Информация СМИ о якобы подготовке россиянами теракта на ЗАЭС не подтверждается, - ОВА
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В Запорожской ОВА опровергли информацию, распространенную СМИ, о решении Путина якобы взорвать Запорожскую АЭС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.
"Пока информация, которая распространяется в СМИ относительно какого-либо спланированного теракта российскими оккупантами на Запорожской атомной электростанции, не подтверждается. Она не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Глава ОВА Юрий Малашко заявил, что причина, почему СМИ распространяют российские нарративы и сеют панику в обществе – открытый вопрос.
"Надеюсь, ответ на него дадут уполномоченные службы уже в ближайшее время", - добавил он.
Ранее СМИ со ссылкой на российский Telegram-канал сообщили, что российский диктатор Владимир Путин якобы принял решение взорвать оккупированную Запорожскую АЭС.
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