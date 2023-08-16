НАПК пригласило в Украину всех руководителей международных компаний, входящих в список спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) направило письма в компании, которые были внесены в перечень международных спонсоров войны. Агентство предлагает руководителям таких компаний посетить Украину и увидеть последствия российской агрессии своими глазами и обсудить выход бизнеса из РФ.

Об этом сообщает пресс-cлужба НАПК, информирует Цензор.НЕТ.

"Если кто-то считает, что война где-то далеко, то это не так. Эта война касается каждого, а ее последствия ощущает весь мир. Мы хотим наглядно показать международному бизнесу, куда и на что идут налоги, которые он платит государству-террористу. Именно поэтому мы приглашаем руководство компаний из перечня спонсоров войны в Украину. Мы готовы продемонстрировать ужас, который принесла Россия на нашу землю и продолжает это делать", - заявил глава НАПК Александр Новиков.

В обращении также отмечается, что НАПК открыто для диалога по стратегиям компаний по перечню спонсоров войны по выходу из РФ. Агентство надеется услышать соответствующие публичные заявления компаний по поводу осуждения российской агрессии против Украины, увидеть корпоративные решения по деловой активности в России (например, сокращение деятельности или выход с рынка).

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НАПК отмечает, что их инициатива с письмами-приглашениями полностью отвечает Руководящим принципам ООН по предпринимательской деятельности и правам человека, которые должны соблюдаться ответственными компаниями.

В соответствии с Принципом 18, чтобы оценить риски прав человека, компании должны участвовать в содержательных консультациях с потенциально пострадавшими группами и другими заинтересованными сторонами.