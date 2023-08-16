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Новости За рубежом
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КНДР (668) Пентагон (1205) Шойгу (664) Сингх (14)

Пентагон - на заявление Шойгу о сотрудничестве России и КНДР: "Любая помощь - продолжение войны в Украине"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

шойгу,ким,кндр,чен,ин

В Пентагоне отреагировали на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о помощи Северной Кореи в войне России против Украины.

Об этом на брифинге сообщила представительница Минобороны США Сабрина Сингх, информирует Цензор.НЕТ.

Журналист упомянул высказывания министра обороны РФ Сергея Шойгу, заявившего, что военное сотрудничество России и Северной Кореи "не представляет угрозы для других стран".

По словам Сингх, любая помощь России – это продолжение войны в Украине.

Читайте: Россия нарушит ряд резолюций ООН, если будет покупать у Северной Кореи оружие, - Госдепартамент США

"Поэтому мы очень четко изложили нашу позицию. Мы выразили опасения другим странам, желающим оказать поддержку России, что мы, безусловно, этому препятствуем", - добавила Сингх.

Она подчеркнула, что США продолжат оказывать долгосрочную военную помощь Украине.
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Топ комментарии
+8
Хто ще не бачив визволені раіською території Грузії - Абхазію.
Подивіться на цей духовний рай і процвітання.
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16.08.2023 13:09
+5
Та сама расєя.
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16.08.2023 13:19
+3
О, в Пентагоні працевлаштували капітана Очевидніть?
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16.08.2023 13:13
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Хто ще не бачив визволені раіською території Грузії - Абхазію.
Подивіться на цей духовний рай і процвітання.
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16.08.2023 13:09 Ответить
Та сама расєя.
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16.08.2023 13:19 Ответить
А ось вокзал в Кєласурі Абхазія, минуло "всього" 30 років:
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16.08.2023 13:22 Ответить
Які побоювання ? -- це відповідь Пентагону ?
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16.08.2023 13:11 Ответить
Занепокоєння - то вже ескалація! І майже війна з НАТО! Тому - побоювання.
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16.08.2023 13:18 Ответить
О, в Пентагоні працевлаштували капітана Очевидніть?
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16.08.2023 13:13 Ответить
Московии поставляют оружие и комплектующие Китай, Иран, КНДР, некоторые страны Африки.
Уже давно поставляют, так что эти публичные цирковые номера нужно просто игнорировать.
Никакой цели, кроме как делать нервы восприимчивым людям, они не несут.
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16.08.2023 13:17 Ответить
Китай нет.
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16.08.2023 13:34 Ответить
А пентагон не затягує війну, не починаючи навчання наших пілотів, не даючи далекобійні ракети тощо? Може в такий спосіб, навпаки, хоче закінчити швидко війну та зберегти ***** то, чого в нього немає
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16.08.2023 13:23 Ответить
Пентагон затягиает войну? Не зеледент, не вороватая зелешобла, не 73% идиоты, голосовавшие за "пратив вайны"? Точно! Блестяще! Вот кто виноват! Проклятый Пентагон! Америкосы!
Браво, совковый обитатель Цензора! Жду еще Ваших комментов про "Проклятое НАТО".
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16.08.2023 13:41 Ответить
Ты, тролятина, никак не угомонишься. Ты новость прочитай вначале, совковый обитатель, а потом давай комментарии. У нас конченная власть, за которую я не голосовал, но за все время войны догадаться, что не только наши недоумки провалы делают, но и США искусственно затягивают процесс этой войны, чтобы ***** особо не драконить, у тебя извилины видно на это не хватает.
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16.08.2023 14:13 Ответить
В Пентагоне работают олени которые боятся питерскую моль.
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16.08.2023 15:45 Ответить
 
 