Сейчас общество больше готово к легализации оружия, чем раньше. Но я против ношения "короткостволов" на улицах, - глава Нацполиции Выговский
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У граждан должна быть культура обращения с оружием. Например, его можно разрешать лицам, уже имеющим определенный период опыта владения оружием.
Об этом заявил глава Национальной полиции Иван Выговский в интервью Цензор.НЕТ.
При наработке законопроекта, в котором рассматривается вопрос владения короткоствольным огнестрельным оружием для всех категорий граждан, неоднократно собирались с правоохранительным комитетом Верховной Рады, обсуждали этот вопрос в рабочих группах, отметил он.
"Есть ряд предохранителей, ряд оговорок. Есть видение, что это оружие должно храниться только дома для самозащиты, а если лицо хочет тренироваться, подает заявку в тир и тогда везет его с собой. Но ведь вы понимаете, что если человек хочет постоянно носить с собой оружие, он ежедневно будет бросать заявку в тир и перевозить его. Опять же, перевозить оружие надо в разобранном виде, а не так, как хочется.
Есть еще ряд вопросов, которые обсуждаются и до сих пор не решены. У меня пока нет внутренней такой позиции, что это оружие может быть у всех граждан, и они могут его носить на улицах. Если это будет для самозащиты – возможно. Но все равно много "но", - пояснил глава Нацполиции.
Однако, по словам Выговского, на сегодняшний день общество больше готово к легализации оружия.
"Но должна быть культура обращения с оружием. Возможно, дать оружие тем лицам, которые уже имеют определенный период опыта, которые уже обладают оружием. Например, травматическим, охотничьим. У которых в течение пяти лет не было проблем с законом, они не совершали преступлений. Возможно, установить какой-то рамочный период, от 3 до 5 лет, и позволить сначала покупать гладкоствольное и травматическое оружие, чтобы человек продемонстрировал, что выполняет все нормы закона, и тогда уже можно выдавать ему огнестрельное короткоствольное оружие.
Но я против ношения короткоствольного огнестрельного оружия на улицах", - добавил Выговский.
Подробнее читайте в интервью главы Нацполиции для Цензор.НЕТ.
Пожалуйста, подождите...
Це де у "вас друг- дружку не стріляє"? Ви за Ізраіль пишете?
Так ми говорммо за Держвау Україна, де мешкають не ізраільтяни, а пересічні українці.
І, мені, як людині що десятиліття прожила у Європі зрозуміло, чим менталітент українців відрізняється від європейського.
І у мене є онуки, і у моїх друзів є діти. І я не хочу, щоби одного дня,від розборок, хто кому крило на авто процарапав, у випадковій перестрілці загинула дитина. А таких розборок на дорогах України, кожен день. І із використанням зброї також,
Такие решения принимаются на всенародном референдуме.
зупиняє авто без причини
вимагає документи без підстав
передають дані третім особам
і на все кажуть, що якщо не подобається
можете оскаржувати
в чому проблема - дотримуватись закона?
Тобто мобілізованим в ЗСУ не можна давати зброю, бо в них немає досвіду володіння зброєю?
Насправді достатньо вивчити ринок "наградної" зброї (порядок надання, оформлення, кількість, хто отримав) і стане зрозуміло, чому Нацполіція так вперто тримається за свою монополію.
мусо...поліціянт
І це логічно
Його мусора безпрєдєльнічають і бояться отвєтки
Банкова ВР вся влада боїться отримати опір за свої дії
Блатна ******* не зможе колотити понти через те що у них все схвачено
Ось чому він проти
А як що за, то носити можна розіброним
Щоб коли п'яні мажори тебе будуть тріпати, ти міг в одного кинути пістолетом а в другого магазином
Ще на вчора треба було навчити стріляти кожного і заставити мати зброю всіх ще й з правом відкритого носіння. Дивно, що й тут завжди знайдуться особи, які проти (очевидно, менти чи інші богообрані). Вільне володіння зброєю - таке ж втілення свободи як вільні вибори і свобода слова.