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Руководитель аппарата генсека НАТО Йенссен называет ошибкой свои слова относительно территориальных уступок Украины в обмен на членство в Альянсе
Руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен называет ошибкой слова о том, что, возможно, Украина должна уступить часть территорий, чтобы попасть в Альянс.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на VG.
"Мое заявление по этому поводу было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего Украины", - пояснил Йенссен.
Он добавил, что не следовало так говорить.
"Это была ошибка", – заявил Йенссен.
Напомним, он заявлял, что Украину могут принять в НАТО после того, как она откажется от своих территорий. Но отмечалось, что такое решение может принять только Киев.
В МИД Украины такие заявления назвали совершенно неприемлемыми.
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