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Новости Происшествия
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САП (1947) Князев Всеволод (51) Клименко Александр САП (22)

Следователи изучают телефон Князева. Но доказательством он не будет, – руководитель САП Клименко

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

князев

Следователи разблокировали мобильный телефон бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева и изучают его содержание. Но он не будет доказательством по делу о взяточничестве.

Об этом глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко сообщил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Телефон Князева в настоящее время разблокирован, находится в стенах НАБУ, и детективы производят осмотр его содержимого. Можно сказать, как докладывали мне детективы, о том, что в этом деле, где сообщено о подозрении бывшему председателю Верховного Суда и его сообщнику, этот телефон не будет доказательством", – сказал Клименко.

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Он отметил, что этот телефон может быть использован как доказательство в других производствах, связанных с Верховным Судом.

Также Клименко сообщил, что досудебное расследование по уголовному производству в отношении Всеволода Князева и его сообщника планируют завершить в начале сентября.

"Оно находится на завершающей стадии. Думаю, что в начале сентября мы уже завершим следствие конкретно по этому эпизоду, где сообщено о подозрении бывшему председателю (Верховного Суда. – Ред.) и его сообщнику".

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По другим эпизодам, которые расследуются в рамках уголовного производства по фактам коррупции и причастности других лиц, досудебное расследование будет продолжаться.

Напомним, 16 мая НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы получения взятки руководством и судьями Верховного Суда. Правоохранители задержали действующего главу Суда Князева и изъяли $2,7 млн. Позже САП сообщила о подозрении Князеву и его сообщнику - адвокату.

В тот же день пленум Верховного суда проголосовал за недоверие председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву. Следовательно, он потерял статус председателя ВС, но остается судьей этой инстанции.

18 мая Высший совет правосудия удовлетворил представление САП об аресте Князева.

Руководитель САП Александр Клименко уточнял, что к передаче взятки привлекли адвокатское объединение, которое фактически использовалось для прикрытия "бэк офиса", позволявшего влиять на решение Верховного Суда и других судов. Он не назвал адвокатского объединения. Интересы компании Ferrexpo Жеваго в Верховном Суде представляла юридическая фирма "Ильяшов и партнеры", однако там свою причастность к делу отрицали.
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Топ комментарии
+13
та не буде ніяких доказів . Ви його випустите під заставу а він втече
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16.08.2023 14:20
+13
я вам розкажу як буде! вони його відпустять під заставу а він втече!
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16.08.2023 14:21
+12
Уже можно смеяться или еще нет? Вот же с@ки гре@анные. Вышли на самый верх и обхезались.
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16.08.2023 14:21
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та не буде ніяких доказів . Ви його випустите під заставу а він втече
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16.08.2023 14:20 Ответить
Відпускає підзаставу суд а не слідчі САП.
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16.08.2023 15:30 Ответить
Уже можно смеяться или еще нет? Вот же с@ки гре@анные. Вышли на самый верх и обхезались.
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16.08.2023 14:21 Ответить
я вам розкажу як буде! вони його відпустять під заставу а він втече!
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16.08.2023 14:21 Ответить
Так телефон в наш час як візитівка -- введіть закон шо це доказ
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16.08.2023 14:22 Ответить
В справах навідників рашистських ракет це ледь не єдиний доказ. І по 10-15 років оперативно призначають. Що заважає так само вчиняти з корупціонерами?
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16.08.2023 14:29 Ответить
Потрібен закон для таких законників -- бо цеи телепень знає шо дані з мобілки не беруться до уваги
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16.08.2023 14:34 Ответить
Тепер багато хто сів на гачок.
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16.08.2023 14:24 Ответить
і які наслідки гачків,тих хто сів? Просто компромат збирають на майбутнє
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16.08.2023 14:28 Ответить
Правильно - компромат, людина підпадає під контроль татаровщини опешної, якщо ще не була.
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16.08.2023 14:53 Ответить
він не буде доказом тому що занадто багато містить інформації про дзвінки Князєва. Так компроментувати поважних людей САП дозволити собі не може.
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16.08.2023 14:25 Ответить
а нашо дивляться? парнуху?
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16.08.2023 14:27 Ответить
Угу, вивчають передовий досвід і технології ...
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16.08.2023 14:31 Ответить
Це той телефон, через відправку якого у Польщу для розшифровки клименко впав в істерику і добився усунення слідчого прокурора?
Ну так, який же це доказ, якщо він потрапив до ваших лапет?
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16.08.2023 14:31 Ответить
Слідчі вивчають телефон Князєва. Але доказом він не буде

Я теж ******** усе пізнавальне!
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16.08.2023 14:36 Ответить
Робити більше нехер, просто за ради цікавості
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16.08.2023 14:39 Ответить
А нахіба ви тоді його розблоковували? Бо так захотілося ?Брєд якийсь шашличний.
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16.08.2023 14:46 Ответить
А буде лише компромат на персон, що знайдуть у смартфоні.
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16.08.2023 14:48 Ответить
Доказ є, але доказом він не буде бо багато зелених ''шишок'' можуть піти на дно!
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16.08.2023 15:00 Ответить
вони зробили всіх разом
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16.08.2023 15:12 Ответить
Главное - все с телефончика этого уезда
Попало в ЦРУ
Там сумеют извлечь пользу
Там в свое время сумели извлечь пользу
Из электронных писем фрау Меркель
И она ушла в отставку
Так что не переживайте
Миром не правит Печерський суд
Он ,конечно,может это изображать
Но на каждый печерский суд
Всегда найдется Королевский суд Лондона
Или Верховный суд США
Но не думаю,что до них дойдет
На фига париться?
Когда можно просто все слить в прессу
Хочу посмотреть на личико президента в этот момент
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16.08.2023 15:17 Ответить
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16.08.2023 15:24 Ответить
Не може бути цей телеіон доказом, бо там є листування хабарника з ЄрЗе. Не вистачало ще таких скрінів в публічній площині... та навіть тільки подумати: скріни причетності ЄрЗе до хабарництва в умовах війни... а це не "нажива накрові"?
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16.08.2023 15:25 Ответить
Следователи изучают телефон Князева. Но доказательством он не будет, а когда всё утихнет чувак выйдет под залог и окажется на офшорных островах где у него бабки.
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16.08.2023 15:59 Ответить
А когда колаборантов сажают и показывают скриншоты их переписки в телеграм с кацапскими кураторами, то это доказательство или их тоже потом отпускают?
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16.08.2023 16:04 Ответить
По кримінальному кодексу імені Портнова, посадити крадіїв і взяточників майже не реально.
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16.08.2023 16:46 Ответить
Ворона аороні око не виклює
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16.08.2023 17:10 Ответить
 
 