Сейчас общество больше готово к легализации оружия, чем раньше. Но я против ношения "короткостволов" на улицах, - глава Нацполиции Выговский

У граждан должна быть культура обращения с оружием. Например, его можно разрешать лицам, уже имеющим определенный период опыта владения оружием.

Об этом заявил глава Национальной полиции Иван Выговский в интервью Цензор.НЕТ.

При наработке законопроекта, в котором рассматривается вопрос владения короткоствольным огнестрельным оружием для всех категорий граждан, неоднократно собирались с правоохранительным комитетом Верховной Рады, обсуждали этот вопрос в рабочих группах, отметил он.

"Есть ряд предохранителей, ряд оговорок. Есть видение, что это оружие должно храниться только дома для самозащиты, а если лицо хочет тренироваться, подает заявку в тир и тогда везет его с собой. Но ведь вы понимаете, что если человек хочет постоянно носить с собой оружие, он ежедневно будет бросать заявку в тир и перевозить его. Опять же, перевозить оружие надо в разобранном виде, а не так, как хочется.

Есть еще ряд вопросов, которые обсуждаются и до сих пор не решены. У меня пока нет внутренней такой позиции, что это оружие может быть у всех граждан, и они могут его носить на улицах. Если это будет для самозащиты – возможно. Но все равно много "но", - пояснил глава Нацполиции.

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Однако, по словам Выговского, на сегодняшний день общество больше готово к легализации оружия.

"Но должна быть культура обращения с оружием. Возможно, дать оружие тем лицам, которые уже имеют определенный период опыта, которые уже обладают оружием. Например, травматическим, охотничьим. У которых в течение пяти лет не было проблем с законом, они не совершали преступлений. Возможно, установить какой-то рамочный период, от 3 до 5 лет, и позволить сначала покупать гладкоствольное и травматическое оружие, чтобы человек продемонстрировал, что выполняет все нормы закона, и тогда уже можно выдавать ему огнестрельное короткоствольное оружие.

Но я против ношения короткоствольного огнестрельного оружия на улицах", - добавил Выговский.

Подробнее читайте в интервью главы Нацполиции для Цензор.НЕТ.

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