Суд отпустил двух подозреваемых по делу об убийстве добровольца ГФТГ "Свобода" Щербины под залог в $20 тыс., - Ильенко
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Голосеевский райсуд Киева смягчил меру пресечения двум подозреваемым по делу об убийстве добровольца ГФТГ "Свобода" Алексея Щербины.
Об этом Facebook сообщил свободовец Андрей Ильенко, передает Цензор.НЕТ.
"Помните ужасную историю с прошлой осени, когда трое отморозков в киевском дворе среди бела дня убили добровольца? Напоминаю, трое отморозков с огромным криминальным шлейфом и связями с рашкой (один из них скрывался в оккупированном Крыму от очередного криминала, у других — связи с промосковскими "титушками").
На днях Голосеевский суд решил отпустить двух из них под залог в 20 тысяч долларов", – рассказал он.
"То есть особо опасные убийцы с российскими связями будут гулять на свободе, а жизнь добровольца суд оценил в 20 тысяч долларов. Все это происходит в то время, когда побратимы убитого Алексея Щербины воюют на фронте и не могут параллельно уничтожать врага в бою и бороться с гнидами в тылу. Но в тылу сейчас много людей, которые могут повлиять на ситуацию, и к которым я прежде всего обращаюсь", - добавил Ильенко.
Впереди будет апелляция и только огласка может повлиять на ситуацию, подытожил он.
Напомним, ранее сообщалось, что добровольца ГФТГ "Свобода" Алексея Щербину убили в Киеве.
Подозреваемых в убийстве добровольца ГФТГ "Свобода" Алексея Щербины отправили в СИЗО без права залога. Одному из подозреваемых инкриминируют "преднамеренное убийство", двум другим – "хулиганство".
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Виникає питання кто в цій державі свій, а хто чужий? Відповідь очевидна і куди ця ниточка заведе?
правокривосуддя таке???
Почекали поки пройшов галас і відпустили.
Таке можливо тільки якщо в них зв'язки з діючою владою. Зараз свідків ще залякувати будуть.
Блазень готує воторення 90-х.
Захисникам України - СМЕРТЬ, а бандюкам з мусорських спортзалі - ВОЛЯ І БЕЗКАРНІСТЬ!
Чекаємо на фото чи відосік зелі і єрмака, з цими нелюдами!
Ось чому ми не НАТО !!
Генпрокурор дочкою опікується, але не убитого бандюкам Захисника, а власною, які просто НУДНО…. Шмигаль із Стефанчуком, можуть підтвердити ….
Безкарність бандюків, з допомогою суддівських, породжує ще більші ЗЛОЧИНИ НА КРОВІ!
Пильнуймо побратими Україну та Захисників від бандюків!
Влада самоУНИКЛА від своїх обов'язків!