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Новости За рубежом
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G20 (281) Индия (327) Путин (29860) Россия (91236)

Пока присутствие Путина на саммите G20 в Индии не подтверждено, - пресс-секретарь президента Евросовета Кузькевич

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путін

Пока нет смысла обсуждать внесение РФ в списки приглашенных на саммит G20, поскольку присутствие российского президента Владимира Путина пока не подтверждено.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Европейского совета Джурек Кузькевич в комментарии Суспільному, передает Цензор.НЕТ.

"Думаю, что вопрос о том, чтобы сидеть за одним столом с Путиным, возникнет только тогда, когда его присутствие будет подтверждено. А пока это не так", - сказал Кузькевич.

Как отмечают западные СМИ, Путин еще решает, ехать ли ему в Индию лично. В прошлом году президент РФ не посещал мероприятие.

Напомним, 15 августа стало известно, что Индия не пригласила Украину для участия в саммите G-20, который пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября.

Из постоянных членов "Большой двадцатки" на саммит приглашены лидеры таких стран: Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Южная Корея и т.д., а также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава Евросовета Шарль Мишель.

В то же время обнародовали также девять стран, не являющихся членами G20: Бангладеш, Египет, Маврикий, Нидерланды, Нигерия, Оман, Сингапур, Испания и Объединенные Арабские Эмираты.

Читайте также: Встреча G20 в Индии завершится без совместного заявления из-за разногласий относительно войны в Украине, - Reuters
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Топ комментарии
+3
Відео - Італійський журналіст поставив на місце російських пропагандистів та прихвостнів.
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16.08.2023 16:18
+3
Буде як з ПАР. ***** пошле коняку, а сам з бункера по тєлєвізору виступить
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16.08.2023 16:21
+2
«Наразі немає сенсу обговорювати внесення РФ у списки запрошених на саміт G20, оскільки присутність російського президента Володимира Путіна поки що не підтверджено»…. ?!

Ні, дарагой!

Як раз треба обговорювати з якого Ражна (!) ви його запросили?!
Що це сліпота? Або гроші?

А те що ху&ло ще не вирішено- чи ні-
то інше питання.
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16.08.2023 16:50
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Сортировать:
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«Наразі немає сенсу обговорювати внесення РФ у списки запрошених на саміт G20, оскільки присутність російського президента Володимира Путіна поки що не підтверджено»…. ?!

Ні, дарагой!

Як раз треба обговорювати з якого Ражна (!) ви його запросили?!
Що це сліпота? Або гроші?

А те що ху&ло ще не вирішено- чи ні-
то інше питання.
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16.08.2023 16:50 Ответить
грохнуть }{yйло
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16.08.2023 18:22 Ответить
Буде як з ПАР. ***** пошле коняку, а сам з бункера по тєлєвізору виступить
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16.08.2023 16:21 Ответить
А Я вже надіявся що нарешті пустять плотік з палаючим ****** по річці Ганг.
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16.08.2023 16:22 Ответить
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16.08.2023 16:26 Ответить
Поки що присутність путіна та Зеленського на саміті G20 у Індії не підтверджена.
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16.08.2023 16:34 Ответить
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16.08.2023 16:51 Ответить
Нужно отправить туда киллера на всякий случай. Оружие он раздобудет у представителей местного криминалитета
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16.08.2023 17:03 Ответить
Звісно що не приїде, бо ссикло
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16.08.2023 18:00 Ответить
 
 