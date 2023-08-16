БЭБ почти потратило годовой бюджет и просит у правительства больше денег, - Forbes Ukraine
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Бюро экономической безопасности просит правительство дополнительно выделить на его функционирование в этом году 948,1 млн грн. У ведомства уже проблемы с выплатой зарплат. Бюджета на этот год хватит максимум до октября.
Об этом со ссылкой на источники среди членов парламентской Временной следственной комиссии по БЭБ и правительству пишет Forbes Ukraine, информирует Цензор.НЕТ.
Вскоре из Бюро увольняется нынешнее руководство – и.о. директора Эдуард Федоров и его первый заместитель Виталий Гагач. Источники издания характеризуют их как "людей из силового блока, близких к заместителю председателя ОП Олегу Татарову".
Федоров и Гагач фактически пробыли в должностях менее трех месяцев. Сейчас они в отпуске, а после его завершения оставят БЭБ.
По состоянию на середину августа Бюро израсходовало почти весь свой годовой бюджет. "Денег хватит до сентября или середины октября", - цитирует издание слова председателя Совета общественного контроля при БЭБ Тараса Котова.
Одной из причин образования дефицита – расширение штата. В частности, в органе продолжаются конкурсы на 200 должностей.
Отмечается, что с просьбой о дополнительном финансировании на 2023 г. руководство БЭБ обратилось к правительству еще в начале июня. Пока БЭБ отправляет сотрудников в отпуска за свой счет и вводит неполный рабочий день. Дефицит средств для оплаты труда на 2023 год составляет 381 млн грн.
В этой связи, просят в БЭБ, следует внести изменения в госбюджет на 2023 год в части увеличения расходов в сумме 948,1 млн грн по бюджетной программе "Руководство и управление в сфере экономической безопасности".
Руководство БЭБ отмечает, что текущий годовой бюджет покрывает лишь 20% потребности бюро при условии полного его комплектования.
В то же время, по словам Котова, за неимением средств руководство БЭБ не может теперь даже сократить штат, поскольку это предусматривает дополнительные выплаты.
Пожалуйста, подождите...
(тяжко зітхає, відчуває глибоку стурбованість)
Бубачка просить у Бубочки більше грошей. І Бубочка, звичайно, їх виділить.
А в чий персональний бюджет йде "виторг" БЕБа - то державна таємниця.
ВАКС, СФР, СБУ (экон.блок).... ВАСУ,
Нам не вистачає органів по боротьбі з корупцією?
Яка їх ефективність? 0,1%
Наприклад - КУ «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» в Одесі (діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки). У нас що, поліції вже немає?
На посаду керівника головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки призначили Олександра Ткачука, який є близьким до куратора «правоохоронного» напрямку в Офісі Президента Олега Татарова. Про це ZN.UA повідомив глава правління експертної організації StateWatch Олександр Лємєнов.
З якого приводу у відомства проблеми з виплатою зарплат? Хіба відомство не повністю профінансоване з бюджету на цей рік? Чи у відомстві не вміють рахувати і розраховувати бюджет, щоб вистачило на рік? Що це за прикол такий - свої прорахунки і свої пройоби компенсувати собі за рахунок платників податків? Най штрафують свій відділ фінансів, який не здатен бюджет розрахувати.
2.Эти бэбовцы начесали себе в карман столько, что могут спокойно жить до конца года без зарплаты!
Откаты, от крышевания только нелегального бизнеса по ГСМ и сигаретам, исчисляются сотнями миллионов!
Два блазня за три місяці не виходячі з відпусток стільки накосили та накосячили, що річний бюджет у серпні скінчився.
Оце дійсно:" Я не устал от вайни".
З нарахуванням на ЕСВ 22% разом на 1 бебіста - виходить 61 тис.грн.
Тепер 948 млн. грн., що забракло бебу, ділимо на крайні 3 місяці ц.р. і на витрати по зарплаті на 1 бебіста.
Виходить 5180 посад, які треба в бебі скоротити.
Гм... Значить помилка у вихідних даних по середній зарплаті.
Що ж, вирахуємо її: 948 100 000 грн. : 4000 (бебістів) : 3 (місяці) = 79 000 грн. з ЄСВ,
тобто середня зарплата - 64, 8 тис. грн.
Виходить, треба ліквідувати той беб.
Якраз до кінця цього місяця є час оголосити всім 4000-м про скорочення з 01.10.2023р.
Якщо меньше ніш витрачає, то відправити до війська. Вони люди в погонах, їх вчили як тримати зброю.