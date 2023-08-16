Кабмин согласовал создание нового пункта пересечения на границе Украины с Румынией. КАРТА
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Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Румынии об открытии нового международного пункта пропуска через украинско-румынскую государственную границу между населенными пунктами с. Белая Церковь в Закарпатье и Сигета Мармацией.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на распоряжение от 15 августа 2023 г. № 710-р.
Отметим, что на границе строится мост через реку Тиса. В Румынии с июня начались работы по возведению моста. Уже выполнен ряд подготовительных работ, а также армирование будущего дорожного покрытия.
На месте строительства должны построить 1,2 км новой дороги, мост, кольцевой перекресток и новый пограничный пункт с паркингом.
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