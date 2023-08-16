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Чехия ввела санкции против главы российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Обносова

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

борис,обносов

Под новые санкции Чехии попали Борис Обносов – глава российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" – и его родственники: дочь Ольга Зорикова и ее муж Ростислав.

Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на České noviny.

По данным Чехии, Обносов является генеральным директором государственного холдинга КРТВ, который производит системы вооружения и поставляет их вооруженным силам режима российского диктатора Владимира Путина. А Зориковы имеют родственные связи с Обносовым и получают от этого личную выгоду, владеют и пользуются элитной недвижимостью и автомобилями в Чехии. Ольга Зорикова - дочь Обносова, Ростислав Зориков - ее муж.

"Российский олигарх, стоящий за производством ракет, убивающих невинных украинцев, должен нести последствия. ак же, как те, кто наслаждается роскошью в Чехии на деньги от торговли смертью", - заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Для этих лиц включение в список санкций означает запрет на въезд и пребывание в Чехии, невозможность проведения каких-либо финансовых операций через чешские юридические лица или замораживание каких-либо активов в стране, за что отвечает Бюро финансового анализа.

МИД Чехии предлагает внести эту тройку в список санкций ЕС.

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Санкції - це коли "Тактичне ракетне озброєння" перестає існувати, а аналогічне підприємство неможливо створити.
А "заборону на в'їзд і перебування в Чехії, неможливість проведення будь-яких фінансових операцій через чеські юридичні особи або заморожування будь-яких активів у країні" Джерело: https://censor.net/ua/n3437859
можна або легко обійти, або рік-два якось обійтися без відпочинку у Карлових Варах (замінять на Монте - Карло).
Тобто, це не санкції. Це блюзнірство.
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16.08.2023 18:51 Ответить
Сильно. Тепер "обносов" ходитиме в "обносках". Смішно.
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16.08.2023 18:57 Ответить
Чехам-потрібно конфіскувати їхнє все майно а цих рашистських свінєй щоб не смерділи викинути дамой в радной запарєбрікавий скрєпний свінарнік...
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16.08.2023 19:07 Ответить
Нехай терміново міня призвисько на отсосов.
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16.08.2023 20:16 Ответить
Мощно.
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16.08.2023 22:37 Ответить
 
 