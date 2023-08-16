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Очередные удары РФ по портовой инфраструктуре лишь укрепляют нашу решимость поддерживать Украину, – посол США Бринк
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала очередную атаку РФ с помощью дронов по зернохранилищам в портах Украины в Рене и Измаиле.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Бринк в Twitter.
"Во время очередного возмутительного нападения этой ночью Россия вновь нанесла удар по портовой инфраструктуре Украины и мировой поставке продовольствия. Эти наглые и незаконные удары по гражданской инфраструктуре лишь укрепляют нашу решимость поддерживать Украину и тех во всем мире, кто зависит от украинского сельскохозяйственного экспорта", - написала она.
Топ комментарии
+7 MrStepanovM
показать весь комментарий16.08.2023 18:21
+6 Густлик Франтишек Печка
показать весь комментарий16.08.2023 18:45
+2 Igor Uh e179719d
показать весь комментарий16.08.2023 18:34
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Пожалуйста, подождите...
Вони нам не дають ту зброю, з якою ми швидше переможемо лише тому, що ще їх рішучість не достатня? Вони дали мало протибалістичних Петріотів", щоб вони не заважали ударам по портам, бо це зміцнює рішучість? Ну, все.
А смерті українців вас на що надихають? Стурбовані імпотенти
Генералу Жидко было 57 лет.
Тобто, путлєр міг би "жувати" Україну хоч вздовж, хоч через поперек, хоч засипати мирні місця авіабомбами, але НЕ чіпаючи торгівельних шляхів в Чорному морі - США би реально допомагало б трішки джавелінами і щось там робило би з біженцями. І ніяких рефлексій щодо "найбільшої континентальної війни в Європі з 1945 року" в них не було - он, сирійців сотнями тисяч дозволили вбивати.
Але путлєр зачепив, не розуміючи реальних мотивів поводження США, морські торгівельні шляхи. Зробив блокаду. Почав мінувати фарватери та порти.
І от за це - путлєра і рашку будуть давити безжально. І саме з-за цього - допомога Україні буде тільки зростати.