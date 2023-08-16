Россия может устроить в Умани провокацию против паломников-хасидов, - посол Украины в Израиле Корнийчук
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Россия может пойти на провокацию против израильских паломников-хасидов, которые каждую осень приезжают в Умань.
Об этом рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
В прошлом году россияне обстреливали Умань накануне и после празднования хасидами Рош Ха-Шана, напоминает дипломат.
"Я не исключаю ситуацию, в которой россияне могут запустить несколько ракет по скоплению людей, а потом сказать, что это сделали украинцы. Нам не хватает ПВО. Посмотрите, что произошло ночью в Днепре. Мы не можем даже все крупные города защитить", – объясняет Корнийчук.
По его словам, украинское посольство озвучивало свою позицию: если Израиль отказывает в продаже ПВО для защиты украинских гражданских – возможно, захочет защитить своих паломников.
"Эта позиция хорошо прошла в израильской печати. Но никакого ответа мы не получили", – говорит посол.
Пожалуйста, подождите...
Якщо ні - нехай потім позови проти України не подають і не волають, як їх тут не захистили.
у квітні 21 року була мова, що росія нападе, а президент наш заспокоював, що нє, не нападе...
а у лютому наступного року президент наш тоже заспокоював, а росія напала...
ізраїлю нічого не доведеться
будуть волати про антисимітизм...холокост...ну ,про те все, як вони *******.
ШОУ-Війна в Україні
і якщо, шо, то волатимуть, шо хто-то їм виноват, не менше
Ми вже знаємо, що треба буде висловити
мастурбованість - та й по всьому!
Усі звертають увагу лише на дивацький одяг хасидів, а там зовсім інший внутрішній світ та зовсім інше ставлення до реальності. Сказав раббі 200 років тому - приїжджайте помолитися на мою могилу і буде вам довге та щасливе життя, і вони приїдуть молитися, а війна там чи природна катастрофа, справа десята.
І якщо хтось думає, що Держава Ізраїль їх заохочує до паломництва, то ні - їх усіма силами відмовляють. Але куди там, кажу ж, для них благословення раббі померлого 200 років тому перевищує все, і небезпеку війни, і труднощі дороги, і заборони будь-яких держав.
Наскільки я знаю, "звичайних уманчан" турбує, коли хасиди не приїжджають. Тому що за місяць забезпечують собі прибутки на рік
розбомбленим гроші ************ хіба що на пишні похорони...усім: і господарям таких помешкань і приїжджим, якщо це в традиції
Я ж написав - усе вони роблять на свій страх та ризик. Ніхто їх не заохочує, ні уряд Ізраїлю, ні США (а серед них громадян США більшість). Купили квитки, оформили дорогі страхові поліси, і поїхали.
Вб'ють - вб'ють, значить така Доля, а якщо раббі сказав молитися на його могилі, то треба приїхати і молитися.
Брацлавський Раббі особистість настільки величезна, що він вплинув не тільки на своїх хасидів-юдеїв.
Прочитайте хто такий Даніель Загайський, у Гуглі є матеріал
Загайський Даніель (або правильніше - Томек), етнічний українець, який врятував могилу Раббі Нахмана від її знищення Радянською владою(читай місцевою владою міста Умань) і завдяки якому вона перейшла до наступних поколінь
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C
І що я маю робити?
Почитай, це цікаво і просто дивуєшся які картини малює реальне життя, жодна фантазія до цього не дійде..
Український парубок, шевець, котрий жодного дня в житті не навчався у школі і тому виріс неписьменним, рятує могилу рабі Нахмана від знищення, а своє життя закінчує в Єрусалимі як святий єврейського народу.
1. Мариуполь деоккупируют до приезда Хасидов
2. Хасиды не приедут вообще
Дивує у цій ситауції інше...
Шановна Держава Ізраїль! Ви на чийому боці у цій війні? Кому підігруєте? Кацапським рашистським окупантам? Забули про Холокост в Україні фашистами та про комуняцькі табори, де катували та знищували євреїв?
А кацапські терористи це добре памятають. І наслідують Гітлера у всьому.
Хочете безпеки для хасидів та Ваших поліцейських, які приїдуть до України?
Вихід один- негайно надати Україні озброєння, системи ППО, БК. Послухайте мудрого Посла.
І буде Вам гарний Рош Га-Шан
Израиль слил важную и секретную инфу по ПВО Украины наРФии. Это уже враждебный шаг.
Обеспечить безопасность Умани Израиль не желает. Значит закрыть границы для посещения Украины из за чрезвычайных обстоятельств. Все. Точка.
От этого точно никто не умрет. Обосерятся да, но не умрут.
Уважают только тех, кто умеет себя поставить правильно. А пресмыкаться непонятно перед кем - это вызовет только презрение. Израиль нам не друг. Китай не друг. Индия не друг. Венгрия.
Двери открыты друзьям! А пока война - недруги сидите дома!
кацапи щодня запускають вибухівку по "скупченням" українців
а чим хасиди кращі за нас?