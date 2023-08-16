БЭБ почти потратило годовой бюджет и просит у правительства больше денег, - Forbes Ukraine

Бюро экономической безопасности просит правительство дополнительно выделить на его функционирование в этом году 948,1 млн грн. У ведомства уже проблемы с выплатой зарплат. Бюджета на этот год хватит максимум до октября.

Об этом со ссылкой на источники среди членов парламентской Временной следственной комиссии по БЭБ и правительству пишет Forbes Ukraine, информирует Цензор.НЕТ.

Вскоре из Бюро увольняется нынешнее руководство – и.о. директора Эдуард Федоров и его первый заместитель Виталий Гагач. Источники издания характеризуют их как "людей из силового блока, близких к заместителю председателя ОП Олегу Татарову".

Федоров и Гагач фактически пробыли в должностях менее трех месяцев. Сейчас они в отпуске, а после его завершения оставят БЭБ.

По состоянию на середину августа Бюро израсходовало почти весь свой годовой бюджет. "Денег хватит до сентября или середины октября", - цитирует издание слова председателя Совета общественного контроля при БЭБ Тараса Котова.

Одной из причин образования дефицита – расширение штата. В частности, в органе продолжаются конкурсы на 200 должностей.

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Отмечается, что с просьбой о дополнительном финансировании на 2023 г. руководство БЭБ обратилось к правительству еще в начале июня. Пока БЭБ отправляет сотрудников в отпуска за свой счет и вводит неполный рабочий день. Дефицит средств для оплаты труда на 2023 год составляет 381 млн грн.

В этой связи, просят в БЭБ, следует внести изменения в госбюджет на 2023 год в части увеличения расходов в сумме 948,1 млн грн по бюджетной программе "Руководство и управление в сфере экономической безопасности".

Руководство БЭБ отмечает, что текущий годовой бюджет покрывает лишь 20% потребности бюро при условии полного его комплектования.

В то же время, по словам Котова, за неимением средств руководство БЭБ не может теперь даже сократить штат, поскольку это предусматривает дополнительные выплаты.