Украинских военнопленных в СИЗО Таганрога избивали и пытали током, - BBC

Украинских военнопленных подвергали жестоким пыткам во время пребывания в следственном изоляторе №2 в Таганроге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

В беседе с Би-би-си более десятка бывших военнопленных, освобожденных в рамках обмена, сообщили подробности систематического физического и психологического насилия во время пребывания в СИЗО №2 в Таганроге.

По рассказам бывших пленных, мужчин и женщин в Таганроге неоднократно избивали, в том числе били по почкам и грудной клетке, а также избивали электрическим током во время ежедневных проверок и допросов.

Украинцы рассказали, что российские охранники постоянно угрожают заключенным и запугивают их, некоторые из них дали ложные признания, якобы использованные в качестве доказательств против них на судебных процессах.

По словам вернувшихся из плена, их там почти не кормили, а раненые не получали адекватной медицинской помощи, из-за чего, как утверждается, некоторые пленные скончались в заключении.

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