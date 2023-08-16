РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4118 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
1 603 2
война (46696) Днепропетровщина (2881) обстрел (20132) Лысак Сергей (55)

18-летний парень погиб в результате обстрела Межевской громады на Днепропетровщине, пострадали 4 человека, в том числе двухлетняя девочка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,обстріл

После обеда россияне обстреляли Межевскую громаду в Днепропетровской области, в результате чего погиб 18-летний парень. Еще 4 человека, в том числе 2-летний ребенок, пострадали.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Уроды. Российские террористы убили 18-летнего парня. Он получил ранение из-за вражеского удара по Межевской громаде, что на Синельниковщине. Врачи до последнего пытались спасти юношу. Сделали все, что могли…", - говорится в сообщении.

В результате обстрела пострадали 4 человека, в том числе 2-летняя девочка.

"Сейчас она в удовлетворительном состоянии, будет лечиться амбулаторно. Атака на район произошла после обеда. Сейчас там до сих пор горит сельхозпредприятие. Огонь охватил более 400 м кв", - добавил глава области.

Читайте также: Армия РФ трижды за день обстреляла из артиллерии Никопольщину. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кончєні виродки, горіть у пеклі!
показать весь комментарий
16.08.2023 17:30 Ответить
Земля пухом.
Хлопець тільки починав жити на повні груди

Співчуття рідним...

Били більш ніж за 60 км (від лінії фронту)
"Безпечне" містечко ...
показать весь комментарий
16.08.2023 19:25 Ответить
 
 