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Новости Украина - НАТО
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Руководитель аппарата генсека НАТО Йенссен называет ошибкой свои слова относительно территориальных уступок Украины в обмен на членство в Альянсе

нато,україна

Руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен называет ошибкой слова о том, что, возможно, Украина должна уступить часть территорий, чтобы попасть в Альянс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на VG.

"Мое заявление по этому поводу было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего Украины", - пояснил Йенссен.

Он добавил, что не следовало так говорить.

"Это была ошибка", – заявил Йенссен.

Напомним, он заявлял, что Украину могут принять в НАТО после того, как она откажется от своих территорий. Но отмечалось, что такое решение может принять только Киев.

В МИД Украины такие заявления назвали совершенно неприемлемыми.

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Автор: 

НАТО (9934) членство в НАТО (1503)


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Топ комментарии
+39
Грошей накопали багато. Траншей ніц.
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16.08.2023 17:42
+38
І що, багато накопали "хлопці", особливо на Півдні?
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16.08.2023 17:39
+36
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16.08.2023 17:38
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Одні боти тут нині. Викручують перекручені слова Єнсена у всі боки на догоду планам д.рмаків. Не так станеться, як їм гадається. Хай собі боти лижі готують. Україна вижене ворогів! З нами ЄС і НАТО. Українська Перемога, дай Бог, не забариться!
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16.08.2023 21:58 Ответить
Что ж ти ,фрайер,здал назад?
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16.08.2023 22:11 Ответить
"Лох"..... "янєлох" й досі онь не сказав помилка на жодну з своїх заяв ....
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17.08.2023 00:17 Ответить
Типу, "не виноватая я..."
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17.08.2023 07:24 Ответить
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