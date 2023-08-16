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Говорили о новых путях развития отношений, - Кулеба провел переговоры с секретарем Совета сотрудничества государств Залива
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с генеральным секретарем Совета сотрудничества государств Персидского залива (РСАГПЗ) Джасемом Мохамедом аль-Будайви для обсуждения украинской "формулы мира", а также новых путей развития отношений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Кулеба отметил: "Провел переговоры с генеральным секретарем Совета сотрудничества государств Залива Джасемом Мохамедом аль-Будайви по поводу новых путей развития отношений. Мы также обсудили расширение международной коалиции в поддержку "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского.
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Джерело https://twitter.com/tZEinform
За що купив, за те продав, але це схоже поянює таку несподівану любов ОП до країн Африки і затоки. Необхідно постійно демонструвати лохторату хоч якусь значимість і активність Тогощоневтіка на міжнародній арені.