Руководитель аппарата генсека НАТО Йенссен называет ошибкой свои слова относительно территориальных уступок Украины в обмен на членство в Альянсе

Руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен называет ошибкой слова о том, что, возможно, Украина должна уступить часть территорий, чтобы попасть в Альянс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на VG.

"Мое заявление по этому поводу было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего Украины", - пояснил Йенссен.

Он добавил, что не следовало так говорить.

"Это была ошибка", – заявил Йенссен.

Напомним, он заявлял, что Украину могут принять в НАТО после того, как она откажется от своих территорий. Но отмечалось, что такое решение может принять только Киев.

В МИД Украины такие заявления назвали совершенно неприемлемыми.

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