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Страны Балтии и Польша обсуждают возможность полного закрытия границ с Беларусью, - МВД Литвы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

білорусь,санкції

Страны Балтии и Польша обсуждают возможность полного закрытия границ с Беларусью. В конце августа состоится встреча глав МВД четырех стран "для последнего согласования деталей".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, страны Балтии и Польша обсуждают возможность полного закрытия границ с Беларусью, причем окончательные договоренности должны быть достигнуты в конце этого месяца в Варшаве.

"Мы обсуждаем алгоритмы на техническом и политическом уровнях, рассматриваем, как будет выглядеть такое региональное решение, если страны Балтии и Польша одновременно закроют свои границы с Беларусью", - отметила министр.

Она также сообщила, что на прошлой неделе обсуждала вопрос о закрытии границ с Беларусью с министром внутренних дел Польши, а 28 августа в Варшаве состоится встреча глав МВД четырех стран "для последнего согласования деталей" закрытия границ.

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Топ комментарии
+8
Не розумію чому вони досі це не зробили.
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16.08.2023 17:54
+6
Закривайте! Потім ЗЕлупа відкриє "гуманітарні коридори" і стригтиме капусту на пару з верещучкою
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16.08.2023 19:37
+4
давно пора. І повикидуйте всю російську вату додому до кацапії.
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16.08.2023 18:12
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Не розумію чому вони досі це не зробили.
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16.08.2023 17:54 Ответить
гроші.
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16.08.2023 17:56 Ответить
Нормально вони заробляють з бсср та рахою. Тільки транзитом фур … а там ще купа різного бізнесу
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16.08.2023 18:55 Ответить
Вони досі думають що там живуть люди .?
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16.08.2023 18:07 Ответить
давно пора. І повикидуйте всю російську вату додому до кацапії.
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16.08.2023 18:12 Ответить
Закривайте!! Відгородіться ''колючкою'' і триста кіловольт підключіть-нехай засмажуться якщо полізуть!
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16.08.2023 18:19 Ответить
Так так,оголошуйте та думайте,а тим часом москальня посилено перетинатиме про всяк випадок(((
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16.08.2023 18:23 Ответить
А евробарыги против и всё тут.
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16.08.2023 18:32 Ответить
Да, ХЕР вы закроите - БАБКИ ***** и БУЛЬБОФЮРЕРА не пахнут.
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16.08.2023 19:01 Ответить
Це ти про кого? Про Литву та Польщу?? Так вони зі своєю ватою упоралися краще та швидше, ніж Україна! Без тебе розберуться.
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16.08.2023 19:51 Ответить
А, при чем тут ВАТА, через Польшу и Литву идут тысячи фур и составов на **********, поэтому ***** и Усатому все санкции *****.
Или ты, ДЯДЯ, вчера с ЛУНЫ свалился или ночью с *** упал.
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16.08.2023 19:57 Ответить
Ти, ДЯДЯ, москальське хамло! Тільки москальське невдячне хамло вважає нормою кидати лайном в тих, хто тобі допомогах. Ти ДЯДЯ, спочатку злізь з бутилки.
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16.08.2023 20:38 Ответить
Ты, *****, сначала портрет *****, на который каждый день ДРОЧИШЬ из туалета УБЕРИ.
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16.08.2023 20:56 Ответить
Ти, дядя, латентний? В обох коментах гейська тематика.
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17.08.2023 09:51 Ответить
Да, заткнись ты уже, ТРАХАННЫЙ КАЦАПСКИЙ БОТ.
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17.08.2023 13:57 Ответить
4.08.23 13:18

олігарх (661) Росія (45484)Центр протидії корупції (205)

Десятки російських олігархів досі володіють активами в Україні, їхні компанії обслуговують…
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16.08.2023 21:20 Ответить
Закривайте! Потім ЗЕлупа відкриє "гуманітарні коридори" і стригтиме капусту на пару з верещучкою
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16.08.2023 19:37 Ответить
Букмекерські контори почали приймати ставки куди будуть втікати злочинці-вагнерівці ? От цікаво КУДИ ? В Африку чи на Чукотку ? Я ставлю на Ростов. Там їх квітами проводжали під сраку.
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16.08.2023 21:07 Ответить
пусть возьмунт на прокат Верещук, она им и закроет, и откроет,
они прозреют, как она со своим корешем Портновым умеют
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16.08.2023 22:06 Ответить
 
 