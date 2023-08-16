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Суд отпустил двух подозреваемых по делу об убийстве добровольца ГФТГ "Свобода" Щербины под залог в $20 тыс., - Ильенко

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Голосеевский райсуд Киева смягчил меру пресечения двум подозреваемым по делу об убийстве добровольца ГФТГ "Свобода" Алексея Щербины.

Об этом Facebook сообщил свободовец Андрей Ильенко, передает Цензор.НЕТ.

"Помните ужасную историю с прошлой осени, когда трое отморозков в киевском дворе среди бела дня убили добровольца? Напоминаю, трое отморозков с огромным криминальным шлейфом и связями с рашкой (один из них скрывался в оккупированном Крыму от очередного криминала, у других — связи с промосковскими "титушками").

На днях Голосеевский суд решил отпустить двух из них под залог в 20 тысяч долларов", – рассказал он.

Суд отпустил двух подозреваемых по делу об убийстве добровольца ГФТГ Свобода Щербины под залог в $20 тыс., - Ильенко 01

"То есть особо опасные убийцы с российскими связями будут гулять на свободе, а жизнь добровольца суд оценил в 20 тысяч долларов. Все это происходит в то время, когда побратимы убитого Алексея Щербины воюют на фронте и не могут параллельно уничтожать врага в бою и бороться с гнидами в тылу. Но в тылу сейчас много людей, которые могут повлиять на ситуацию, и к которым я прежде всего обращаюсь", - добавил Ильенко.

Впереди будет апелляция и только огласка может повлиять на ситуацию, подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось, что добровольца ГФТГ "Свобода" Алексея Щербину убили в Киеве.

Подозреваемых в убийстве добровольца ГФТГ "Свобода" Алексея Щербины отправили в СИЗО без права залога. Одному из подозреваемых инкриминируют "преднамеренное убийство", двум другим – "хулиганство".

Также читайте: Зеленского просят присвоить звание Героя Украины (посмертно) командиру роты батальона "Свобода" Андрею Бахтову
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Топ комментарии
+71
3,14дори в мантіях поза війною і законом.
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16.08.2023 13:58
+62
яка ***-дьСЬКА влада,такий же ссучений суд,яким керує трутень татаров,ЯК ви суки заколєбали !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.08.2023 14:03
+46
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16.08.2023 14:09
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Так звісно випускати вбивць війсковослужбовців не можна, та і взагалі просто вбивць , але якщо це вбивці "свої" то можна.
Виникає питання кто в цій державі свій, а хто чужий? Відповідь очевидна і куди ця ниточка заведе?
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16.08.2023 17:56 Ответить
треба писати прізвище і адресу судді, прокурора, люди повинні знати своїх героїів, хоча відповідь і так зрозуміла Татаров-Єрмак-Зеленський
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16.08.2023 18:00 Ответить
Бляха-муха, ''свободівці'' що ви наче малі діти! Тишком прибийте тих падлюків закопайте в посадці і хрєн їх хто шукати буде.
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16.08.2023 18:58 Ответить
Ну то в чому проблема?! Що в побратимів немає незасвічених стволів еа руках? Далі будете жувати соплі скиглити? Витягнути тих обсосів з підземлі і виписати їм апеляцію!
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16.08.2023 19:32 Ответить
надо этих уродов кончить тихонько, но и про судью, который их отпустил не забыть. он опасней.
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16.08.2023 19:37 Ответить
Шо це ***** за правосуддя таке?
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16.08.2023 19:42 Ответить
Шо це ***** за правокривосуддя таке???
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16.08.2023 23:08 Ответить
Пора створювати правильні прецеденти, бо інакше гангрена зїсть Україну
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16.08.2023 19:45 Ответить
+1000000
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16.08.2023 20:57 Ответить
Ну що, зіллється "Свобода"? Писатиме скарги?
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16.08.2023 20:16 Ответить
Я писав, ще як випадок тільки стався, ці покидьки відкрито вбили людину при свідках, тобто вони 100 відсотків впевнені, що їх прикриють.
Почекали поки пройшов галас і відпустили.
Таке можливо тільки якщо в них зв'язки з діючою владою. Зараз свідків ще залякувати будуть.
Блазень готує воторення 90-х.
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16.08.2023 20:26 Ответить
Блазень з єрмачками та арахаміями готують повторення 90-х.....
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16.08.2023 23:10 Ответить
Імена суддів повинні бути у розстрільному списку разом з цима потворами
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16.08.2023 20:42 Ответить
боцмана позвіть, він на капоті в них пострибає.
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16.08.2023 20:55 Ответить
Кажется, пора уже брать правосудие в свои руки. Да здравствует суд Линча, не?
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16.08.2023 21:15 Ответить
дуже цінні клієнти. Гвардія єво преосвєщєнства. В майбутньому для цієї мерзоти буде відведена особлива роль.
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16.08.2023 21:44 Ответить
Будьте певні, мразі, ми свободівці помстимося і фізично знищемо цих всіх покидьків, які вбили нашого побратима!

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16.08.2023 21:55 Ответить
колись, пам`ятаю, був прецедент у Харкові: залишилася вса сім`я продажного "судді" без голів.....
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16.08.2023 23:17 Ответить
"Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!" (с)
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16.08.2023 22:06 Ответить
Це усе, що треба вкотре знати про ВЛАДУ!!
Захисникам України - СМЕРТЬ, а бандюкам з мусорських спортзалі - ВОЛЯ І БЕЗКАРНІСТЬ!
Чекаємо на фото чи відосік зелі і єрмака, з цими нелюдами!
Ось чому ми не НАТО !!
Генпрокурор дочкою опікується, але не убитого бандюкам Захисника, а власною, які просто НУДНО…. Шмигаль із Стефанчуком, можуть підтвердити ….
Безкарність бандюків, з допомогою суддівських, породжує ще більші ЗЛОЧИНИ НА КРОВІ!
Пильнуймо побратими Україну та Захисників від бандюків!
Влада самоУНИКЛА від своїх обов'язків!
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16.08.2023 22:27 Ответить
Це ж не Червінський.....
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16.08.2023 22:41 Ответить
правосудие от Зеленского в действии
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16.08.2023 22:58 Ответить
Нічого незвичного, для зеленого шута і банди українські патріоти вороги, шут не раз це доводив, а ось тупі малороси - це кошерно
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16.08.2023 23:13 Ответить
ЭТО 100% УМЫШЛЕННОЕ ГРУППОВОЕ УБИЙСТВО !!!
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17.08.2023 01:04 Ответить
ага, і в рот тобі теж він насрав?
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17.08.2023 05:42 Ответить
Суддя страшніша тварь ніж ті звіри ,в таких випадках можливе лише народне правосуддя, бажаю цій " судді "зустрічі з кабзоном
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17.08.2023 03:53 Ответить
А, если посмотреть с другой стороны. Этим уродам выпустят кишки на, так называемой воле, Другие, видя такую свободу, могут сказать - лучше посидим. А судья будет выносить оправдательные приговоры в качестве наказания.
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17.08.2023 05:59 Ответить
Єрмак розпорядився,а Татаров натиснув на Суд
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17.08.2023 07:15 Ответить
А чому ніхто не цікавиться, звідки беруться гроші на заставу? Нагадую, що мінімалка у нас 6700. Деж беруться ці сотні тисяч та мільйони?
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17.08.2023 14:36 Ответить
их валить надо и пникопать
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18.08.2023 01:33 Ответить
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