США ввели санкции против компаний из РФ, Казахстана и Словакии за связи с Северной Кореей

США ввели санкции против компаний из РФ, Казахстана и Словакии, а также гражданина Ливана за связи с КНДР.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщения Минфина США и Европейской правды.

Санкции введены против компании "Дефенс Инжиниринг" из Казахстана, "Верус" из России и "Версор" из Словакии. Все они связаны с гражданином Словакии Ашотом Мкртычевым, против которого США ввели ограничения еще в марте.

Мкртычев, отмечал тогда американский Минфин, вел переговоры с должностными лицами КНДР и России, договариваясь о передаче более двух десятков видов оружия и боеприпасов в Россию в обмен на ряд товаров, в том числе сырье и товары, в Северную Корею.

Подсанкционные компании, как утверждается, являются частью сети, через которую Мкртичев планировал осуществить поставки северокорейского оружия в РФ.

Читайте также: Чехия ввела санкции против главы российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Обносова