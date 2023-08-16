Очередные удары РФ по портовой инфраструктуре лишь укрепляют нашу решимость поддерживать Украину, – посол США Бринк

Посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала очередную атаку РФ с помощью дронов по зернохранилищам в портах Украины в Рене и Измаиле.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Бринк в Twitter.

"Во время очередного возмутительного нападения этой ночью Россия вновь нанесла удар по портовой инфраструктуре Украины и мировой поставке продовольствия. Эти наглые и незаконные удары по гражданской инфраструктуре лишь укрепляют нашу решимость поддерживать Украину и тех во всем мире, кто зависит от украинского сельскохозяйственного экспорта", - написала она.

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