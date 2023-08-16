РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4118 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
6 097 24
война (46696) плен (2353) Россия (91236) пленные (1831)

Украинских военнопленных в СИЗО Таганрога избивали и пытали током, - BBC

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

таганрог,сізо

Украинских военнопленных подвергали жестоким пыткам во время пребывания в следственном изоляторе №2 в Таганроге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

В беседе с Би-би-си более десятка бывших военнопленных, освобожденных в рамках обмена, сообщили подробности систематического физического и психологического насилия во время пребывания в СИЗО №2 в Таганроге.

По рассказам бывших пленных, мужчин и женщин в Таганроге неоднократно избивали, в том числе били по почкам и грудной клетке, а также избивали электрическим током во время ежедневных проверок и допросов.

Украинцы рассказали, что российские охранники постоянно угрожают заключенным и запугивают их, некоторые из них дали ложные признания, якобы использованные в качестве доказательств против них на судебных процессах.

По словам вернувшихся из плена, их там почти не кормили, а раненые не получали адекватной медицинской помощи, из-за чего, как утверждается, некоторые пленные скончались в заключении.

Смотрите также: Российский комбат-разведчик майор Томов "сдает" позиции РФ. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+25
червоний хрест який допомогає підєрастії шукати полонених пітарів як завжди нічого не чує, не баче, не скаже... якщо питання стосується полонених українських воїнів
показать весь комментарий
16.08.2023 18:01
+18
Головне - корміть піцами полонених кацапів та вчасно періть їм простирадла, поки вони конвертики клеять.
показать весь комментарий
16.08.2023 17:59
+16
а кацапські виродки у нашому полоні пакетики клеють, ситі та довольні, і вголос нас нацистами називають. Світ до гори дригом..
показать весь комментарий
16.08.2023 18:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Головне - корміть піцами полонених кацапів та вчасно періть їм простирадла, поки вони конвертики клеять.
показать весь комментарий
16.08.2023 17:59 Ответить
вони вже починають відмовлятись іти на обмін.
показать весь комментарий
16.08.2023 18:35 Ответить
Грузити в таратайку й везти на обмін. Як кабана.
показать весь комментарий
16.08.2023 18:43 Ответить
нашо його грузити, якщо російська сторона його на обмін не подає, і відповідно не віддає наших полонених.
показать весь комментарий
16.08.2023 18:51 Ответить
червоний хрест який допомогає підєрастії шукати полонених пітарів як завжди нічого не чує, не баче, не скаже... якщо питання стосується полонених українських воїнів
показать весь комментарий
16.08.2023 18:01 Ответить
А москалі їдять краще,як не тільки пенсіонери.а й добра частка людей і відпочивають в приміщеннях з ремонтом.

О ще одне.Представники тцк,українських чоловіків,ловлять,гамселять,відправляють на комісію на якій всі придатні.Ставляться коротше на багато гірше до свої,до своїх,ніж до москальских вбивць.
показать весь комментарий
16.08.2023 18:03 Ответить
Так кацапи їм і є свої.
показать весь комментарий
16.08.2023 22:36 Ответить
а кацапські виродки у нашому полоні пакетики клеють, ситі та довольні, і вголос нас нацистами називають. Світ до гори дригом..
показать весь комментарий
16.08.2023 18:10 Ответить
було б справедливо таким фраєрам, після нахабних заяв на камеру, влупити козирної піздюліні і списати на самогубство
показать весь комментарий
16.08.2023 18:13 Ответить
звісно було б. Та женевська ж *** конвенція..
показать весь комментарий
16.08.2023 18:16 Ответить
та як хто хоче собі віку воротити ніяка конвенція не допоможе
показать весь комментарий
16.08.2023 18:20 Ответить
Вы хотите ,чтобы мы вели себя ,как российские ублюдки?
Чтобы из нашего плена
Русские солдаты возвращались
В таком же ужасном состоянии
Как наши из русского плена?
Вы хотите,чтобы весь мир от нас отвернулся?
А тогда за что мы воюем?
За то,чтобы стать частью цивилизованного мира?
Или быть ровно такими же
Как русские ублюдки
Как бы они радовались этому!
Хорошо,что таких,как в этом чате
Нет среди украинских военных
Они на фронте ведут себя
По натовским стандартам
И не лупят пленных по точкам
А все желающие мордовать пленных
Сидят на диванах
И рассусоливают про войну
Ни секунды на ней не побывав
показать весь комментарий
16.08.2023 18:31 Ответить
О, шваль кацапська виповзла.
показать весь комментарий
16.08.2023 22:37 Ответить
так, я сама "ни секунды на войне не побывав", але мій коханий вже півтора роки воює, пройшов усі пекла, які були на цій війні, а зараз у госпіталі. Тож макаки російськомовні, типу тебе, точно мені розказувати не будуть, як і чого мені прагнути, шо казати, чи що писати. Второпало, чмо?
показать весь комментарий
17.08.2023 10:46 Ответить
кацапи ********...
показать весь комментарий
16.08.2023 18:13 Ответить
Емністі інтернешинал ще не зробило заяву, що вони самі винні бо якось не так дивились на кацапів?
показать весь комментарий
16.08.2023 18:14 Ответить
Агову , гамнестіінтернейшл! То це так має бути?! Чого язик в дупу встромили? Піднімайте сморід! Ви це вмієте коли це кацапський полонених стосується! Гади продажні!
показать весь комментарий
16.08.2023 18:15 Ответить
як міжнародна спільнота збирається покарати чи перевиховати росіян за криваві і жорстокі злочини ? катував же полонених не особисто путін і його невелика шайка. Злочини проти людяності вчиняють щоденно тисячі росіян. Теперішні санкції якось мало допомагають справитися з zомбаками.
показать весь комментарий
16.08.2023 18:19 Ответить
А рашці завжди захід заносить хвости...рашку не можна обстрілювати,бо це тер.акт..в ФБ нічого не можна писати образливого-зараз блокують.путька всі чогось бояться...А українців можна вбивати щоденно.Захід буде,хіба що,трішки стурбваний..
показать весь комментарий
16.08.2023 18:21 Ответить
Зеленському треба відосік запиляти з полоненими, а на Купянськом напрямі, треба БУЛО ЗАВЧАСНО єрмаку ОБОРОННІ РУБЕЖІ РОБИТИ !!
Бездіяльність, оцього збіговиська в урядовому кварталі під патронатом кришувателів підпільних пивних ларьків, має криваву ціну для Українців…
Пильнуймо Україну! Це не пивний ларьок кришувати!
Життя Українців не водиця, за це відповідати привладним годиться!
Слава Україні!!
показать весь комментарий
16.08.2023 18:29 Ответить
Зешваль - кацапські працівники обрані 73% дебілів.
показать весь комментарий
16.08.2023 22:39 Ответить
Ну а ву нас щомісяця виділяють10 тисяч на утримання одного рашиста в полоні ,проснітся не з тими маєте справу це дика орда.
показать весь комментарий
16.08.2023 18:31 Ответить
Кацапы не люди.
показать весь комментарий
16.08.2023 18:36 Ответить
пропоную вмазати по таганрогу
показать весь комментарий
16.08.2023 20:35 Ответить
 
 