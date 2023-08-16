Комитет Рады предлагает разрешить печать книг российских авторов, осудивших вторжение в Украину

Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике предлагает внести изменения в законодательство, которые позволят печать в украинских издательствах российских авторов, публично осудивших агрессию России против Украины.

Об этом сообщает "Детектор Медиа" со ссылкой на заявление главы комитета Никиту Потураева, передает Цензор.НЕТ.

По словам Потураева, с такой просьбой в комитет обратилось столичное издательство "Клио".

Они готовят к печати монографию об Иване Богуне российского историка Татьяны Таировой-Яковлевой, которая исследовала историю Украины XVI-XVIII веков и писала книги об Иване Мазепе, Колиивщине, период Руины.

Другие члены комитета поддержали это предложение по разработке предложений по изменению законодательства.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован проект Закона №9568, предусматривающий внесение изменений в два закона: "О государственной поддержке книгоиздательского дела в Украине" и "О внесении изменений в некоторые законы Украины по стимулированию развития украинского книгоиздания и книгораспространения".

Авторы проекта в пояснительной записке отмечают, что эффективное осуществление поддержки распространителей издательской продукции требует внесения технических уточнений в некоторые положения закона.

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