Бывшего "регионала" Святаша будут судить за мошенничество и призывы к изменению границ Украины

В суд направлен обвинительный акт в отношении народного депутата Украины IV-VIII созывов Дмитрия Святаша. Его будут судить за призывы к изменению границ территории Украины, легализацию имущества и финансовое мошенничество.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, Святаш получил от банка кредит на $50 млн, оставив в залоге около 200 объектов недвижимости. А когда пришла пора возвращать деньги, с помощью поддельных документов переоформил имущество на другие подконтрольные себе предприятия. Таким образом, он нанес ущерб на сумму 1,1 млрд грн.

С 2019 года Святаш скрывается от следствия на территории РФ.

В августе 2022 года он опубликовал в соцсети пост с призывом к сотрудничеству с российскими оккупантами, а также призвал к изменению границ территории Украины.

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Имущество и активы Святаша на сумму более 600 млн грн арестованы и переданы в управление АРМА.