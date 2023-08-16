Пока присутствие Путина на саммите G20 в Индии не подтверждено, - пресс-секретарь президента Евросовета Кузькевич

Пока нет смысла обсуждать внесение РФ в списки приглашенных на саммит G20, поскольку присутствие российского президента Владимира Путина пока не подтверждено.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Европейского совета Джурек Кузькевич в комментарии Суспільному, передает Цензор.НЕТ.

"Думаю, что вопрос о том, чтобы сидеть за одним столом с Путиным, возникнет только тогда, когда его присутствие будет подтверждено. А пока это не так", - сказал Кузькевич.

Как отмечают западные СМИ, Путин еще решает, ехать ли ему в Индию лично. В прошлом году президент РФ не посещал мероприятие.

Напомним, 15 августа стало известно, что Индия не пригласила Украину для участия в саммите G-20, который пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября.

Из постоянных членов "Большой двадцатки" на саммит приглашены лидеры таких стран: Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Южная Корея и т.д., а также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава Евросовета Шарль Мишель.

В то же время обнародовали также девять стран, не являющихся членами G20: Бангладеш, Египет, Маврикий, Нидерланды, Нигерия, Оман, Сингапур, Испания и Объединенные Арабские Эмираты.

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