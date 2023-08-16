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Информация СМИ о якобы подготовке россиянами теракта на ЗАЭС не подтверждается, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

заес,аес,запорізька

В Запорожской ОВА опровергли информацию, распространенную СМИ, о решении Путина якобы взорвать Запорожскую АЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.

"Пока информация, которая распространяется в СМИ относительно какого-либо спланированного теракта российскими оккупантами на Запорожской атомной электростанции, не подтверждается. Она не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Глава ОВА Юрий Малашко заявил, что причина, почему СМИ распространяют российские нарративы и сеют панику в обществе – открытый вопрос.

"Надеюсь, ответ на него дадут уполномоченные службы уже в ближайшее время", - добавил он.

Ранее СМИ со ссылкой на российский Telegram-канал сообщили, что российский диктатор Владимир Путин якобы принял решение взорвать оккупированную Запорожскую АЭС.

Также читайте: На временно оккупированной ЗАЭС военные РФ отрабатывают ведение боевых действий. ВИДЕО
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Ну...
Якщо ЗМІ не скиздІли, то треба перевірити: може, це й не ЗМІ.
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16.08.2023 14:20 Ответить
Довбо@би з ТСН поширили інформацію з анонімного тг каналу. Все як завжди, рівень їхньої журналістики зашкварює.
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16.08.2023 14:21 Ответить
Путлер зробить так, як йому зручно. Тому треба готуватися до підриву ЗАЄС. В оманських домовленостях теж не було де прописано що крім Лівоберіжжя та коридору до Молдови росіянам треба Київ. Проте скориставшись слабкістю українського уряду, російські війська увійшли з боку Білорусі і пішли на Київ.
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16.08.2023 14:23 Ответить
Насколько я помню, движ про "вот-вот" начался с уверенных заявлений некоего Буданова?
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16.08.2023 15:03 Ответить
це з "генерал свр" інформація. але там пишуть, що ху йло і раніше планував подібне, але потім щось відклали ці наміри. тепер ніби готують це зробити наприкінці серпня чи на початку вересня. лякалка це чи ні, проте потрібен розголос. бо наївно вірити в адекватність ху йла і що робить він це лише з метою залякування. підрив Каховської ГЕС доводить, що подібні заяви сприймати виключно як лякалку не варто.
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16.08.2023 15:19 Ответить
 
 