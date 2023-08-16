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Новости Общество
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оружие (9381) легализация (160) Выговский Иван (36)

Сейчас общество больше готово к легализации оружия, чем раньше. Но я против ношения "короткостволов" на улицах, - глава Нацполиции Выговский

Новости Цензор.НЕТ Общество

оружие

У граждан должна быть культура обращения с оружием. Например, его можно разрешать лицам, уже имеющим определенный период опыта владения оружием.

Об этом заявил глава Национальной полиции Иван Выговский в интервью Цензор.НЕТ.

При наработке законопроекта, в котором рассматривается вопрос владения короткоствольным огнестрельным оружием для всех категорий граждан, неоднократно собирались с правоохранительным комитетом Верховной Рады, обсуждали этот вопрос в рабочих группах, отметил он.

"Есть ряд предохранителей, ряд оговорок. Есть видение, что это оружие должно храниться только дома для самозащиты, а если лицо хочет тренироваться, подает заявку в тир и тогда везет его с собой. Но ведь вы понимаете, что если человек хочет постоянно носить с собой оружие, он ежедневно будет бросать заявку в тир и перевозить его. Опять же, перевозить оружие надо в разобранном виде, а не так, как хочется.

Есть еще ряд вопросов, которые обсуждаются и до сих пор не решены. У меня пока нет внутренней такой позиции, что это оружие может быть у всех граждан, и они могут его носить на улицах. Если это будет для самозащиты – возможно. Но все равно много "но", - пояснил глава Нацполиции.

Также читайте: Министр обороны Резников поддержал легализацию оружия для гражданских

Однако, по словам Выговского, на сегодняшний день общество больше готово к легализации оружия.

"Но должна быть культура обращения с оружием. Возможно, дать оружие тем лицам, которые уже имеют определенный период опыта, которые уже обладают оружием. Например, травматическим, охотничьим. У которых в течение пяти лет не было проблем с законом, они не совершали преступлений. Возможно, установить какой-то рамочный период, от 3 до 5 лет, и позволить сначала покупать гладкоствольное и травматическое оружие, чтобы человек продемонстрировал, что выполняет все нормы закона, и тогда уже можно выдавать ему огнестрельное короткоствольное оружие.

Но я против ношения короткоствольного огнестрельного оружия на улицах", - добавил Выговский.

Подробнее читайте в интервью главы Нацполиции для Цензор.НЕТ.

Также читайте: Одним из элементов дестабилизации ситуации, которые планировала использовать РФ в начале вторжения, должны были быть "воры в законе", - глава Нацполиции Выговский
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Топ комментарии
+26
Мусор прямо говорить що вважає українців тупішим за молдаван чи естонців і їм не можна носити зброю

- та хто ти такий Поц що б вирішувати що можна а що ні?

Ця справа ВР - їй ухвалювати закон
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16.08.2023 13:02
+24
На опитуванні в "Дїї" переважна більшість українців висловилась саме за носіння короткостволу, тому своє " Я проти " ти можеш згорнути трубочкою та засунути в те місце, де ніколи не сходить Сонце, а після того виконуєш волю своїх роботодавців, тобто платників податків.
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16.08.2023 13:04
+20
...отмазки.. это менты и зеленые сцутся, что может быть отпор..
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16.08.2023 12:59
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vismavista Скажіть будь ласка ви на зарплатні, чи дійсно так вважаєте чому в нас ніхто в друг дружку не стріляє у мойого співробитника весь час зброя з собою . Но он в мене не стріляє як що я йому пакетік чаю не дам .
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16.08.2023 13:23 Ответить
Скажіт будь- ласка, ви корисний ідіот, чи так, погуляти зайшли?
Це де у "вас друг- дружку не стріляє"? Ви за Ізраіль пишете?
Так ми говорммо за Держвау Україна, де мешкають не ізраільтяни, а пересічні українці.
І, мені, як людині що десятиліття прожила у Європі зрозуміло, чим менталітент українців відрізняється від європейського.
І у мене є онуки, і у моїх друзів є діти. І я не хочу, щоби одного дня,від розборок, хто кому крило на авто процарапав, у випадковій перестрілці загинула дитина. А таких розборок на дорогах України, кожен день. І із використанням зброї також,
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16.08.2023 13:46 Ответить
Народ вже отримав зброю прсосто неба і довів на практиці, що зброю можна роздавати вантажівками будь-кому на вулиці без будь яких небезпечних наслідків для суспільства. Але навіть без короткостволів можна хоч зараз купити гідну зброю в магазині зброї, наприклад гвинтівку з оптикою чи автомат і не біда, якщо він не стріляє чергами. Але дайте людям придбати хоча б цю зброю без бюрократичних перепон і корупційних схем, хіба після Бучі народ не заслужив право захищати себе і свою родину? Тож дати зброю під час війни це просто об'язок перед народом, зброя могла б врятувати і врятує багато життів. Згадайте як пересічні громядани, які отримали зброю просто неба врятували країну у перші дні війни, як наприклад знищували ворога партизани з калашами у Мелітополі, Гадяцьке Сафарі, скільки положили орків у лісах
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16.08.2023 13:24 Ответить
Ванька-встанька вже обісцявся від однієї пропозиції.Нахєра ти, мудозвон щось тут мухлюєш.Як і в решти людей повинно бути,а не ці твої манси.
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16.08.2023 13:28 Ответить
5 копійок Спитайте у мешканців Бучі ,і нафіга їм ця зброя Війна ще не закінчилась да і потім знадобиться . Ви уявляєте який бандитизм почнеться
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16.08.2023 13:30 Ответить
Я теж проти носіння короткоствову на вулицях,тому треба відібрати зброю у поліції.
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16.08.2023 13:32 Ответить
Бо стане сцикотно бикувати на номерах ВР?
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16.08.2023 13:32 Ответить
Это не ему решать.
Такие решения принимаются на всенародном референдуме.
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16.08.2023 13:34 Ответить
Вам мало рехверендума на донбасі у 2014 році.
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16.08.2023 14:21 Ответить
Усьо - дамбас скінчився
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16.08.2023 16:29 Ответить
Навздогін - якби тоді у громадян була зброя, а не тільки у бандюків та засланих кізячків, то і ніяких рехферендумів не сталося б.
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16.08.2023 16:31 Ответить
Що тоді робити з поліцією, котра не дотримується законів
зупиняє авто без причини
вимагає документи без підстав
передають дані третім особам

і на все кажуть, що якщо не подобається
можете оскаржувати

в чому проблема - дотримуватись закона?
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16.08.2023 13:42 Ответить
Опитування в Дії було? Було. Результати всі бачили? Всі бачили. Што ж ти фраєр здал назад? Ссиш, бо знаєш, падло, що привладні гніди та їх ланцюгові пси - мусарня - вже не побикують, якщо в кожної вільної людини при собі буде ствол... а таки буде. Нікуди не дінетесь. "Ехо вайни"©
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16.08.2023 13:44 Ответить
не для того ті опитування щоб їми керуватись. І оскільки головне призначення зброї на руках громадян це захист від узурпантів влади то й ніхто тобі її сам не дасть - треба брати.
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16.08.2023 14:37 Ответить
А я про що? Ехо вайни ніхто не відміняв. Реєстрація і дозвіл на ношення короткостволу це необхідність, а не привілея. Бо носитимуть трофеї все одно, всі підряд.
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16.08.2023 16:20 Ответить
Точно буде якийсь замєс в Україні. Відчуття несправедливості та беззаконня перетинає усі межі. Тільки що із того вийде - питання, бо дуже вже наші люди недалекі та легго обдурювані.
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18.08.2023 09:32 Ответить
а ти хто такий пес поганий мінтяра їбучий щоб казати кому носити а кому ні. Виєж виблюдки захистити не можете народ україни а тільки самі грабуєте та вбиваєте мирних
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16.08.2023 13:46 Ответить
А народ доверяет ментам оружие? Я например помню как 2014-ом они сдавали райотделы всяким зекам а один мне вообще заявил что мы не вам не райотдел защищать не будем.
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16.08.2023 13:47 Ответить
То відберіть у мусорів.Вони не вміють користуватись зброєю. Це я знаю не з чуток. %10-15-так собі,а решта - небезпечні для громадян. Та і у випадку чого,вони мене не захищать.
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16.08.2023 13:53 Ответить
Зато в Киеве на Оболони с "Камазов" раздавали оружие - просто приехали и выгрузили. Когда жареными писюнами запахло, как сказал "Сайгон"
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16.08.2023 13:54 Ответить
Где? Я сам с Оболони. Оружия даже на тероборону не хватало, а тут прям раздавали…
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16.08.2023 14:21 Ответить
шукайте відео, вони були на ютубі.
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16.08.2023 14:35 Ответить
24-го февраля раздавали. Мне тоже не хватило, хотя участник боевых действий. Но раздавали - факт. Сам из Киева, знаю, о чём пишу да и эта информация не секретная
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16.08.2023 14:39 Ответить
Він каже що зброю потрібно надавати поетапно- травмат,гладкоствол і тд. Пропоную йти ще глибше і починати реєструвати навички володіння зброєю починаючи з рогатки в дитинстві. Потім пугач, воздушка, водяний пістолет. До 20 років можна й до станкового кулемета дійти.
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16.08.2023 14:01 Ответить
Він каже що можна давати тим хто вже її має, ось має травмат людина декілька років можна дати дозвіл і на нарізну короткоствольну. Логіка. Ні. Маніпуляція. Бо законом встановлені обмежені категорії людей які мають право на травмат. Це ніяк не вирішує питання в комплексі. Але ділить людей на категорії. Зменшує суспільний запит.
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16.08.2023 15:34 Ответить
Якщо короткостволом можна буде користуватись тільки для оборони вдома, то нафуя він взагалі потрібний? Вдома краще мати помпу.
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16.08.2023 14:04 Ответить
Від картечі може побутова техніка та та предмету інтер'єру постраждати, а ще прибиратися важче.
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16.08.2023 15:49 Ответить
Зато надійно. Якщо буде необхідно його застосувати, тобі не буде коли думати про меблі.
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16.08.2023 16:36 Ответить
Військовим, ветеранам інших силових структур, чому б ні? В окопі ти маєш бути зі зброєю а дома ні? А тім хто з малку втомився від захисту Батьківщини, а тепер йому потрібен короткоствол, то прутня в рота, щоб голова не хиталась..
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16.08.2023 14:09 Ответить
Господь Бог створив великих і малих людей, а Семюель Кольт створив револьвер, щоб урівняти шанси (с) - рівні права для усіх, а там як кому пощастить
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16.08.2023 14:58 Ответить
Так мова ж про короткоствольну зброю. Нарізний карабін, військовим навіть легше придбати, бо не треба довідку з тиру.
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16.08.2023 15:45 Ответить
"не на часі". Стариє пєсні о главном.
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16.08.2023 14:23 Ответить
Ціква ось це: У громадян має бути культура поводження зі зброєю. Наприклад, її можна давати тим особам, які вже мають певний період досвіду володіння зброєю.

Тобто мобілізованим в ЗСУ не можна давати зброю, бо в них немає досвіду володіння зброєю?

Насправді достатньо вивчити ринок "наградної" зброї (порядок надання, оформлення, кількість, хто отримав) і стане зрозуміло, чому Нацполіція так вперто тримається за свою монополію.
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16.08.2023 14:28 Ответить
Давай зброю - буде культура. Все інше то передьоргіваніє.
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16.08.2023 14:33 Ответить
а мені чогось по наївності здавалось що це питання має вирішувати суспільство а не якийсь корумпований мусо... поліціянт
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16.08.2023 14:31 Ответить
якщо влада\судова влада буде і далі забиватихуй на запит суспільства на справедливість та доброчесність судових рішень, то проблема буде вже не у легальній зброї, а в тих людях, що повернуться з фронту у мирне життя. І колишній баріста чи штукатур, якій спокійно "обнуляє" кацапа в упор, тому що кацап не хоче вийняти з під себе руки і показати, що у нього нема гранати, спокійно "обнулить" і тих виродків, що вбили Щербину. Влада своїми діями "переносить" фронт у мирне життя, і вже зараз таким чином збільшує частку нелегальної зброї, яка все одно приїде з ТВД.
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16.08.2023 14:34 Ответить
логічно було б для початку дозволити короткоствол, для зберігання вдома, а там гляди через рік-два-три і носіння. треба з чогось починати.
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16.08.2023 14:43 Ответить
І на#уя тобі той короткоствол вдома? Самому застрелитись чи близьких перестріляти? Ми такими шажочками вже тридцять років плетемось
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16.08.2023 14:53 Ответить
щоб таких дурачків як ти відстрелювати, якщо буть лізти у дім.
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16.08.2023 14:57 Ответить
На#єра мені твій дім? У мене свій є
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16.08.2023 15:00 Ответить
Ну, і чим ми відрізняємось у цьому від рашистів? Той самий острах влади від озброєних громадян - може, досить красти?
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16.08.2023 14:51 Ответить
пішов ти *****, поліцай. Вчи своїх дебілів поводитись як люди у відповідності до законів
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16.08.2023 14:53 Ответить
Здається, єдиний закон, за яким вони діють у відповідності, це боротьба з порнографією
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16.08.2023 15:01 Ответить
Ага, т.е. на улице самооборона запрещена. Понятно.
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16.08.2023 15:00 Ответить
Так цей очільник поліції банально брехун. Давайте зброю - буде і культура і досвід, годі викручуватись, крадії.
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16.08.2023 15:03 Ответить
Він проти носіння
І це логічно
Його мусора безпрєдєльнічають і бояться отвєтки
Банкова ВР вся влада боїться отримати опір за свої дії
Блатна ******* не зможе колотити понти через те що у них все схвачено
Ось чому він проти
А як що за, то носити можна розіброним
Щоб коли п'яні мажори тебе будуть тріпати, ти міг в одного кинути пістолетом а в другого магазином
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16.08.2023 15:28 Ответить
Кажуть в Києві є пам'ятник загиблих милиционєрив, чому немає пам'ятника загиблим від мусоров ?!!!
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16.08.2023 15:35 Ответить
Був пам'ятник Ватутіну, та й той поламали .
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16.08.2023 15:37 Ответить
Вот карабін собі куплю, щоб обвіс з автомата не пропадав, а пістолет нафіг він потрібен?
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16.08.2023 15:35 Ответить
Цікаво скільки він вже встиг роздати нагородних стволів? Якщо проти, то будь послідовний повилучай і навіть ті що попередники пороздавали.
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16.08.2023 15:39 Ответить
Слів немає... Черговий дурко....на жаль при владі...тьфу.. ...ля.
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16.08.2023 15:58 Ответить
В країні війна на повне знищення українців як нації, у владі - відверта кремлівська агентура, яка вже задала території і людей. А якісь с..ки або проводять опитування, або висловлюються проти вільного володіння зброєю, або обставляють це міфічними роками випробувань і тетсувань суспільства. Ще би провели опитування серед переляканих баб з дітьми.
Ще на вчора треба було навчити стріляти кожного і заставити мати зброю всіх ще й з правом відкритого носіння. Дивно, що й тут завжди знайдуться особи, які проти (очевидно, менти чи інші богообрані). Вільне володіння зброєю - таке ж втілення свободи як вільні вибори і свобода слова.
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16.08.2023 16:11 Ответить
Повність підтримую останнє речення, бо усе інше - булижнік аружіє пралітаріата
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16.08.2023 16:36 Ответить
а среднестволы (обрезы) можно будет?
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17.08.2023 03:19 Ответить
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