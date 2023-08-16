На Закарпатье на ремонт дороги хотят потратить почти 600 млн грн. Это выгодно тем, кто планирует построить поблизости курорт, - Центр противодействия коррупции.
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В Раховском районе Закарпатской области планируют потратить более 595 млн грн на ремонт 7 км дороги. Он выгоден тем, кто планирует, несмотря на сопротивление эко-активистов, возвести горнолыжный курорт на горном массиве Свидовец.
Об этом сообщат в общественной организации Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.
Информация о тендере опубликована в системе Prozorro. Ремонт заказало ГП "Служба местных автомобильных дорог в Закарпатской области". Аукцион по определению исполнился 23 августа. Ремонт должен быть завершен до 31 декабря.
"Трудно понять такие вещи. Как параллельно с критически важным сбором на 10 тысяч дронов-камикадзе из бюджета вымываются почти 600 млн грн на дорогу?" - спрашивают в ЦПК.
Там отметили, что речь идет не о восстановлении разрушенного во время войны моста, а о горной дороге на Закарпатье.
"Цинизм состоит в том, что капремонт 7-километровой дороги играет на руку тем, кто запланировал строительство огромного горнолыжного курорта на уникальном горном массиве Свидовец", – добавили в Центре.
ЦПК призвал максимально распространять информацию об этом тендере, надеясь, что общественный резонанс заставит чиновников отменить закупку.
Пожалуйста, подождите...
Бо вiд ДВОХ «ПЭТРИОТIВ» та 16-ти ХАЙМАРСiв проти такоi навали толку буде малувато.
От тодi Фрици покажуть, якi вони вояки i як вони примiнятимуть зекономлену на украiнських смертях зброю.
Місцеві мені розповідали, що є проект поєднати Буковель і Драгобрат через Чорну Тису.
Але 600 мільонів на ту дорогу...це реально 5 км сільської дороги, з яких 4 км у нормальному чи новому стані і лише 1 км повністю роздовбаної. Витрачати 600 мільонів на 1 км сільскої дороги???? Це по пів-мільона на кожного мешканця Чорної Тиси, чи як?
Багато можновладців думають що вони пани-боги і можуть собі все позволити, а на Заході нема справи до їх крадівництва.
Нема-то нема - але коли бюджет закінчується можновладці йдуть на Захід з двума протягнутими руками - дайте!
От тоді і починаються всякі звинувачення на парнерів України, бо думають що там у влади нема радників які складають владі доповіді про РЕАЛЬНИЙ стан у влади України.
Все, що стосується ремонту та відкатів, контролюється з офіса презЕдента.
Хоча упевнена, що з 2014 по 2019, пан знав, що в ямковому ремонті кожної сільської дороги винен особисто Порошенко.
позавчора закрили на "ремонт" місток в передмісті 18 м -55 млн/грн. Робота планується на ТРИ!!! місяці. Це 18 метрів. Кому це нах...потрібно ?
що, це асвальт ?
ну тоді "это совсем другое..."
Саме він контролює владу у Франківьку і місцеві влади Яремче, Рахіва, і навколишніх сіл.
Що він забажає, те місцеві і виконають. Вони всі у нього на заплаті.
А гладенька заасфальтовна дорога, - це чисте "палєво", яке зі спутників буде видно як новорічну гірлянду.
краще побудувати 7 км дороги, до майбутнього курорту, за рахунок рахівчан. одразу, й гроші відбити, за ще не збудований курорт.
краще б людям порущені будинки відремонтували.
"Ми можемо збільшити армію у два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - поскаржився Володимир Зеленський.
https://vm.tiktok.com/ZM2KKbQrU/
Можливо тому, що у керівництва вже готові лижі звідси?
Під час воєнного стану витрачати сотні мільйонів на те ********, яке перед війною називалось "велике будівництво"? Та ще й з при********м - серіали та музеї. Людям жити немає де і їсти за що.
Зараз кожна копійка повинна працювати на перемогу.
Саме туди і веде протоптана лижня.