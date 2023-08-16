18-летний парень погиб в результате обстрела Межевской громады на Днепропетровщине, пострадали 4 человека, в том числе двухлетняя девочка

После обеда россияне обстреляли Межевскую громаду в Днепропетровской области, в результате чего погиб 18-летний парень. Еще 4 человека, в том числе 2-летний ребенок, пострадали.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Уроды. Российские террористы убили 18-летнего парня. Он получил ранение из-за вражеского удара по Межевской громаде, что на Синельниковщине. Врачи до последнего пытались спасти юношу. Сделали все, что могли…", - говорится в сообщении.

В результате обстрела пострадали 4 человека, в том числе 2-летняя девочка.

"Сейчас она в удовлетворительном состоянии, будет лечиться амбулаторно. Атака на район произошла после обеда. Сейчас там до сих пор горит сельхозпредприятие. Огонь охватил более 400 м кв", - добавил глава области.

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