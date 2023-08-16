Страны Балтии и Польша обсуждают возможность полного закрытия границ с Беларусью, - МВД Литвы

Страны Балтии и Польша обсуждают возможность полного закрытия границ с Беларусью. В конце августа состоится встреча глав МВД четырех стран "для последнего согласования деталей".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, страны Балтии и Польша обсуждают возможность полного закрытия границ с Беларусью, причем окончательные договоренности должны быть достигнуты в конце этого месяца в Варшаве.

"Мы обсуждаем алгоритмы на техническом и политическом уровнях, рассматриваем, как будет выглядеть такое региональное решение, если страны Балтии и Польша одновременно закроют свои границы с Беларусью", - отметила министр.

Она также сообщила, что на прошлой неделе обсуждала вопрос о закрытии границ с Беларусью с министром внутренних дел Польши, а 28 августа в Варшаве состоится встреча глав МВД четырех стран "для последнего согласования деталей" закрытия границ.

Читайте также: Лукашенко захочет вмешаться в польские выборы, дестабилизируя ситуацию и устраивая провокации, - МИД Польши