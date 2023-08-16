Страны Балтии и Польша обсуждают возможность полного закрытия границ с Беларусью, - МВД Литвы
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Страны Балтии и Польша обсуждают возможность полного закрытия границ с Беларусью. В конце августа состоится встреча глав МВД четырех стран "для последнего согласования деталей".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, страны Балтии и Польша обсуждают возможность полного закрытия границ с Беларусью, причем окончательные договоренности должны быть достигнуты в конце этого месяца в Варшаве.
"Мы обсуждаем алгоритмы на техническом и политическом уровнях, рассматриваем, как будет выглядеть такое региональное решение, если страны Балтии и Польша одновременно закроют свои границы с Беларусью", - отметила министр.
Она также сообщила, что на прошлой неделе обсуждала вопрос о закрытии границ с Беларусью с министром внутренних дел Польши, а 28 августа в Варшаве состоится встреча глав МВД четырех стран "для последнего согласования деталей" закрытия границ.
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