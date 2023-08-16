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Новости Война в Украине
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обстрел (20132) Одесская область (3104) порт (678) Бринк (113)

Очередные удары РФ по портовой инфраструктуре лишь укрепляют нашу решимость поддерживать Украину, – посол США Бринк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

область,одеська

Посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала очередную атаку РФ с помощью дронов по зернохранилищам в портах Украины в Рене и Измаиле.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Бринк в Twitter.

"Во время очередного возмутительного нападения этой ночью Россия вновь нанесла удар по портовой инфраструктуре Украины и мировой поставке продовольствия. Эти наглые и незаконные удары по гражданской инфраструктуре лишь укрепляют нашу решимость поддерживать Украину и тех во всем мире, кто зависит от украинского сельскохозяйственного экспорта", - написала она.

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Топ комментарии
+7
сильно зміцнюють? на АТАКАМС вистачить?
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16.08.2023 18:21
+6
Чим більше б'ють по інфраструктурі, тим в них все більше зміцнюється рішучість підтримувати Україну. Ну, це вже, знаєте... - Навіть для політеквілібристики занадто.
Вони нам не дають ту зброю, з якою ми швидше переможемо лише тому, що ще їх рішучість не достатня? Вони дали мало протибалістичних Петріотів", щоб вони не заважали ударам по портам, бо це зміцнює рішучість? Ну, все.
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16.08.2023 18:45
+2
Це стандартні фрази. Їм *****. Та й не тільки їм. Вепещучка сказала що це на роки і десятиліття, тому особливо можна і не зважати.
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16.08.2023 18:34
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сильно зміцнюють? на АТАКАМС вистачить?
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16.08.2023 18:21 Ответить
???
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16.08.2023 18:24 Ответить
А де 6-й флот
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16.08.2023 18:31 Ответить
Це капєц.
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16.08.2023 18:31 Ответить
Це стандартні фрази. Їм *****. Та й не тільки їм. Вепещучка сказала що це на роки і десятиліття, тому особливо можна і не зважати.
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16.08.2023 18:34 Ответить
Якщо "ведмедчучка" сказала, то це, звісно, істина "майскіє_шашликі" (c) forever!
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16.08.2023 18:40 Ответить
Чим більше б'ють по інфраструктурі, тим в них все більше зміцнюється рішучість підтримувати Україну. Ну, це вже, знаєте... - Навіть для політеквілібристики занадто.
Вони нам не дають ту зброю, з якою ми швидше переможемо лише тому, що ще їх рішучість не достатня? Вони дали мало протибалістичних Петріотів", щоб вони не заважали ударам по портам, бо це зміцнює рішучість? Ну, все.
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16.08.2023 18:45 Ответить
Лицемірні покидьки.
А смерті українців вас на що надихають? Стурбовані імпотенти
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16.08.2023 18:46 Ответить
вас зміцнюють нас знищують поки ви триндите і забороняєте бить по росії.
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16.08.2023 18:55 Ответить
Зміцнена рішучість - це добре. Але 50 Ф-16, 500 Абрамсів, 100 А-10, і т.д. краще. Іще краще відкрити 2-й фронт.
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16.08.2023 19:00 Ответить
ого ,ты загнул ,хоть бы половину дали
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16.08.2023 19:02 Ответить
Умер бывший командующий российскими оккупационными войсками в Украине
Генералу Жидко было 57 лет.
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16.08.2023 19:00 Ответить
Так про це ще вдень написали всі тг канали.
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16.08.2023 19:03 Ответить
Якщо хтось ще не знає: одна з основних причин, чому США "вписались" в допомогу Україні в цій війні десятками мільярдів баксів, технікою та політичною підтримкою, це не "захист демократії" чи якісь гіпотетичні "геополітичні плани та інтереси" або "українці ж хороші". Одна з головних причин (чи не найголовніша) - це послідовність США на протязі 150+ років щодо впровадження принципу недоторканості морських торгових шляхів. НА ПЛАНЕТІ.

Тобто, путлєр міг би "жувати" Україну хоч вздовж, хоч через поперек, хоч засипати мирні місця авіабомбами, але НЕ чіпаючи торгівельних шляхів в Чорному морі - США би реально допомагало б трішки джавелінами і щось там робило би з біженцями. І ніяких рефлексій щодо "найбільшої континентальної війни в Європі з 1945 року" в них не було - он, сирійців сотнями тисяч дозволили вбивати.

Але путлєр зачепив, не розуміючи реальних мотивів поводження США, морські торгівельні шляхи. Зробив блокаду. Почав мінувати фарватери та порти.

І от за це - путлєра і рашку будуть давити безжально. І саме з-за цього - допомога Україні буде тільки зростати.
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16.08.2023 23:17 Ответить
 
 