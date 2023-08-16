Бывшего "регионала" Святаша будут судить за мошенничество и призывы к изменению границ Украины
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В суд направлен обвинительный акт в отношении народного депутата Украины IV-VIII созывов Дмитрия Святаша. Его будут судить за призывы к изменению границ территории Украины, легализацию имущества и финансовое мошенничество.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, Святаш получил от банка кредит на $50 млн, оставив в залоге около 200 объектов недвижимости. А когда пришла пора возвращать деньги, с помощью поддельных документов переоформил имущество на другие подконтрольные себе предприятия. Таким образом, он нанес ущерб на сумму 1,1 млрд грн.
С 2019 года Святаш скрывается от следствия на территории РФ.
В августе 2022 года он опубликовал в соцсети пост с призывом к сотрудничеству с российскими оккупантами, а также призвал к изменению границ территории Украины.
Имущество и активы Святаша на сумму более 600 млн грн арестованы и переданы в управление АРМА.
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А коли настав час повертати гроші - за допомоги підробних документів переоформив майно на інші підконтрольні собі підприємства. Таким чином він завдав збитків на суму 1,1 млрд грн. Джерело: https://censor.net/ua/n3437760
Полковник Червінський не погодився б з вами. Ще й як "работают".