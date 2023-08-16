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Лукашенко захочет вмешаться в польские выборы, дестабилизируя ситуацию и устраивая провокации, - МИД Польши
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик заявил, что Польша постоянно ожидает провокации на польско-белорусской границе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
"Мы постоянно ожидаем провокации на польско-белорусской границе", - заявил Вонсик. Он отметил, что ситуация на границе постоянно отслеживается.
Также Вонсик отметил, что Латвия также видит угрозу безопасности на своей границе и усиливает ее охрану.
Он заявил, что провокации являются попыткой дестабилизировать ситуацию в Польше: "Мы осознаем, что Александр Лукашенко захочет вмешаться в польские выборы, дестабилизируя ситуацию и совершая различные провокации".
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