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Новости За рубежом
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Лукашенко захочет вмешаться в польские выборы, дестабилизируя ситуацию и устраивая провокации, - МИД Польши

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

польща

Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик заявил, что Польша постоянно ожидает провокации на польско-белорусской границе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

"Мы постоянно ожидаем провокации на польско-белорусской границе", - заявил Вонсик. Он отметил, что ситуация на границе постоянно отслеживается.

Также Вонсик отметил, что Латвия также видит угрозу безопасности на своей границе и усиливает ее охрану.

Он заявил, что провокации являются попыткой дестабилизировать ситуацию в Польше: "Мы осознаем, что Александр Лукашенко захочет вмешаться в польские выборы, дестабилизируя ситуацию и совершая различные провокации".

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16.08.2023 15:48 Ответить
та не лукашенко цього хоче, а *****. лукашенко лялька на мотузках.
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16.08.2023 15:52 Ответить
Просто замінуйте прикордонну смугу і все...
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16.08.2023 15:55 Ответить
І вирішіть остаточно питання лукашенка!
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16.08.2023 15:56 Ответить
Ага, він може втрутитися хіба що язиком в ''очко'' *уйла.
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16.08.2023 15:59 Ответить
Та закройте, вместе с Литвой и Латвией, границу с ними наглухо и пусть забудут про Европу !!!
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16.08.2023 16:02 Ответить
Дожились б....
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16.08.2023 16:17 Ответить
Невже шановні польські колеги не знають, що треба робити?
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16.08.2023 16:39 Ответить
по сути чего им беспокоиться ?
у них корабельной сосны Верещук бабада,
могут спокойно заминировать плотненько границу и пулемётов побольше, арту вроде не применяют ещё ...
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16.08.2023 22:16 Ответить
 
 