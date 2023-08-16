На Закарпатье на ремонт дороги хотят потратить почти 600 млн грн. Это выгодно тем, кто планирует построить поблизости курорт, - Центр противодействия коррупции.

В Раховском районе Закарпатской области планируют потратить более 595 млн грн на ремонт 7 км дороги. Он выгоден тем, кто планирует, несмотря на сопротивление эко-активистов, возвести горнолыжный курорт на горном массиве Свидовец.

Об этом сообщат в общественной организации Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

Информация о тендере опубликована в системе Prozorro. Ремонт заказало ГП "Служба местных автомобильных дорог в Закарпатской области". Аукцион по определению исполнился 23 августа. Ремонт должен быть завершен до 31 декабря.

"Трудно понять такие вещи. Как параллельно с критически важным сбором на 10 тысяч дронов-камикадзе из бюджета вымываются почти 600 млн грн на дорогу?" - спрашивают в ЦПК.

Там отметили, что речь идет не о восстановлении разрушенного во время войны моста, а о горной дороге на Закарпатье.

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"Цинизм состоит в том, что капремонт 7-километровой дороги играет на руку тем, кто запланировал строительство огромного горнолыжного курорта на уникальном горном массиве Свидовец", – добавили в Центре.

ЦПК призвал максимально распространять информацию об этом тендере, надеясь, что общественный резонанс заставит чиновников отменить закупку.