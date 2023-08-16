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Новости Происшествия
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Корнийчук (129) провокация (1443) Умань (350) хасиды (251)

Россия может устроить в Умани провокацию против паломников-хасидов, - посол Украины в Израиле Корнийчук

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

хасиды

Россия может пойти на провокацию против израильских паломников-хасидов, которые каждую осень приезжают в Умань.

Об этом рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

В прошлом году россияне обстреливали Умань накануне и после празднования хасидами Рош Ха-Шана, напоминает дипломат.

"Я не исключаю ситуацию, в которой россияне могут запустить несколько ракет по скоплению людей, а потом сказать, что это сделали украинцы. Нам не хватает ПВО. Посмотрите, что произошло ночью в Днепре. Мы не можем даже все крупные города защитить", – объясняет Корнийчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призываем хасидов не ехать в Умань на Рош ха-Шана, - Черкасская ОВА

По его словам, украинское посольство озвучивало свою позицию: если Израиль отказывает в продаже ПВО для защиты украинских гражданских – возможно, захочет защитить своих паломников.

"Эта позиция хорошо прошла в израильской печати. Но никакого ответа мы не получили", – говорит посол.
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Топ комментарии
+8
Можуть приїхати зі своїм ППО.
Якщо ні - нехай потім позови проти України не подають і не волають, як їх тут не захистили.
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16.08.2023 15:25
+7
Якось хасиди зовсім не хвилюють. А ось те, що мокши Умань рознести можуть й постраждають наші люди, це хвилює. Наюха їх сюди пускати??? Ще й потім поліціянтів з півкраїни стягувати, бо ті муйнею страждають.
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16.08.2023 15:26
+6
Неодноразово вже писав, але люди якось не хочуть зрозуміти.
Усі звертають увагу лише на дивацький одяг хасидів, а там зовсім інший внутрішній світ та зовсім інше ставлення до реальності. Сказав раббі 200 років тому - приїжджайте помолитися на мою могилу і буде вам довге та щасливе життя, і вони приїдуть молитися, а війна там чи природна катастрофа, справа десята.
І якщо хтось думає, що Держава Ізраїль їх заохочує до паломництва, то ні - їх усіма силами відмовляють. Але куди там, кажу ж, для них благословення раббі померлого 200 років тому перевищує все, і небезпеку війни, і труднощі дороги, і заборони будь-яких держав.
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16.08.2023 15:49
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Можуть приїхати зі своїм ППО.
Якщо ні - нехай потім позови проти України не подають і не волають, як їх тут не захистили.
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16.08.2023 15:25 Ответить
Через них Умань рознесуть. Вони нафіг не всрались зараз нам.
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16.08.2023 15:27 Ответить
поки хасиди будуть в Умані ніхто туди стріляти не буде . минулого року стріляли до і після .
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16.08.2023 15:30 Ответить
така послідовність і залежність нічим не обумовлена...
у квітні 21 року була мова, що росія нападе, а президент наш заспокоював, що нє, не нападе...
а у лютому наступного року президент наш тоже заспокоював, а росія напала...
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16.08.2023 15:48 Ответить
і що станеться ? Ізраїлю доведеться нам допомагати і давати зброю ? я не бачу поганих наслідків від присутності паломників . роз'їдуться по своїх країнах розкажуть правду про війну .
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16.08.2023 16:09 Ответить
хасиди в умані не завада для прильотів по місту - це була відповідь на попереднє зауваження...
ізраїлю нічого не доведеться
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16.08.2023 16:19 Ответить
Якось хасиди зовсім не хвилюють. А ось те, що мокши Умань рознести можуть й постраждають наші люди, це хвилює. Наюха їх сюди пускати??? Ще й потім поліціянтів з півкраїни стягувати, бо ті муйнею страждають.
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16.08.2023 15:26 Ответить
яка ***** провокація ? у нас війна !
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16.08.2023 15:27 Ответить
А шо, хасиди не розуміють, що Україна в війні з кацапами? А ті країни з яких вони приїжджають їх не попереджують?
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16.08.2023 15:29 Ответить
якщо якогось хасида пристрелять-буде винувата Україна..
будуть волати про антисимітизм...холокост...ну ,про те все, як вони *******.
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16.08.2023 15:32 Ответить
Значить нех** пускати. Або попереджати, що держава Україна у війні і ніякої відповідальності за їх безпеку не несе.
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16.08.2023 15:37 Ответить
Та ладно, маячня.
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16.08.2023 17:26 Ответить
Хасиди їдуть побухать.
ШОУ-Війна в Україні
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16.08.2023 15:29 Ответить
не менш відповідальні за наслідки своїх дій, ніж виборці в україні 2019 року...
і якщо, шо, то волатимуть, шо хто-то їм виноват, не менше
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16.08.2023 15:51 Ответить
Пхе!
Ми вже знаємо, що треба буде висловити мастурбованість - та й по всьому!
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16.08.2023 15:42 Ответить
Не логічно,навпаки рашка не буде наносити удари по хасидам,так як буде бо бо бо від країн з яких хасиди,це все з тої *опери*так званого офісу тепер черга посратися з Ізраїлем.
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16.08.2023 15:43 Ответить
Неодноразово вже писав, але люди якось не хочуть зрозуміти.
Усі звертають увагу лише на дивацький одяг хасидів, а там зовсім інший внутрішній світ та зовсім інше ставлення до реальності. Сказав раббі 200 років тому - приїжджайте помолитися на мою могилу і буде вам довге та щасливе життя, і вони приїдуть молитися, а війна там чи природна катастрофа, справа десята.
І якщо хтось думає, що Держава Ізраїль їх заохочує до паломництва, то ні - їх усіма силами відмовляють. Але куди там, кажу ж, для них благословення раббі померлого 200 років тому перевищує все, і небезпеку війни, і труднощі дороги, і заборони будь-яких держав.
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16.08.2023 15:49 Ответить
мома не про одяг, а про можливу бомбьожку хасидів у умані...адже можуть постраждати і звичайні уманчани...і це турбує людей
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16.08.2023 15:53 Ответить
моВа
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16.08.2023 15:54 Ответить
Так...?
Наскільки я знаю, "звичайних уманчан" турбує, коли хасиди не приїжджають. Тому що за місяць забезпечують собі прибутки на рік
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16.08.2023 15:57 Ответить
по умані вже прилітало і сумнівно, щоб місцеві мешканці бажали наступних прильотів у дні приїзду хасидів...
розбомбленим гроші ************ хіба що на пишні похорони...усім: і господарям таких помешкань і приїжджим, якщо це в традиції
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16.08.2023 16:09 Ответить
Зараз звичайних уманчан, які і всю Україну турбує питання, щоб якнайшвидше вигнати кацапів з нашої землі та щоб ***** здохло вмісті із своєю шоблою.
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16.08.2023 16:17 Ответить
ну этого еврея это не турбує...
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16.08.2023 16:39 Ответить
Тоді і Україну не турбує шо з ним може трапитись.
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16.08.2023 18:55 Ответить
Ваня, пошел вон, я с Лахтой не общаюсь.
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16.08.2023 17:15 Ответить
Так я ж не проти, нехай їдуть, але звинувачувати Україну в тому, що з ними під час паломництва, недай Боже щось трапиться, думаю несправедливо буде.
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16.08.2023 16:19 Ответить
А хто звинуватить?
Я ж написав - усе вони роблять на свій страх та ризик. Ніхто їх не заохочує, ні уряд Ізраїлю, ні США (а серед них громадян США більшість). Купили квитки, оформили дорогі страхові поліси, і поїхали.
Вб'ють - вб'ють, значить така Доля, а якщо раббі сказав молитися на його могилі, то треба приїхати і молитися.
Брацлавський Раббі особистість настільки величезна, що він вплинув не тільки на своїх хасидів-юдеїв.
Прочитайте хто такий Даніель Загайський, у Гуглі є матеріал
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16.08.2023 16:30 Ответить
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16.08.2023 19:01 Ответить
Ніт, це не той Загайський
Загайський Даніель (або правильніше - Томек), етнічний українець, який врятував могилу Раббі Нахмана від її знищення Радянською владою(читай місцевою владою міста Умань) і завдяки якому вона перейшла до наступних поколінь

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C
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16.08.2023 20:14 Ответить
По кацапсячим посиланням не ходжу. Чого ти мені даєш посилання на кацапський сайт?
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16.08.2023 21:39 Ответить
Я дав запит на МЕТА, вони нічого не знайшли та переправили на російський варіант ГУГЛ.
І що я маю робити?
Почитай, це цікаво і просто дивуєшся які картини малює реальне життя, жодна фантазія до цього не дійде..
Український парубок, шевець, котрий жодного дня в житті не навчався у школі і тому виріс неписьменним, рятує могилу рабі Нахмана від знищення, а своє життя закінчує в Єрусалимі як святий єврейського народу.
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16.08.2023 21:58 Ответить
Предлагаю перезахоронить останки Нахмана в Мариуполе. И тут два варианта развития событий:

1. Мариуполь деоккупируют до приезда Хасидов

2. Хасиды не приедут вообще
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16.08.2023 15:49 Ответить
А якого дідька їх сюди під час війни пускати! У нас війна , люди гинуть, а вони на крові українців хочуть собі гулянку влаштувати!
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16.08.2023 15:49 Ответить
А на холєри вони тут здалися під час війни? Чи такі безстрашні?
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16.08.2023 15:52 Ответить
Пан Посол Корнійчук абсолютно правий щодо нестачі ППО в Україні, з приводу 100% провокацій з боку рашистського кацапстану у спосіб обстрілів ракетами скупчення паломників та подальшого звинувачення України у так би мовити неспроможності захистити мирних та неналежному ППО.
Дивує у цій ситауції інше...
Шановна Держава Ізраїль! Ви на чийому боці у цій війні? Кому підігруєте? Кацапським рашистським окупантам? Забули про Холокост в Україні фашистами та про комуняцькі табори, де катували та знищували євреїв?
А кацапські терористи це добре памятають. І наслідують Гітлера у всьому.
Хочете безпеки для хасидів та Ваших поліцейських, які приїдуть до України?
Вихід один- негайно надати Україні озброєння, системи ППО, БК. Послухайте мудрого Посла.
І буде Вам гарний Рош Га-Шан
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16.08.2023 15:56 Ответить
Зафигачат просто массированный ракетный удар по Умани а потом скажут что там были базы иностранных наёмников.
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16.08.2023 16:08 Ответить
Народ Израиля вроде бы за нас, но у руководства свое, особое видение.
Израиль слил важную и секретную инфу по ПВО Украины наРФии. Это уже враждебный шаг.
Обеспечить безопасность Умани Израиль не желает. Значит закрыть границы для посещения Украины из за чрезвычайных обстоятельств. Все. Точка.
От этого точно никто не умрет. Обосерятся да, но не умрут.
Уважают только тех, кто умеет себя поставить правильно. А пресмыкаться непонятно перед кем - это вызовет только презрение. Израиль нам не друг. Китай не друг. Индия не друг. Венгрия.
Двери открыты друзьям! А пока война - недруги сидите дома!
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16.08.2023 16:59 Ответить
Зачем распространять фейки ФСБ ?
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17.08.2023 04:28 Ответить
х*й із тамтимі хасидами

кацапи щодня запускають вибухівку по "скупченням" українців

а чим хасиди кращі за нас?
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16.08.2023 17:18 Ответить
Кажуть що орбан просив путіна не бомбити виноградов ( бо там живуть його мадяри!), хай євреї попросять за Умань !
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16.08.2023 17:55 Ответить
Я минулому році писав на форумі,і знов напишу те саме - ніякої провокації проти своїх Н Е Б У Д Е, як не було в минулому році.
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16.08.2023 20:23 Ответить
Прокололся московский ватник, как ты мог писать в прошлом году, если регистрация, 10 января 2023 ....
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17.08.2023 04:32 Ответить
московскій ватнік це ти ,тому що пишеш кацапською.На цензорі я з 2017,але цензори на цензорі іноді блокують акаунти.Шабаш в Умані пройде без кацапських обстрілів.
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17.08.2023 09:41 Ответить
 
 