РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10944 посетителя онлайн
Новости Санкции против России
2 969 75

Говорили о введении жестких санкций против России, - Ермак провел разговор с Салливаном

санкции

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства. 

В сообщении отмечается: "В рамках постоянного диалога с союзниками Андрей Ермак проинформировал собеседника об актуальной ситуации на фронте, в том числе на самых горячих направлениях. Стороны обсудили первоочередные оборонные потребности Украины.

Руководитель Офиса Президента поблагодарил за участие американской стороны во встрече на уровне советников по национальной безопасности и политических директоров по реализации Украинской Формулы мира, состоявшейся 5–6 августа в Джидде (Саудовская Аравия).

Собеседники также затронули вопрос подготовки к сентябрьскому саммиту G19 в Индии.

Андрей Ермак и Джейк Салливан также обсудили текущие усилия по введению жестких санкций против Российской Федерации.

Руководитель Офиса Главы государства поблагодарил Соединенные Штаты, Президента Джозефа Байдена, Конгресс и весь американский народ за помощь и поддержку Украины в борьбе за свободу, суверенитет и территориальную целостность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры с 30 странами мира в Джидде провел глава Офиса Президента Ермак. ФОТОрепортаж

Автор: 

санкции (11282) Ермак Андрей (1259) Салливан Джейк (254)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+31
А у кого с Цензора есть вера к Елдаку? У кого нет ставим лайк)))
показать весь комментарий
12.08.2023 13:02
+25
Кто такой этот Ермак? Какие у него полномочия? Где это можно прочитать?
показать весь комментарий
12.08.2023 13:03
+18
А ти напевно проплачений лизун д'Єрмака ? Тут багато таких лизунів, які лижуть ЗЕ-шоблі.
показать весь комментарий
12.08.2023 13:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Говорили про запровадження жорстких санкцій проти Росії, - Єрмак провів розмову із Салліваном .....
=================================
Після півтора року війни - це безумовно велике досягнення.
показать весь комментарий
12.08.2023 13:01 Ответить
А ти напевно проплачений лизун д'Єрмака ? Тут багато таких лизунів, які лижуть ЗЕ-шоблі.
показать весь комментарий
12.08.2023 13:07 Ответить
Тільки з 2014 року ЗСУ будували, а де ППО України, які перевіряли в вересні, жовтні 2021? В Херсоні
показать весь комментарий
12.08.2023 14:20 Ответить
Не в полтора годах, и не в 9 годах дело. Кремлевский агент Дерьмак ведет внешнюю политику государства. Вот что писец. Кто он? Глава офиса. А что такое вообще этот офис? Он не установлен законодательством через ВР, а личным указом зеледента. И это наркоша отдает выполнение своих прямых обязанностей по ведению внешней политики кукле из кремля.
показать весь комментарий
12.08.2023 14:27 Ответить
дивно, вже діють санкції "із ада"
куди жорсткіше...

і так вже імпорт обклали санкціями, що немає куди витачати гроші від єкспорту - тільки на війну...
показать весь комментарий
12.08.2023 13:10 Ответить
Кріт рулить.

На саміті в Саудівській Аравії каптенармус та кастелян офісу президента України провів низку двосторонніх переговорів щодо забезпечення обороноздатності України.

Після вигнання зі своєї команди Андрія Богдана, порушуючи Конституцію України (Стаття 106. «Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам»), «слуга Коломойського» на добровільній основі передав повноваження президента України завгоспу та кастеляну офісу президента.

На День Конституції політолог перерахував 25 статей Основного закону, порушення яких допустив шостий президент. Де факто відбувся конституційний переворот, де владу захопив агент ФСБ із погонялом «Козир» в обов'язки якого входить: забезпечення санвузлів адміністративної будівлі

туалетним папіром, балончиками із освіжувачем повітря і щітками для чищення унітазів, секретарш - канцелярськими скріпками та кульковими ручками, не забувати полити вазони з квітами, та вчасно подати The броньований автомобіль.

«Если я когда-нибудь в жизни нарушу закон, я уйду сам», - заявив Зеленский.



показать весь комментарий
12.08.2023 14:51 Ответить
А у кого с Цензора есть вера к Елдаку? У кого нет ставим лайк)))
показать весь комментарий
12.08.2023 13:02 Ответить
ну и салован тот еще педерост если что, ************* ******* в администраии деда
показать весь комментарий
12.08.2023 13:03 Ответить
Да, опять омерика во всем виновата... Как можно один за другим написать два противоречивых коммента? Что в голове у Вас?
показать весь комментарий
12.08.2023 14:58 Ответить
їрмак коли каже - то він їрмак!
от наша справжня буба, а то пісунули полуклована якогось!
показать весь комментарий
12.08.2023 13:02 Ответить
Кто такой этот Ермак? Какие у него полномочия? Где это можно прочитать?
показать весь комментарий
12.08.2023 13:03 Ответить
полугетьман!
а хужеє і справді буде, зелені все для цього зроблять...
показать весь комментарий
12.08.2023 13:05 Ответить
Помічиник рига, керівника "тітушок"- єльбруса тадеєва.

Узурпатор. Очільник Зеленського.

Керівник Офісу Президента України забезпечує діяльність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України . Відповідно до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%83_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83%C2%BB_(2015) Закону України «Про державну службу» керівник Офісу Президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України НЕ Є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C державним службовцем .
показать весь комментарий
12.08.2023 13:20 Ответить
Реальний президент, при дебілі Зеленському.
показать весь комментарий
12.08.2023 13:26 Ответить
Точніше реальний наглядач (смотрящий) за наркоманом зеленським
показать весь комментарий
12.08.2023 15:17 Ответить
Kuklavod , serii kardinal , smatriashchii, ruski ***** , agent "haroshih "ruskih , i tak dali po spisku ......🤡🐷🐓💩
показать весь комментарий
12.08.2023 13:35 Ответить
Його повноваження завгоспа це тяпки, тряпки, прибиральниці.
показать весь комментарий
12.08.2023 14:42 Ответить
А він тіпа неоголощений президент
В европі вже є анегдот
Як що хочете попасти до єрмака, то зпочатку познайомтесь з ЗЕ
У нього є прямий вихід вихід на єрмака і він входить в найближче коло оточення єрмака
ПО КОНСТИТУЦІЇ ЄРМАК НОЛЬ!
ЯК ПЄСКОВ У *****
НУ ТОЙ ХОЧ РЕЧНИК ОФІЦІЇНО
А ЦЕЙ ПРОСТО НОЛЬ
показать весь комментарий
12.08.2023 18:31 Ответить
А що Єрмак виконує обовязки президента ? схоже горе президент перевтомився тому всі обовязки на завгоспа.
показать весь комментарий
12.08.2023 13:04 Ответить
Факт ..та й скоро вибори....
показать весь комментарий
12.08.2023 13:08 Ответить
Передоз.
показать весь комментарий
12.08.2023 13:11 Ответить
Він усього начальник скрєпок. Чому він веде переговори?
показать весь комментарий
12.08.2023 13:26 Ответить
Хотя спрашивать старого деда в деменции почему мы не в НАТЫ хотя хотели шашлыков и паравазнюка и падрачить на горбуна из дюпелье де пари кетрин оседче то какого хера вы ***** мрази хотите?
показать весь комментарий
12.08.2023 13:05 Ответить
Два фсбшных агента. Пчелы против мёда
показать весь комментарий
12.08.2023 13:07 Ответить
Не вірно! Підозрюючи, що Єрмак є аґентом кремля, Штати ведуть з ним пемемовини саме через радника з нацбезпеки Саллівана, який власне і спеціалізується на кацапії, її аґентах і політках і веде "перемовини" в відповідній парадигмі. Перемовини, які еічого не вирішують і не фіксують. Бернс, Блінкен, чи тим паче сам Байден з Єрмаком говорити нічого і ніколи не будуть!
показать весь комментарий
12.08.2023 13:36 Ответить
Єрмак та Сальний Іван щось обговорили. Дуже цікаво.
показать весь комментарий
12.08.2023 13:07 Ответить
Виконуючий обов'язки Президента "переговорив" з головним союзником...про корупцію в МО тихо промовчано....
показать весь комментарий
12.08.2023 13:07 Ответить
рашка веде торгівлю з Китаєм Індією В*єтнамом Індонезією -- а це половина населення Землі -- отакі санкціі
показать весь комментарий
12.08.2023 13:10 Ответить
Ті санкції росії - до сраки, пане ермак! За час війни вони на відмінно навчилися їх долати, й про те, як успішно вони їх подолали - свідчить статистика - зростання ВВП росії за останній рік! А про нафту й говорити нічого - "ніщивні" західні санкції призвели до того, що лише за липень місяць росія отримала від торгівлі нафтою рекордну суму - 150 млрд. доларів!!!
показать весь комментарий
12.08.2023 13:13 Ответить
"Das russische Finanzministerium teilte jedoch mit, dass die Steuereinnahmen aus der Öl- und Gasförderung im Juni gegenüber dem Vorjahr um 26 Prozent auf rund 529 Milliarden Rubel (5,38 Milliarden Euro) gesunken sind"
5,3 миллиарда в месяц за нефть+газ и это по их брехливым сведениям.
Припи@дел ты раз в 50 минимум.
показать весь комментарий
12.08.2023 13:19 Ответить
Елдак по телефону,интересно на каком языке они говорили.
Елдак конечно сообщил как Украина
нефть и газ у инопланетян покупает и этим поддерживает санкции.
показать весь комментарий
12.08.2023 13:13 Ответить
встрєтілісь два.....одіночєства
показать весь комментарий
12.08.2023 13:15 Ответить
Идея в жопу долбанула и мысля в голову вошла.
показать весь комментарий
12.08.2023 13:19 Ответить
Говору́н - вымышленная https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0 птица , литературный https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6 персонаж книг https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80_%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2 Кира Булычёва и мультфильма https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Романа Качанова «https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B Тайна третьей планеты », внешне напоминающая большого https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B9 попугая . Родина говорунов - планета Блук. Обладают необыкновенной памятью, что позволяет им воспроизводить любые когда-либо услышанные слова и звуки.
показать весь комментарий
12.08.2023 13:20 Ответить
А хто Єрмак такий, чому фракція ЄС мовчить, чому від них немає заяв про узурпацію влади людиною, яка повинна займатися степлерами та дироколами?
показать весь комментарий
12.08.2023 13:23 Ответить
Теж виникло питання: як хто д'Єрмак розмовляв з Саліваном й чому Саліван взагалі з їм розмовляє - "легалізує" його як політика хоча він (д'Єрмак) не політик а секретар!?
показать весь комментарий
12.08.2023 13:31 Ответить
Так ви на цю фракцію зробіть підписку і будете знати її думку, а самі написали відповідь на цю заяву у оп? Чи за вас хтось має це робити?
показать весь комментарий
12.08.2023 14:23 Ответить
Тільки єрмак поговорить з Саліваном, об1єми допомоги Україні зменшуються.
показать весь комментарий
12.08.2023 13:28 Ответить
Яке марення !
показать весь комментарий
12.08.2023 13:29 Ответить
їхали до дому козакі завзяті - буба у переду на поніку скаче...
показать весь комментарий
12.08.2023 13:31 Ответить
Завгосп провів зустріч чесно вражає і виникає питання до того часу технічний персонал офісу керуватиме країною...
показать весь комментарий
12.08.2023 13:31 Ответить
Піар аси..
показать весь комментарий
12.08.2023 13:31 Ответить
"Das Defizit summierte sich auf 2,6 Billionen Rubel (26 Milliarden Euro), wie aus im Juli veröffentlichten Daten des Finanzministeriums hervorgeht."
Дефицит бюджета 26 миллиардов евро.
Санкции работают великолепно.
Поменьше бы таких Елдаков и ещё лучше бы работали.
показать весь комментарий
12.08.2023 13:34 Ответить
Суцільний пердімонокль: клоуни, фотографи, кулінари, ветеринари, начальники скрєпок...
Держава в надійних руках
показать весь комментарий
12.08.2023 13:35 Ответить
два прорашистські агенти ,будуть і дальше проводити антиукраїнську діяльність згідно вказівок куйла
показать весь комментарий
12.08.2023 13:38 Ответить
А можна в Києві перейменувати вул. Єрмака на будь- яку іншу назву... доводиться весь час робити "гак", щоб по ній не їздити...
показать весь комментарий
12.08.2023 13:40 Ответить
В Києві є вулиця Єрмака!?!
показать весь комментарий
12.08.2023 13:51 Ответить
І не тільки в Києві... нажаль!
показать весь комментарий
12.08.2023 14:03 Ответить
дєрьмак, куєсос путінський, іді к йбєнєй матєрі.
показать весь комментарий
12.08.2023 13:46 Ответить
феесбешна опа - феесбешна рада...
броніки для хлопців, ой як зараз нада...
а мо ну її назуй ту війну і всім кагалом на шашликі?
і до мілліарда дерев я теж соняшник посажу...
показать весь комментарий
12.08.2023 13:47 Ответить
Брехло. Швидше за все говорили про зняття санкцій адже агент російського ГРУ має доступ до перших осіб світового рівня і надав йому так повноваження президент України.
показать весь комментарий
12.08.2023 13:50 Ответить
Єдина фігура, з якою Єрмак знайшов спільну мову? Саліван стримує надання ефективної зброї Україні. Прихильник тактики "Щоб не дратувати Пуйла".
показать весь комментарий
12.08.2023 14:01 Ответить
вімкни Caps Lock...
показать весь комментарий
12.08.2023 14:06 Ответить
ЛЮСЯ, ТИ???
показать весь комментарий
12.08.2023 14:13 Ответить
є валіза - там кілограм 20 точно влізе...
показать весь комментарий
12.08.2023 14:01 Ответить
Женька Саливанов в 1000 раз хуже Ермака. По сравнению с Саливановым - Ермак просто святой.
Санкции против рашистов вводятся не для Украины, а чтобы тупо поиметь денег с руских олигархов. Поэтому Ермак с Саливановым просто видимо обговорили % от шкуры неубитого медведя.
показать весь комментарий
12.08.2023 14:08 Ответить
В 21 веке санкции не столько вредят режимам, сколько укрепляют их, цементируют и увеличивают срок их существования.
Посмотрите на Иран или Венесуэлу. В этих странах практически начинались восстания, революции, которые вот-вот могли снести эти режимы.
Но вовремя появлялись США со своими санкциями и режимы укреплялись, восстания подавлялись, революции ни к чему не приводили... Совпадение? Не думаю...
Так было с разными странами не раз, не 2 и не 3...
Вводимые санкции - ВСЕГДА и ТОЛЬКО замораживают конфликты и диктаторские режимы на десятилетия.
И ни разу в Истории не приводили к каким-либо критическим последствиям для режимов, ни к их развалу, падению, свержению и т.п.

Так с чего бы сегодня с *********** случится по-другому?
показать весь комментарий
12.08.2023 14:29 Ответить
Смішний ти іран і венесуела розвиваються. Так в цих країнах пещерний вік
показать весь комментарий
12.08.2023 14:38 Ответить
Да насрать, какой у них век. Ракеты и дроны делать умеют, нефть продают, соседям угрожают.
показать весь комментарий
12.08.2023 15:34 Ответить
Завгосп-Віце-преЗедент проводить наради та переговори поки його ручна собачка вивчає з листочка слова для відосика.
показать весь комментарий
12.08.2023 14:30 Ответить
"Говорила" риба з раком, а петрушка з пастернаком...

показать весь комментарий
12.08.2023 14:31 Ответить
Військова економіка РФ відновлюється після удару, спричиненого санкціями, - Bloomberg  


https://images.cnscdn.com/images/e/4/e/8/e4e83204b2c829487f7b7227a4783608/original.jpg

Російська військова економіка вже наступного року може повернутися до свого довоєнного рівня, адаптувавшись до західних санкцій. Але прагнення Кремля збільшити набір до армії може звести цю мету нанівець.

Про це йдеться у публікації https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-11/russia-s-war-economy-is-on-course-to-recover-from-sanctions-hit Bloomberg , повідомляє .

Видання наводить слова російського прем'єра Мішустіна про те, що економіка РФ у другому кварталі 2023 року зросла на 4,6%, а загалом за перше півріччя - на 1,5%.

Таким чином, російська економіка всупереч санкціям зростає вже чотири квартали поспіль. Збільшення витрат на оборону веде до зростання промислового виробництва. А збільшення витрат на соцпідтримку та підвищення зарплати - збільшує споживчий попит. Джерело:
показать весь комментарий
12.08.2023 14:32 Ответить
До сраки ця розмова з завгоспом, який себе вже почав вважати імперетором. Це вже клініка палати номер 6.
показать весь комментарий
12.08.2023 14:36 Ответить
Полная жопа.
показать весь комментарий
12.08.2023 14:39 Ответить
зелений бовтун,що робить ця невідома людина в адміністрації президента і хто його уполномачував.
показать весь комментарий
12.08.2023 14:40 Ответить
Дві кацапські тварини провели зустріч. Говорили про Україну. Впевнений, що знову задумали якесь гівно.
показать весь комментарий
12.08.2023 15:40 Ответить
Два російських агента домовляються про жорсткі санкціі проти росіі)
показать весь комментарий
12.08.2023 16:11 Ответить
Говорили два "кроти"...
показать весь комментарий
12.08.2023 17:06 Ответить
...нерукопожатный,говорили ни о чем
показать весь комментарий
12.08.2023 17:46 Ответить
Схоже, у Штатах тепер вважають, що рівень Саллівана - теревенити з прибиральницею.
показать весь комментарий
12.08.2023 19:51 Ответить
 
 