Пентагон - на заявление Шойгу о сотрудничестве России и КНДР: "Любая помощь - продолжение войны в Украине"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Пентагоне отреагировали на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о помощи Северной Кореи в войне России против Украины.
Об этом на брифинге сообщила представительница Минобороны США Сабрина Сингх, информирует Цензор.НЕТ.
Журналист упомянул высказывания министра обороны РФ Сергея Шойгу, заявившего, что военное сотрудничество России и Северной Кореи "не представляет угрозы для других стран".
По словам Сингх, любая помощь России – это продолжение войны в Украине.
"Поэтому мы очень четко изложили нашу позицию. Мы выразили опасения другим странам, желающим оказать поддержку России, что мы, безусловно, этому препятствуем", - добавила Сингх.
Она подчеркнула, что США продолжат оказывать долгосрочную военную помощь Украине.
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Уже давно поставляют, так что эти публичные цирковые номера нужно просто игнорировать.
Никакой цели, кроме как делать нервы восприимчивым людям, они не несут.
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