Пентагон - на заявление Шойгу о сотрудничестве России и КНДР: "Любая помощь - продолжение войны в Украине"

В Пентагоне отреагировали на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о помощи Северной Кореи в войне России против Украины.

Об этом на брифинге сообщила представительница Минобороны США Сабрина Сингх, информирует Цензор.НЕТ.

Журналист упомянул высказывания министра обороны РФ Сергея Шойгу, заявившего, что военное сотрудничество России и Северной Кореи "не представляет угрозы для других стран".

По словам Сингх, любая помощь России – это продолжение войны в Украине.

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"Поэтому мы очень четко изложили нашу позицию. Мы выразили опасения другим странам, желающим оказать поддержку России, что мы, безусловно, этому препятствуем", - добавила Сингх.

Она подчеркнула, что США продолжат оказывать долгосрочную военную помощь Украине.