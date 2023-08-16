Украинских военнопленных в СИЗО Таганрога избивали и пытали током, - BBC
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинских военнопленных подвергали жестоким пыткам во время пребывания в следственном изоляторе №2 в Таганроге.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
В беседе с Би-би-си более десятка бывших военнопленных, освобожденных в рамках обмена, сообщили подробности систематического физического и психологического насилия во время пребывания в СИЗО №2 в Таганроге.
По рассказам бывших пленных, мужчин и женщин в Таганроге неоднократно избивали, в том числе били по почкам и грудной клетке, а также избивали электрическим током во время ежедневных проверок и допросов.
Украинцы рассказали, что российские охранники постоянно угрожают заключенным и запугивают их, некоторые из них дали ложные признания, якобы использованные в качестве доказательств против них на судебных процессах.
По словам вернувшихся из плена, их там почти не кормили, а раненые не получали адекватной медицинской помощи, из-за чего, как утверждается, некоторые пленные скончались в заключении.
Пожалуйста, подождите...
О ще одне.Представники тцк,українських чоловіків,ловлять,гамселять,відправляють на комісію на якій всі придатні.Ставляться коротше на багато гірше до свої,до своїх,ніж до москальских вбивць.
Чтобы из нашего плена
Русские солдаты возвращались
В таком же ужасном состоянии
Как наши из русского плена?
Вы хотите,чтобы весь мир от нас отвернулся?
А тогда за что мы воюем?
За то,чтобы стать частью цивилизованного мира?
Или быть ровно такими же
Как русские ублюдки
Как бы они радовались этому!
Хорошо,что таких,как в этом чате
Нет среди украинских военных
Они на фронте ведут себя
По натовским стандартам
И не лупят пленных по точкам
А все желающие мордовать пленных
Сидят на диванах
И рассусоливают про войну
Ни секунды на ней не побывав
Бездіяльність, оцього збіговиська в урядовому кварталі під патронатом кришувателів підпільних пивних ларьків, має криваву ціну для Українців…
Пильнуймо Україну! Це не пивний ларьок кришувати!
Життя Українців не водиця, за це відповідати привладним годиться!
Слава Україні!!