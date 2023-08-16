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граница (4736) Кабмин (13800) Румыния (896)

Кабмин согласовал создание нового пункта пересечения на границе Украины с Румынией. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

кордон,румунія

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Румынии об открытии нового международного пункта пропуска через украинско-румынскую государственную границу между населенными пунктами с. Белая Церковь в Закарпатье и Сигета Мармацией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на распоряжение от 15 августа 2023 г. № 710-р.

Отметим, что на границе строится мост через реку Тиса. В Румынии с июня начались работы по возведению моста. Уже выполнен ряд подготовительных работ, а также армирование будущего дорожного покрытия.

На месте строительства должны построить 1,2 км новой дороги, мост, кольцевой перекресток и новый пограничный пункт с паркингом.

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Кабмин согласовал создание нового пункта пересечения на границе Украины с Румынией 01
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Комусь,явно приперло..
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16.08.2023 14:29 Ответить
ого в когось буде свій власний пункт перетину кордону з Румунією, кмітливо)
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16.08.2023 14:30 Ответить
А чого ж,Біла Церква ще совка була *крута*,дивно що досі офіційно не облаштували.
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16.08.2023 15:22 Ответить
ОПа розширює свої спроможності по перевезенню "правильних" ухилянтів за кордон.
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16.08.2023 15:10 Ответить
 
 