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Новости Агрессия России против Украины
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Оккупанты ударили по образовательному учреждению и территории больницы в Херсоне, ранения получили 3 человека, еще 4 человека ранены в области

херсонщина

Сегодня, 16 августа, российские оккупанты ударили по Херсону и области.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"У Херсоні ворог вдарив по освітньому закладу та території лікарні. Поранення отримали троє людей. Один із постраждалих – це пацієнт медзакладу. Чоловік, 55 років, проходив курс лікування ішемічного інсульту. Внаслідок обстрілу у нього травмована грудна клітина", - написав він.

Крім того, у Зеленівці окупанти атакували 45-річного чоловіка, який працював у полі. З пораненням ноги його шпиталізували.

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У Хрещенівці травм голови зазнав 60-річний чоловік. Йому надають медичну допомогу.

"Крім цього, опівночі російська армія обстріляла Микільське. У власній оселі поранення середнього ступеня тяжкості отримало подружжя: 60-річна жінка та 63-річний чоловік. Зараз вони у лікарі", - додав Прокудін.

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обстрел (26850) Херсон (2787) Херсонская область (4709)


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16.08.2023 13:58 Ответить
Захистіть той нещасний Херсон ,адже ворог свідомо знищує місто .
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16.08.2023 15:18 Ответить
 
 