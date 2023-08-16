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Кулеба, Резников и Камышин подписали письмо-приглашение на форуме оборонных индустрий странам-партнерам

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

мзс

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр обороны Алексей Резников и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин пригласили партнеров Украины на Форум оборонных индустрий, целью которого является объединение украинских и иностранных производителей для долгосрочного и системного укрепления обороноспособности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел.

"По итогам совещания министры подписали совместное письмо странам-партнерам и иностранным оборонным компаниям с приглашением к участию в форуме и определили совместный план действий по организации мероприятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цель форума - объединение украинских и иностранных производителей для долгосрочного и системного укрепления обороноспособности Украины, обмена технологиями, налаживания совместного производства, системного обслуживания и ремонта техники, усиления оборонного потенциала и Украины и партнеров на основе технологий и оружия натовских образцов.

"Министерство иностранных дел, Минобороны и Министерство стратегических отраслей промышленности работают совместно над развитием оборонной самодостаточности Украины. Эта цель требует не только поставок, но и создания, разработки и производства современного оружия - именно здесь, в Украине. Также речь идет о ремонте, доукомплектовании и модернизации западного вооружения", - подчеркнули в МИД.

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Первый форум оборонных индустрий станет площадкой, на которой крупнейшие мировые производители оружия вместе с военно-политическим руководством Украины и стран-партнеров будут вместе нарабатывать новые альянсы и стратегии поддержки международной безопасности, начинать совместные проекты.

Ранее Кулеба заявлял, что в Украине в этом году может состояться большой Форум оборонных индустрий, который должен сделать украинскую оборонную промышленность частью натовского производственного комплекса.
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Поглядим, какие резиновые модели игрушек пришлют в ответ на приглашение. Могут еще фото прислать, но это на любителей.
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16.08.2023 18:21 Ответить
Кулеба, Резников и Камышин----- КАК ЭТО МОЩНО ЗВУЧИТ !
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16.08.2023 19:33 Ответить
Нездара,яйцекрад і хз хто. Оце бл шашличне представництво. Вже всі біжать отримавши запрошення від таких "почесних" людей.
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16.08.2023 18:22 Ответить
хоч би на тиждень по черзі кожного з них відправити на 0
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16.08.2023 18:42 Ответить
Єрмак не підписав - значить можна підтертися!
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16.08.2023 19:00 Ответить
це треба було починати ще рік назад
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16.08.2023 20:32 Ответить
 
 