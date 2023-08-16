Китай должен занять более жесткую позицию по поводу войны РФ. Путин прислушается к Пекину, - глава МИД Дании Расмуссен
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Российский диктатор Путин не слушает европейских лидеров, однако прислушивается к Китаю.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Reuters заявил глава МИД Дании Ларс Люкке Расмуссен.
"Нам нужно, чтобы Китай занял более жесткую позицию. Путин не прислушивается к европейским лидерам, но явно прислушивается к Китаю. Поэтому я хочу доказать, что Китай должен высказаться", - сказал министр в начале своего визита в Китай.
Расмуссен отметил, что обсудит Украину и двустороннее сотрудничество в сфере зеленой энергетики со своим коллегой Ван И. В четверг он также встретится с министром торговли Китая Ван Веньтао.
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Який завше є і буде лише на боці Китаю.
Вот и пытаются европейские дипломаты найти черную кошку в темной комнате когда ее там нет.