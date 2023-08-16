Суд отпустил двух подозреваемых по делу об убийстве добровольца ГФТГ "Свобода" Щербины под залог в $20 тыс., - Ильенко

Голосеевский райсуд Киева смягчил меру пресечения двум подозреваемым по делу об убийстве добровольца ГФТГ "Свобода" Алексея Щербины.

Об этом Facebook сообщил свободовец Андрей Ильенко, передает Цензор.НЕТ.

"Помните ужасную историю с прошлой осени, когда трое отморозков в киевском дворе среди бела дня убили добровольца? Напоминаю, трое отморозков с огромным криминальным шлейфом и связями с рашкой (один из них скрывался в оккупированном Крыму от очередного криминала, у других — связи с промосковскими "титушками").

На днях Голосеевский суд решил отпустить двух из них под залог в 20 тысяч долларов", – рассказал он.

"То есть особо опасные убийцы с российскими связями будут гулять на свободе, а жизнь добровольца суд оценил в 20 тысяч долларов. Все это происходит в то время, когда побратимы убитого Алексея Щербины воюют на фронте и не могут параллельно уничтожать врага в бою и бороться с гнидами в тылу. Но в тылу сейчас много людей, которые могут повлиять на ситуацию, и к которым я прежде всего обращаюсь", - добавил Ильенко.

Впереди будет апелляция и только огласка может повлиять на ситуацию, подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось, что добровольца ГФТГ "Свобода" Алексея Щербину убили в Киеве.

Подозреваемых в убийстве добровольца ГФТГ "Свобода" Алексея Щербины отправили в СИЗО без права залога. Одному из подозреваемых инкриминируют "преднамеренное убийство", двум другим – "хулиганство".

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