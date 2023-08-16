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США ввели санкции против компаний из РФ, Казахстана и Словакии за связи с Северной Кореей

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

санкції

США ввели санкции против компаний из РФ, Казахстана и Словакии, а также гражданина Ливана за связи с КНДР.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщения Минфина США и Европейской правды.

Санкции введены против компании "Дефенс Инжиниринг" из Казахстана, "Верус" из России и "Версор" из Словакии. Все они связаны с гражданином Словакии Ашотом Мкртычевым, против которого США ввели ограничения еще в марте.

Мкртычев, отмечал тогда американский Минфин, вел переговоры с должностными лицами КНДР и России, договариваясь о передаче более двух десятков видов оружия и боеприпасов в Россию в обмен на ряд товаров, в том числе сырье и товары, в Северную Корею.

Подсанкционные компании, как утверждается, являются частью сети, через которую Мкртичев планировал осуществить поставки северокорейского оружия в РФ.

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16.08.2023 19:44 Ответить
Перереєструються під іншою назвою і знову працюватимуть. В ********* світі повно способів обійти будь-які санкції.
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16.08.2023 19:53 Ответить
Ashot in the Dark. Непогано, але США треба згадати часи, коли їх насправді боялися. Хтось бикує, смердить - ракетний удар з моря, гелікоптери, спецназ, тварину з різаком у дупі везуть до найближчого санаторія ЦРУ, де вона на відео здає всіх. Оце - робота, а не базікання. Тільки тоді наступний Ашот уже не нахилить наступний шот.
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16.08.2023 19:56 Ответить
Санкции - это развлечение для коррупционеров.
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16.08.2023 21:48 Ответить
 
 