Следователи изучают телефон Князева. Но доказательством он не будет, – руководитель САП Клименко

Следователи разблокировали мобильный телефон бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева и изучают его содержание. Но он не будет доказательством по делу о взяточничестве.

Об этом глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко сообщил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Телефон Князева в настоящее время разблокирован, находится в стенах НАБУ, и детективы производят осмотр его содержимого. Можно сказать, как докладывали мне детективы, о том, что в этом деле, где сообщено о подозрении бывшему председателю Верховного Суда и его сообщнику, этот телефон не будет доказательством", – сказал Клименко.

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Он отметил, что этот телефон может быть использован как доказательство в других производствах, связанных с Верховным Судом.

Также Клименко сообщил, что досудебное расследование по уголовному производству в отношении Всеволода Князева и его сообщника планируют завершить в начале сентября.

"Оно находится на завершающей стадии. Думаю, что в начале сентября мы уже завершим следствие конкретно по этому эпизоду, где сообщено о подозрении бывшему председателю (Верховного Суда. – Ред.) и его сообщнику".

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По другим эпизодам, которые расследуются в рамках уголовного производства по фактам коррупции и причастности других лиц, досудебное расследование будет продолжаться.

Напомним, 16 мая НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы получения взятки руководством и судьями Верховного Суда. Правоохранители задержали действующего главу Суда Князева и изъяли $2,7 млн. Позже САП сообщила о подозрении Князеву и его сообщнику - адвокату.

В тот же день пленум Верховного суда проголосовал за недоверие председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву. Следовательно, он потерял статус председателя ВС, но остается судьей этой инстанции.

18 мая Высший совет правосудия удовлетворил представление САП об аресте Князева.

Руководитель САП Александр Клименко уточнял, что к передаче взятки привлекли адвокатское объединение, которое фактически использовалось для прикрытия "бэк офиса", позволявшего влиять на решение Верховного Суда и других судов. Он не назвал адвокатского объединения. Интересы компании Ferrexpo Жеваго в Верховном Суде представляла юридическая фирма "Ильяшов и партнеры", однако там свою причастность к делу отрицали.