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Новости Война в Украине
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НАПК пригласило в Украину всех руководителей международных компаний, входящих в список спонсоров войны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

руйнування,ірпінь

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) направило письма в компании, которые были внесены в перечень международных спонсоров войны. Агентство предлагает руководителям таких компаний посетить Украину и увидеть последствия российской агрессии своими глазами и обсудить выход бизнеса из РФ.

Об этом сообщает пресс-cлужба НАПК, информирует Цензор.НЕТ.

"Если кто-то считает, что война где-то далеко, то это не так. Эта война касается каждого, а ее последствия ощущает весь мир. Мы хотим наглядно показать международному бизнесу, куда и на что идут налоги, которые он платит государству-террористу. Именно поэтому мы приглашаем руководство компаний из перечня спонсоров войны в Украину. Мы готовы продемонстрировать ужас, который принесла Россия на нашу землю и продолжает это делать", - заявил глава НАПК Александр Новиков.

В обращении также отмечается, что НАПК открыто для диалога по стратегиям компаний по перечню спонсоров войны по выходу из РФ. Агентство надеется услышать соответствующие публичные заявления компаний по поводу осуждения российской агрессии против Украины, увидеть корпоративные решения по деловой активности в России (например, сокращение деятельности или выход с рынка).

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НАПК отмечает, что их инициатива с письмами-приглашениями полностью отвечает Руководящим принципам ООН по предпринимательской деятельности и правам человека, которые должны соблюдаться ответственными компаниями.

В соответствии с Принципом 18, чтобы оценить риски прав человека, компании должны участвовать в содержательных консультациях с потенциально пострадавшими группами и другими заинтересованными сторонами.
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Топ комментарии
+7
Понтами далі займаємось ? З реальною корупцією боротись не камільфо, а понти колотити з відосами саме те, що голоботьковатним потрібно ?
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16.08.2023 13:39
+4
А до чого спонсори тероризму до НАЗК?
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16.08.2023 13:49
+2
Тормозиш ? Що правильно, понти колотити ,замість того ,щоб з корупцією боротись , саме цеправильно ? Закон почитай про повноваження агенства і його голови.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text .

Чи вам зеленоватним , аби відоси, шашлики і понти для дблів ?
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16.08.2023 14:25
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Понтами далі займаємось ? З реальною корупцією боротись не камільфо, а понти колотити з відосами саме те, що голоботьковатним потрібно ?
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16.08.2023 13:39 Ответить
А до чого спонсори тероризму до НАЗК?
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16.08.2023 13:49 Ответить
Шапіто...
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16.08.2023 13:53 Ответить
Хочуть почути чергову стурбованість? Хто хотів припинити працювати з мордором той давно це зробив!
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16.08.2023 13:55 Ответить
Все правильно зробили, і тільки повні невігласи можуть обурюватися.
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16.08.2023 14:00 Ответить
Тормозиш ? Що правильно, понти колотити ,замість того ,щоб з корупцією боротись , саме цеправильно ? Закон почитай про повноваження агенства і його голови.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text .

Чи вам зеленоватним , аби відоси, шашлики і понти для дблів ?
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16.08.2023 14:25 Ответить
Папу Римского ещё на ковер пусть вызовут. Их функция подобна бухгалтеру в Компании. Так вот вместо того чтоб сочетать, они зовут "на ковер" директора другой Компании. Короче занимаются хернёй, осознавая свою бездарность.
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16.08.2023 15:00 Ответить
Нагородять грамотами ОПи?
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16.08.2023 14:14 Ответить
Голову майкрософта теж позовіть-кацапи і зараз користуються неліцензіонной віндой.
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16.08.2023 14:29 Ответить
Дай угадаю. Но они послали напк в жопу (ничего не ответили). А напомните законную функцию сего рудимента?)))
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16.08.2023 14:55 Ответить
Компанію "Квартал 95" не забули запросити? А то ця еомпанія теж того. І з сепарами вешталась, і в рашці зі своєю продукцією шастала.
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16.08.2023 15:23 Ответить
Это как написать жалобу в ООН.
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16.08.2023 15:56 Ответить
 
 