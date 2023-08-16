Россия может устроить в Умани провокацию против паломников-хасидов, - посол Украины в Израиле Корнийчук

Россия может пойти на провокацию против израильских паломников-хасидов, которые каждую осень приезжают в Умань.

Об этом рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

В прошлом году россияне обстреливали Умань накануне и после празднования хасидами Рош Ха-Шана, напоминает дипломат.

"Я не исключаю ситуацию, в которой россияне могут запустить несколько ракет по скоплению людей, а потом сказать, что это сделали украинцы. Нам не хватает ПВО. Посмотрите, что произошло ночью в Днепре. Мы не можем даже все крупные города защитить", – объясняет Корнийчук.

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По его словам, украинское посольство озвучивало свою позицию: если Израиль отказывает в продаже ПВО для защиты украинских гражданских – возможно, захочет защитить своих паломников.

"Эта позиция хорошо прошла в израильской печати. Но никакого ответа мы не получили", – говорит посол.