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Комитет Рады предлагает разрешить печать книг российских авторов, осудивших вторжение в Украину

Новости Цензор.НЕТ Общество

книги

Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике предлагает внести изменения в законодательство, которые позволят печать в украинских издательствах российских авторов, публично осудивших агрессию России против Украины.

Об этом сообщает "Детектор Медиа" со ссылкой на заявление главы комитета Никиту Потураева, передает Цензор.НЕТ.

По словам Потураева, с такой просьбой в комитет обратилось столичное издательство "Клио".

Они готовят к печати монографию об Иване Богуне российского историка Татьяны Таировой-Яковлевой, которая исследовала историю Украины XVI-XVIII веков и писала книги об Иване Мазепе, Колиивщине, период Руины.

Другие члены комитета поддержали это предложение по разработке предложений по изменению законодательства.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован проект Закона №9568, предусматривающий внесение изменений в два закона: "О государственной поддержке книгоиздательского дела в Украине" и "О внесении изменений в некоторые законы Украины по стимулированию развития украинского книгоиздания и книгораспространения".

Авторы проекта в пояснительной записке отмечают, что эффективное осуществление поддержки распространителей издательской продукции требует внесения технических уточнений в некоторые положения закона.

Читайте также: 16 издателей публикуют больше книг на русском, чем требует закон, - Уполномоченный по защите государственного языка.
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Топ комментарии
+29
Комітет Верховної Ради починає відкривати двері рускому міру
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16.08.2023 17:20
+25
мразь
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16.08.2023 17:16
+16
А навіщо? Він свої книги в Інтернет безкоштовно виклав, читай не хочу.
Та і не пише він останнім часом нічого такого видатного.
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16.08.2023 17:20
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Вона б підтримала заборону на друк кацапомовних книжок в Україні.
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16.08.2023 18:56 Ответить
Вы ее лично знали?))) Ладно, шутка. Я как раз о том, что Новодворскую в переводе на Украинский язык, полезно было бы почитать многим, чтобы понять глубину умственной искалеченности "рашистского мира". Но она умерла в 2014 и уже не сможет осудить войну...
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16.08.2023 19:01 Ответить
Пам'ятаю її з часів, коли вона виголосила своє знамените "хайль, Ґорбачов!"
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16.08.2023 19:20 Ответить
Вы считаете, что ее вредно читать в переводе?
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16.08.2023 19:31 Ответить
Я вважаю, що всі, хто бажає, можуть знайти її праці в І-нет. І читати.

А те, що вона була б за заборону друку російських авторів (усіх!) в Україні -- я переконаний.
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16.08.2023 19:41 Ответить
Вот в этом и смысл. Если Новодворскую не легализовать в переводе, ее прочтут на Amazon на русском, но без налогов в пользу Украины.
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16.08.2023 20:07 Ответить
Можна, але українською...
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16.08.2023 18:43 Ответить
А може все-таки не на часі.... Може спершу пожежу в хаті погасити., а потім за книжки? А то наші письменники гинуть, а підміна тут як тут....
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16.08.2023 18:49 Ответить
Do dupy кацапів!
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16.08.2023 18:55 Ответить
Накуй з пляжу ...
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16.08.2023 19:02 Ответить
Може простіше боротися податками,а не забороною?
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16.08.2023 19:07 Ответить
Вот это уже конкретно консервы такое предлагают...
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16.08.2023 19:08 Ответить
Зеленодупа мерзота, усвідомте що "хароший руський" - це лише дохлий сруцький!
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16.08.2023 19:09 Ответить
Консерву усе одно тягне до рідної говені. Яка банальність...
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16.08.2023 19:12 Ответить
А сделать перевод и напечатать - это на грани фантастики? И сделать это в виде исторического цикла в интернете. Ведь эта женщина обладает уникальными историческими фактами об Украине и украинцах.
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16.08.2023 19:55 Ответить
Щож кацапи такого розумного пишуть, особливо про нашу історію, що аж зміни у законодавстві потрібні? Що ти с..ка потураєв таке там прочитав?
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16.08.2023 20:03 Ответить
Почитай - это один из эпизодов жизни Мазепы - Азовские походы. Если тебя не тошнит от чтения истории Ивана Мазепы или вообще от чтения.)))
https://history.wikireading.ru/94953
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16.08.2023 20:13 Ответить
Сволота ,наволоч ,гниди, прикриваються благими намірами ,і не виздихають ніяк
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16.08.2023 20:35 Ответить
Весь промоскальський комитет ВРУ запросити на поліграф до СБУ. Дупу цього комітету - на допит із пристрастю.
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16.08.2023 21:22 Ответить
Ну а шо вы хотели? ЗЕвлада своих не бросает. ЗЕвлада надеется ещё облобызать в засос "мирное"очко пуйла. По-братски. И остаться гауляйтером в Украине пожизненно
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16.08.2023 21:30 Ответить
Черговий доказ чийого народу ці слуги.
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16.08.2023 22:17 Ответить
Полтора года война,разрушенные города,десятки тысяч жизней,сотни тысяч переломанных судеб.- Вам мало русского мира?...
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16.08.2023 23:57 Ответить
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