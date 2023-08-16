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Новости Политика Украины
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БЭБ почти потратило годовой бюджет и просит у правительства больше денег, - Forbes Ukraine

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

беб

Бюро экономической безопасности просит правительство дополнительно выделить на его функционирование в этом году 948,1 млн грн. У ведомства уже проблемы с выплатой зарплат. Бюджета на этот год хватит максимум до октября.

Об этом со ссылкой на источники среди членов парламентской Временной следственной комиссии по БЭБ и правительству пишет Forbes Ukraine, информирует Цензор.НЕТ.

Вскоре из Бюро увольняется нынешнее руководство – и.о. директора Эдуард Федоров и его первый заместитель Виталий Гагач. Источники издания характеризуют их как "людей из силового блока, близких к заместителю председателя ОП Олегу Татарову".

Федоров и Гагач фактически пробыли в должностях менее трех месяцев. Сейчас они в отпуске, а после его завершения оставят БЭБ.

По состоянию на середину августа Бюро израсходовало почти весь свой годовой бюджет. "Денег хватит до сентября или середины октября", - цитирует издание слова председателя Совета общественного контроля при БЭБ Тараса Котова.

Одной из причин образования дефицита – расширение штата. В частности, в органе продолжаются конкурсы на 200 должностей.

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Отмечается, что с просьбой о дополнительном финансировании на 2023 г. руководство БЭБ обратилось к правительству еще в начале июня. Пока БЭБ отправляет сотрудников в отпуска за свой счет и вводит неполный рабочий день. Дефицит средств для оплаты труда на 2023 год составляет 381 млн грн.

В этой связи, просят в БЭБ, следует внести изменения в госбюджет на 2023 год в части увеличения расходов в сумме 948,1 млн грн по бюджетной программе "Руководство и управление в сфере экономической безопасности".

Руководство БЭБ отмечает, что текущий годовой бюджет покрывает лишь 20% потребности бюро при условии полного его комплектования.

В то же время, по словам Котова, за неимением средств руководство БЭБ не может теперь даже сократить штат, поскольку это предусматривает дополнительные выплаты.
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Топ комментарии
+18
А на яку суму це БЕБ принесло користі державі?
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16.08.2023 15:22
+15
НАБУ, НПУ, САП, НАПК, НАЗК, АРМА, ДБР,

ВАКС, СФР, СБУ (экон.блок).... ВАСУ,
Нам не вистачає органів по боротьбі з корупцією?
Яка їх ефективність? 0,1%
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16.08.2023 15:28
+8
Нічого не зробили, все просрали, звільнились но про відпуску не забули, і просять ще грошей!? Богата країна Україна, стільки крадіїв терпить...
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16.08.2023 15:29
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Біда та й годі...
(тяжко зітхає, відчуває глибоку стурбованість)
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16.08.2023 15:21 Ответить
А на яку суму це БЕБ принесло користі державі?
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16.08.2023 15:22 Ответить
"Аппалітічна рассуждаєш!"
Бубачка просить у Бубочки більше грошей. І Бубочка, звичайно, їх виділить.
А в чий персональний бюджет йде "виторг" БЕБа - то державна таємниця.
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16.08.2023 16:00 Ответить
0.0000% хто не працює той смачно їсть!!!!! Ця служба повинна зникнути, разом з цим персоналом!!!! У нас за багато служб які виконують одну і ту саму роботу!!! Дармоєди!!!!!
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16.08.2023 16:59 Ответить
НАБУ, НПУ, САП, НАПК, НАЗК, АРМА, ДБР,

ВАКС, СФР, СБУ (экон.блок).... ВАСУ,
Нам не вистачає органів по боротьбі з корупцією?
Яка їх ефективність? 0,1%
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16.08.2023 15:28 Ответить
А скільки ще різноманітних "підрозділів" по Україні?
Наприклад - КУ «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» в Одесі (діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки). У нас що, поліції вже немає?
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16.08.2023 15:36 Ответить
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16.08.2023 15:28 Ответить
Нічого не зробили, все просрали, звільнились но про відпуску не забули, і просять ще грошей!? Богата країна Україна, стільки крадіїв терпить...
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16.08.2023 15:29 Ответить
хто взагалі ці чергові дармоїди?
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16.08.2023 15:30 Ответить
Та хто їх знає, якийсь з кварталів...
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16.08.2023 15:32 Ответить
БЕБ наразі знаходиться під повний контролем заступника глави ОП Андрія Єрмака.

На посаду керівника головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки призначили Олександра Ткачука, який є близьким до куратора «правоохоронного» напрямку в Офісі Президента Олега Татарова. Про це ZN.UA повідомив глава правління експертної організації StateWatch Олександр Лємєнов.
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16.08.2023 15:33 Ответить
Нехай візьмуть собі частину коштів, які вдалося зберегти/повернути бюджету внаслідок їх діяльності. По факту БЕБ - черговий фейкова контора, на утримання якої держава витрачає більше ніж отримує користі.
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16.08.2023 15:31 Ответить
Дожились ляді . В Кварталі на цілий квартал нема грошей
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16.08.2023 15:36 Ответить
БЕБ, це вже є загроза для економіки України. Краще на ці гроші закупити безпілотники для ЗСУ.
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16.08.2023 15:39 Ответить
"У відомства вже проблеми із виплатою зарплат"

З якого приводу у відомства проблеми з виплатою зарплат? Хіба відомство не повністю профінансоване з бюджету на цей рік? Чи у відомстві не вміють рахувати і розраховувати бюджет, щоб вистачило на рік? Що це за прикол такий - свої прорахунки і свої пройоби компенсувати собі за рахунок платників податків? Най штрафують свій відділ фінансів, який не здатен бюджет розрахувати.
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16.08.2023 15:45 Ответить
Так ведь уклонистов от мобилизации попристраивали.
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16.08.2023 15:56 Ответить
А які там у них зарплати що виділених на рік грошей не вистачило? Звідки там непередбачуванні витрати що в кошторис не вписалися?!!!
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16.08.2023 15:45 Ответить
Для чого стільки органів для боротьби з корупцією а на ділі хер зна з ким -- бо якого жирного карася вони засудили а тут ше и ці БЕБають
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16.08.2023 15:48 Ответить
зе дно
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16.08.2023 15:57 Ответить
1.Бюджет на содержание БЭБ должен быть в % от сумм, взысканных в бюджет!
2.Эти бэбовцы начесали себе в карман столько, что могут спокойно жить до конца года без зарплаты!
Откаты, от крышевания только нелегального бизнеса по ГСМ и сигаретам, исчисляются сотнями миллионов!
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16.08.2023 15:57 Ответить
Есть ещё вариант. Взять кредит у предыдущих руководителей, потом их хлопнуть за коррупцию и спокойно разойтись...
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16.08.2023 15:58 Ответить
Зелене лайно, посаджене гнусавим клоуном , з рукою Коломойші у сраці, відробляє гроші
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16.08.2023 16:01 Ответить
Денег много не бывает.
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16.08.2023 16:09 Ответить
А непогані у цій абвгдейці виплати!
Два блазня за три місяці не виходячі з відпусток стільки накосили та накосячили, що річний бюджет у серпні скінчився.
Оце дійсно:" Я не устал от вайни".
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16.08.2023 16:24 Ответить
Середня зарплата в тому бебі десь 50 тис. грн. на місяць.
З нарахуванням на ЕСВ 22% разом на 1 бебіста - виходить 61 тис.грн.
Тепер 948 млн. грн., що забракло бебу, ділимо на крайні 3 місяці ц.р. і на витрати по зарплаті на 1 бебіста.
Виходить 5180 посад, які треба в бебі скоротити.
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16.08.2023 16:36 Ответить
Що-що? Гранична чисельність бебу всього 4000 ?
Гм... Значить помилка у вихідних даних по середній зарплаті.
Що ж, вирахуємо її: 948 100 000 грн. : 4000 (бебістів) : 3 (місяці) = 79 000 грн. з ЄСВ,
тобто середня зарплата - 64, 8 тис. грн.
Виходить, треба ліквідувати той беб.
Якраз до кінця цього місяця є час оголосити всім 4000-м про скорочення з 01.10.2023р.
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16.08.2023 17:01 Ответить
Та ви ах#3лі бл#дюги 1 млрд на зарплати до кінця року? Про вас чути тільки в корупційних скандалах, а от що ви ще мразі на своїх посадах робите хз.
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16.08.2023 16:49 Ответить
Скільки БЕБ повернуло коштів країні ?
Якщо меньше ніш витрачає, то відправити до війська. Вони люди в погонах, їх вчили як тримати зброю.
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16.08.2023 17:48 Ответить
ЭТА СТАТЬЯ-- СДЕЛАЛА МНЕ ВЕЧЕР. СПАСИБО --ЭТО ДАЖЕ НЕ АНЕКДОТ!
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16.08.2023 19:58 Ответить
Это Джекпот
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17.08.2023 18:34 Ответить
 
 