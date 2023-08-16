РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4194 посетителя онлайн
Новости Происшествия
2 550 16
прокуратура (4864) суд (24696) Святаш (63)

Бывшего "регионала" Святаша будут судить за мошенничество и призывы к изменению границ Украины

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

дмитрий,святаш

В суд направлен обвинительный акт в отношении народного депутата Украины IV-VIII созывов Дмитрия Святаша. Его будут судить за призывы к изменению границ территории Украины, легализацию имущества и финансовое мошенничество.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, Святаш получил от банка кредит на $50 млн, оставив в залоге около 200 объектов недвижимости. А когда пришла пора возвращать деньги, с помощью поддельных документов переоформил имущество на другие подконтрольные себе предприятия. Таким образом, он нанес ущерб на сумму 1,1 млрд грн.

С 2019 года Святаш скрывается от следствия на территории РФ.

В августе 2022 года он опубликовал в соцсети пост с призывом к сотрудничеству с российскими оккупантами, а также призвал к изменению границ территории Украины.

Также читайте: СБУ не вносит в санкционный список СНБО экс-регионала Святаша, имеющих активы в Украине российских депутатов Саблина и Зотова, - ЦПК. ФОТО

Имущество и активы Святаша на сумму более 600 млн грн арестованы и переданы в управление АРМА.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
Пригадую як подібне лилось майже зі всіх телеканалів. Ну і кого ж журнашлюх і продюсерів арештували ? Всі переїхали на квартал тв.
показать весь комментарий
16.08.2023 13:02
+5
з 2019 переховується....тобто ДО жив собі спокійно?
показать весь комментарий
16.08.2023 12:54
+4
ну то пенсію то сплачуєте хоч вчасно святашу
показать весь комментарий
16.08.2023 12:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
знов мультикі за наші гроші
показать весь комментарий
16.08.2023 12:54 Ответить
який осел керує цим банком,дивлячись на цю ХАРЮ треба на 10 замків закривати двері
показать весь комментарий
16.08.2023 14:13 Ответить
з 2019 переховується....тобто ДО жив собі спокійно?
показать весь комментарий
16.08.2023 12:54 Ответить
ДО він цілком законно брав кредити під заставу нерухомості.
А коли настав час повертати гроші - за допомоги підробних документів переоформив майно на інші підконтрольні собі підприємства. Таким чином він завдав збитків на суму 1,1 млрд грн. Джерело: https://censor.net/ua/n3437760
показать весь комментарий
16.08.2023 16:56 Ответить
Чувак в долгах, как в шелках, уже 15 лет и ничего сделать нельзя бо суди не работают.
показать весь комментарий
16.08.2023 12:57 Ответить
"бо суди не работают"
Полковник Червінський не погодився б з вами. Ще й як "работают".
показать весь комментарий
16.08.2023 13:10 Ответить
ну то пенсію то сплачуєте хоч вчасно святашу
показать весь комментарий
16.08.2023 12:57 Ответить
Нездійснений гауляйтер Харківщини.
показать весь комментарий
16.08.2023 12:59 Ответить
Пригадую як подібне лилось майже зі всіх телеканалів. Ну і кого ж журнашлюх і продюсерів арештували ? Всі переїхали на квартал тв.
показать весь комментарий
16.08.2023 13:02 Ответить
Цікаво, а зараз заклик "максимально шатать действующую власть" вважатиметься злочином?
показать весь комментарий
16.08.2023 13:12 Ответить
Так вони стали патріотами і переїхали на тєлємарафон .
показать весь комментарий
16.08.2023 15:56 Ответить
Погладити по голівці і відпустити. Наш суд так і зробить.
показать весь комментарий
16.08.2023 13:04 Ответить
Заголовок прочитал, сразу подумалось, что он не в Украине, раз судить собрались. Зашел в статью - точно!
показать весь комментарий
16.08.2023 13:10 Ответить
Кіно? Шапіто? Кралврал-95!
показать весь комментарий
16.08.2023 13:13 Ответить
Його майданівці відразу після Майдану хотіли відлупити,але чомусь пожаліли...
показать весь комментарий
16.08.2023 13:16 Ответить
Кореш лепший бздобкина! Сколько же бюджетов эти твари вывели в офшоры!? Сотни лярдов зелени за 30 лет последних. А у нас 6 миллионов пенсов получают меньше 3000 т гр пенсии.
показать весь комментарий
17.08.2023 22:39 Ответить
 
 