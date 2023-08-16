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Новости За рубежом
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Персидский залив (11) Кулеба Дмитрий (2629)

Говорили о новых путях развития отношений, - Кулеба провел переговоры с секретарем Совета сотрудничества государств Залива

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с генеральным секретарем Совета сотрудничества государств Персидского залива (РСАГПЗ) Джасемом Мохамедом аль-Будайви для обсуждения украинской "формулы мира", а также новых путей развития отношений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Кулеба отметил: "Провел переговоры с генеральным секретарем Совета сотрудничества государств Залива Джасемом Мохамедом аль-Будайви по поводу новых путей развития отношений. Мы также обсудили расширение международной коалиции в поддержку "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского.

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Топ комментарии
+3
Та які там в Зотоці держави....
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16.08.2023 19:31
+3
О, я щось пропустив. Підприємці Одещини створили держави у курортному місті - Затока?
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16.08.2023 19:46
+3
а с Коблево то хоть безвиз будет?
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16.08.2023 19:47
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Що.знову в Омані та Еміратах на офшори гроші перекажуть?
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16.08.2023 19:25 Ответить
Пересрались з усіма найкращими партнерами,( по завданню дерьмака) чим вам допоможуть тумба-юМба
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16.08.2023 20:07 Ответить
Та які там в Зотоці держави....
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16.08.2023 19:31 Ответить
формули світту? У вас там маскалі переводять гугл транслейтером? Ох і пекельні борошна)))
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16.08.2023 19:32 Ответить
О, я щось пропустив. Підприємці Одещини створили держави у курортному місті - Затока?
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16.08.2023 19:46 Ответить
а с Коблево то хоть безвиз будет?
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16.08.2023 19:47 Ответить
Только по диппаспорту!
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16.08.2023 20:06 Ответить
прочитал заголовок и подумал, Затока есть в Одеской области, какие там еще державі есть?
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16.08.2023 20:12 Ответить
Кулеба подумав так саме,,,яка держава під Одесой ?, Ермак нічого мені не казав !"
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16.08.2023 20:17 Ответить
Переговорна група Єрмака\Жовкви , що приймає участь в т.з. "саміті миру" в Джиді (Саудівська Аравія) вивезла з України 260 кг вантажу, офіційно декларованого як "дипломатична пошта". Весь він знаходиться в на території почесного консульства України в м.Джидда, (Kingdom of Saudi Arabia, Jeddah, 21488, Al-Rayan District, Al-Bassami Group Building)

Блінкен демонстративно зателефонував Кулебі, щоб обговорити з ним "саміт миру", на якому Кулеба не був присутнім. На питання Кулеби про ракети, Блінкен відповів питанням про "diplomatic bags" і Кулеба більше нічого не ризикнув попросити.

Державний департамент США перевів міністерство закордонних справ України на систему зв'язку загального комутатора. Ще раніше подібну процедуру провела адміністрація Білого Дому по відношенню до ліній зв'язку з Україною в системі "президент-президен

Джерело https://twitter.com/tZEinform

За що купив, за те продав, але це схоже поянює таку несподівану любов ОП до країн Африки і затоки. Необхідно постійно демонструвати лохторату хоч якусь значимість і активність Тогощоневтіка на міжнародній арені.
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16.08.2023 20:23 Ответить
когда нет на сайте реквизитов кто он чей он, єто очень сомнительно
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16.08.2023 20:34 Ответить
Я тому і написав - за що купив, за те продав, але кудись поділись щотижневі зустрічі і телефонні перемовини, консультації з лідерами країн партнерів.
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16.08.2023 21:20 Ответить
 
 