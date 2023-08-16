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Китай должен занять более жесткую позицию по поводу войны РФ. Путин прислушается к Пекину, - глава МИД Дании Расмуссен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

расмуссен

Российский диктатор Путин не слушает европейских лидеров, однако прислушивается к Китаю.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Reuters заявил глава МИД Дании Ларс Люкке Расмуссен.

"Нам нужно, чтобы Китай занял более жесткую позицию. Путин не прислушивается к европейским лидерам, но явно прислушивается к Китаю. Поэтому я хочу доказать, что Китай должен высказаться", - сказал министр в начале своего визита в Китай.

Расмуссен отметил, что обсудит Украину и двустороннее сотрудничество в сфере зеленой энергетики со своим коллегой Ван И. В четверг он также встретится с министром торговли Китая Ван Веньтао.

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Мабуть, треба ще нижче вклонитись варварам, нє? Божечки. Данія, загалом, молодець, втім усі реверанси вибішують. Везіть побільше ******** зброї, от і все, що з вас треба, всіх.
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16.08.2023 17:09 Ответить
а я гадав, що наївний примітивізм властивий лише мистецтву...
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16.08.2023 17:11 Ответить
В такий спосіб і Китай до Європи прислухатися не буде
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16.08.2023 17:14 Ответить
Ага. А ви змусіть Китай.
Який завше є і буде лише на боці Китаю.
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16.08.2023 17:15 Ответить
Так вони вже свою позицію давно висказали давши *уйлу ''добро'' на війну. А Европа нехай далі торгує з китайцями-вигодовуйте ще одного монстра на заміну кацапо*уйлів!
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16.08.2023 17:16 Ответить
Я думаю, что уже все понимают, что ВСЁ решается только на поле боя. Но одно дело "понимать" и совсем другое - делать. Для обеспечения победы Украины, Западу необходимо либо опустошить собственные запасы вооружений, либо на полую запустить собственные ВПК. Например в США, полный запуск ВПК (как он работал во времена "холодной войны") оценили в более чем 500 млрд.$ Одномоментно к таким расходам США не готовы. Поэтому этот "запуск" растягивается на несколько лет. В Европе ситуация еще хуже, т.к. у них все надежды были на США и многие заводы ВПК были просто разобраны в ноль.
Вот и пытаются европейские дипломаты найти черную кошку в темной комнате когда ее там нет.
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16.08.2023 17:29 Ответить
Задовбали! Повикормлювали *********,що китай,що рашу-тепер не знають,що з ними робити.
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16.08.2023 18:59 Ответить
Розовые пони в растерянности и не знают что делать с всемирным злом.
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16.08.2023 22:30 Ответить
 
 