда дерев я теж соняшник посажу...
Санкции против рашистов вводятся не для Украины, а чтобы тупо поиметь денег с руских олигархов. Поэтому Ермак с Саливановым просто видимо обговорили % от шкуры неубитого медведя.
Посмотрите на Иран или Венесуэлу. В этих странах практически начинались восстания, революции, которые вот-вот могли снести эти режимы.
Но вовремя появлялись США со своими санкциями и режимы укреплялись, восстания подавлялись, революции ни к чему не приводили... Совпадение? Не думаю...
Так было с разными странами не раз, не 2 и не 3...
Вводимые санкции - ВСЕГДА и ТОЛЬКО замораживают конфликты и диктаторские режимы на десятилетия.
И ни разу в Истории не приводили к каким-либо критическим последствиям для режимов, ни к их развалу, падению, свержению и т.п.
Так с чего бы сегодня с *********** случится по-другому?
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Російська військова економіка вже наступного року може повернутися до свого довоєнного рівня, адаптувавшись до західних санкцій. Але прагнення Кремля збільшити набір до армії може звести цю мету нанівець.
Про це йдеться у публікації https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-11/russia-s-war-economy-is-on-course-to-recover-from-sanctions-hit Bloomberg , повідомляє .
Видання наводить слова російського прем'єра Мішустіна про те, що економіка РФ у другому кварталі 2023 року зросла на 4,6%, а загалом за перше півріччя - на 1,5%.
Таким чином, російська економіка всупереч санкціям зростає вже чотири квартали поспіль. Збільшення витрат на оборону веде до зростання промислового виробництва. А збільшення витрат на соцпідтримку та підвищення зарплати - збільшує споживчий попит. Джерело: