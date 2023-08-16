Оккупанты ударили по образовательному учреждению и территории больницы в Херсоне, ранения получили 3 человека, еще 4 человека ранены в области
Сегодня, 16 августа, российские оккупанты ударили по Херсону и области.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"У Херсоні ворог вдарив по освітньому закладу та території лікарні. Поранення отримали троє людей. Один із постраждалих – це пацієнт медзакладу. Чоловік, 55 років, проходив курс лікування ішемічного інсульту. Внаслідок обстрілу у нього травмована грудна клітина", - написав він.
Крім того, у Зеленівці окупанти атакували 45-річного чоловіка, який працював у полі. З пораненням ноги його шпиталізували.
У Хрещенівці травм голови зазнав 60-річний чоловік. Йому надають медичну допомогу.
"Крім цього, опівночі російська армія обстріляла Микільське. У власній оселі поранення середнього ступеня тяжкості отримало подружжя: 60-річна жінка та 63-річний чоловік. Зараз вони у лікарі", - додав Прокудін.
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