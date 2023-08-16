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Новости Происшествия
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дороги (2498) Закарпатье (2392) ремонт (1150) Центр противодействия коррупции (217)

На Закарпатье на ремонт дороги хотят потратить почти 600 млн грн. Это выгодно тем, кто планирует построить поблизости курорт, - Центр противодействия коррупции.

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

дороги

В Раховском районе Закарпатской области планируют потратить более 595 млн грн на ремонт 7 км дороги. Он выгоден тем, кто планирует, несмотря на сопротивление эко-активистов, возвести горнолыжный курорт на горном массиве Свидовец.

Об этом сообщат в общественной организации Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

Информация о тендере опубликована в системе Prozorro. Ремонт заказало ГП "Служба местных автомобильных дорог в Закарпатской области". Аукцион по определению исполнился 23 августа. Ремонт должен быть завершен до 31 декабря.

"Трудно понять такие вещи. Как параллельно с критически важным сбором на 10 тысяч дронов-камикадзе из бюджета вымываются почти 600 млн грн на дорогу?" - спрашивают в ЦПК.

Там отметили, что речь идет не о восстановлении разрушенного во время войны моста, а о горной дороге на Закарпатье.

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"Цинизм состоит в том, что капремонт 7-километровой дороги играет на руку тем, кто запланировал строительство огромного горнолыжного курорта на уникальном горном массиве Свидовец", – добавили в Центре.

ЦПК призвал максимально распространять информацию об этом тендере, надеясь, что общественный резонанс заставит чиновников отменить закупку.
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Топ комментарии
+46
Поляки замовляють 700 машин піхоти для армії ,Україна яка частина в руїнах і воює, замовляє ремонт дороги.Ну реально вони й"бнуті?Які курорти який ремонт доріг.**** що в цій країні твориться?
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16.08.2023 16:15
+35
И это, к сожалению, правда... У Боневтика, действительно неоправданно, большой рейтинг. Телемарафет сделал с дегенератов 2019 года выпуска абсолютных имбецилов...
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16.08.2023 16:27
+32
а тепер уявіть, що цю статтю і подібні до неї читають республіканці у Конгресі.. а потім ми ще дозволяємо собі робити закиди у бік Заходу, що ті нас мало підтримують і по чайній ложці нам виділяють допомогу і зброю...
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16.08.2023 16:41
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Правила форума Совет форумчан
Дорогу мали б розширювати та робити до ЄС,щоб для логістики зараз поацювала.
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16.08.2023 16:06 Ответить
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16.08.2023 20:21 Ответить
Щоб легше було евакуюватись цiлою державою, коли рашня прижене мiльйон -два- три чмобикiв РАЗОМ i прорве фронт .
Бо вiд ДВОХ «ПЭТРИОТIВ» та 16-ти ХАЙМАРСiв проти такоi навали толку буде малувато.
От тодi Фрици покажуть, якi вони вояки i як вони примiнятимуть зекономлену на украiнських смертях зброю.
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16.08.2023 23:57 Ответить
У кожного злочину є ім"я та прізвище. Судити і садити , майно конфіскувати ...Це ж напевно не вперше ....? Але ж війна і не подавляться?
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17.08.2023 03:37 Ответить
А курорт, часом, не належить негромадянину України, якого розшукує ФБР?...
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16.08.2023 16:06 Ответить
Курорту по-факту не існує.
Місцеві мені розповідали, що є проект поєднати Буковель і Драгобрат через Чорну Тису.

Але 600 мільонів на ту дорогу...це реально 5 км сільської дороги, з яких 4 км у нормальному чи новому стані і лише 1 км повністю роздовбаної. Витрачати 600 мільонів на 1 км сільскої дороги???? Це по пів-мільона на кожного мешканця Чорної Тиси, чи як?
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16.08.2023 16:10 Ответить
а тепер уявіть, що цю статтю і подібні до неї читають республіканці у Конгресі.. а потім ми ще дозволяємо собі робити закиди у бік Заходу, що ті нас мало підтримують і по чайній ложці нам виділяють допомогу і зброю...
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16.08.2023 16:41 Ответить
Абсолютна правда, шановний пан.
Багато можновладців думають що вони пани-боги і можуть собі все позволити, а на Заході нема справи до їх крадівництва.

Нема-то нема - але коли бюджет закінчується можновладці йдуть на Захід з двума протягнутими руками - дайте!

От тоді і починаються всякі звинувачення на парнерів України, бо думають що там у влади нема радників які складають владі доповіді про РЕАЛЬНИЙ стан у влади України.
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16.08.2023 21:23 Ответить
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16.08.2023 16:07 Ответить
- NOT BAD
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16.08.2023 16:13 Ответить
але ж має найвищий рейтинг в Україні 😕
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16.08.2023 16:21 Ответить
И это, к сожалению, правда... У Боневтика, действительно неоправданно, большой рейтинг. Телемарафет сделал с дегенератов 2019 года выпуска абсолютных имбецилов...
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16.08.2023 16:27 Ответить
пан певно пришелепуватий 25-процентний поціновувач сивочубості. дивно, що такі, як ви, себе вважають дохєра вумними, при цьому у них зєлєбоба винен навіть у підгорілій яєшні, не те шо у будівництві дороги, яке замовила місцева влада, яка тупо має на це повноваження.
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16.08.2023 16:56 Ответить
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16.08.2023 16:57 Ответить
У підгорілій яєчні винен резніков, всі писання до нього. А що стосується коштів на дороги під час війни, то це до Боневтіка. Вся влада більше 4-х років в руках однієї людини, навіть прижата Верховна Рада, яка відігравала свою роль навіть при кучмі і овощі, то і всі питання до нього. Він же цього побажав? Так, але нічогісінько нормального не зробив для України, а навпаки, користуючись такою владою все валить і руйнує, що було побудовано до нього. Чому всі країни мають скидатися і забирати гроші у своїх платників податків, а тут понастворювали військово-цивільні адміністрації і пиляють все на свою користь на догоду однієї людини?
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16.08.2023 17:05 Ответить
О, то пан, сидів у бункері і не знає, що вже пятий рік, як влада в країні узурпована зЕрмаком, та структурами близькими до нього.
Все, що стосується ремонту та відкатів, контролюється з офіса презЕдента.
Хоча упевнена, що з 2014 по 2019, пан знав, що в ямковому ремонті кожної сільської дороги винен особисто Порошенко.
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16.08.2023 19:02 Ответить
Місцева влада може будувати будь які дороги в межах свого населеного пункту. А дороги між НП у володінні укравтодору, тобто в значній мірі фінансуються з бюджету. Спершу вивчи умнику матчасть, а потім кидайся образами.
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16.08.2023 20:23 Ответить
Поляки замовляють 700 машин піхоти для армії ,Україна яка частина в руїнах і воює, замовляє ремонт дороги.Ну реально вони й"бнуті?Які курорти який ремонт доріг.**** що в цій країні твориться?
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16.08.2023 16:15 Ответить
та сама історія по Львову
позавчора закрили на "ремонт" місток в передмісті 18 м -55 млн/грн. Робота планується на ТРИ!!! місяці. Це 18 метрів. Кому це нах...потрібно ?
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16.08.2023 16:19 Ответить
Андрія івановича ображаєте . Йому, що на зарплату жити?
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16.08.2023 16:31 Ответить
А цікаво, хто того Долю вибирав стільки років мером? «мудрі львів'яни» !
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17.08.2023 07:26 Ответить
от і мені цікаво, кого з знайомих не запитаєш, всі проти нього
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17.08.2023 09:14 Ответить
презик ізрьок "Бруківка зачекає..."
що, це асвальт ?
ну тоді "это совсем другое..."
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16.08.2023 16:20 Ответить
Рахівськи Илітні жлоби-рогулі та їхній дах, ви там зовсім позх.їли у тилу, за спинами вжЕ втомлених та злих ЗСУ?
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16.08.2023 16:30 Ответить
Таємнича людина, яка вже років із десять воює із природоохоронними структурами за руйнування Карпат і побудову Мега- курорту- директор цирку Игор Валерійович,.
Саме він контролює владу у Франківьку і місцеві влади Яремче, Рахіва, і навколишніх сіл.
Що він забажає, те місцеві і виконають. Вони всі у нього на заплаті.
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16.08.2023 19:16 Ответить
Жгіте ще
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16.08.2023 16:43 Ответить
Люди коломойского
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16.08.2023 16:50 Ответить
Шановні форумчани, хто з вас знає як побудувати в горах дорогу до військового заводу?
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16.08.2023 16:50 Ответить
Тю, теж мені "Біном Ньютона". Асфальтом всі гори вкатають,а ось завод так і не збудують.
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16.08.2023 19:06 Ответить
ЗЄлікі і без асфальту мають можливість косити капусту, але тов. ЗЄ попав в вилку, як сааков(кавк.полонянка).
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16.08.2023 20:35 Ответить
Побудувати дорогу якомога непомітнішою, типу грунтовка, по котрій місцеві пастухи перегонюють худобу.
А гладенька заасфальтовна дорога, - це чисте "палєво", яке зі спутників буде видно як новорічну гірлянду.
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16.08.2023 22:03 Ответить
Будівництво курорту(діючого та популярного) і надійної дороги до нього добре прикриття(я, при СССРі, служив на стратегічному об'єкті з таким прикриттям). Ви, очевидно, не уявляєте польових доріг в горах, по яких можуть ходити пастухи з вівцями і вантажівки з комплектуючими і готовою продукцією. В горах, після кожної зливи, пастухи прокладають нову дорогу(стежку) до полонин.
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16.08.2023 23:16 Ответить
мародеры
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16.08.2023 17:03 Ответить
аферист беня, хозяин Оманского Нарика, то что сейчас происходит в Украине это плата за поступки слабоумных ЗЕлеДрочеров....
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16.08.2023 17:08 Ответить
ЦПК денежек хочет?))))
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16.08.2023 17:17 Ответить
я згоден. навіщо укріплювати мости? поставив табличку, і нехай перевантажене авто падає у прірву.
краще побудувати 7 км дороги, до майбутнього курорту, за рахунок рахівчан. одразу, й гроші відбити, за ще не збудований курорт.
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16.08.2023 17:47 Ответить
На протези хлопцям,які руки ноги залишили на війні в них нема,волонтери збирають,як і на дрони,і ще багато чого,а на тротуарну плитку,стадіони,дороги,БАРАБАНИ і т.д., є.Що не так з тою владою?
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16.08.2023 18:39 Ответить
Ничего удивительного. Этого и стоило ожидать после 22 апреля 2019 года. 73% дуралеев привели к власти кубло из "Клуба Веселых и Находчивых". Веселье уже пятый год не прекращается. Ну и находчивостью у НИХ все в порядке. То ли еще будет.
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16.08.2023 18:41 Ответить
стріляти і ще раз стріляти мародерів
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16.08.2023 18:44 Ответить
Ну, таких "важливих" будівництв повно в Україні: сталять догогущі клумби ( круговий рух) на перекрестях, а підїзди до цих клумб всі в ямах; міняють асфальт в місцях, не немає ям; біля доріг на яких немає жодних починають капілальний ремон по заміні бровки з граніту (Оболонь в Києві!!!)
краще б людям порущені будинки відремонтували.
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16.08.2023 18:53 Ответить
Кому війна а кому мама рідна. Якщо хтось має грошиська на будівництво величезного курорту, то нехай своїм коштом і дорогу до нього будує! Держава до приватного бізнесу яким боком? А тим днржавним діячам які виділять такі гроші на ту дорогу треба руки повідрубувати! На фронті багато речей бракує-то нема коштів, а як в асфальт закатати-то зразу знаходяться! Нічого не нагадує???
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16.08.2023 18:53 Ответить
Пам'ятаєте "історичний" вислів "найвеличнішого"?
"Ми можемо збільшити армію у два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - поскаржився Володимир Зеленський.
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16.08.2023 19:02 Ответить
Покажіть їм цього військового,може вони не в курсі куди треба гроші зараз
https://vm.tiktok.com/ZM2KKbQrU/
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16.08.2023 19:19 Ответить
А витратити ці 600 млн. на дрони для війська ???????????? Коли народ скидається на армію , кончена влада будує курорти !!!!!!
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16.08.2023 19:30 Ответить
За півтора року економіка країни не перейшла на військові рейки.
Можливо тому, що у керівництва вже готові лижі звідси?
Під час воєнного стану витрачати сотні мільйонів на те ********, яке перед війною називалось "велике будівництво"? Та ще й з при********м - серіали та музеї. Людям жити немає де і їсти за що.
Зараз кожна копійка повинна працювати на перемогу.
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16.08.2023 20:18 Ответить
Є така гарна країна як Ізраіль яка, до речі, нічим Україні не допомогає.
Саме туди і веде протоптана лижня.
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16.08.2023 20:26 Ответить
Треба ще дерева висадити вздовж дороги по 1 мільону за штуку і кущі з трояндами - проти чистого повітря і краси тільки убогі - йдемо до Европи, але дойдуть тільки батальони Монако і Тель-Авів, правда по грошах і розуму вже дойшли до вони дуже розумні і тому їм треба.
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16.08.2023 20:54 Ответить
Нє,ну ачєтакова,пля... Нє на@ібьош- нє праживеш
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16.08.2023 21:55 Ответить
Крім того що ніякої допомоги армії, так іще добивають унікальну екосистему.
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16.08.2023 22:54 Ответить
а хто дає місцевій владі такі бабки? зелень бабки заходу тупо тратить не на зброю а на такі проекти-повністю ослабить економічно державу і втратить довіру заходу. ось завдання поставлене перед ним ******
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17.08.2023 08:36 Ответить
 
 