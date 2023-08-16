РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4267 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
1 289 1
оккупация (9502) пропаганда (3470) разведка (3999)

Враг пытается имитировать процесс интеграции оккупированных территорий в РФ, - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти,мелітополь

На временно оккупированные территории завозят россиян, чтобы имитировать процесс интеграции этих земель в РФ.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Речь не только о выборах. Везде, где нужно имитировать какой-то процесс создания государства или интеграции этих территорий в Российскую неоимперию, завозят россиян: россиян-учителей, россиян-правоохранителей, россиян даже рабочих. И так, на "выборы" привезут каких-то других. Это означает, что украинское местное население воспринимает рашистов как оккупантов, и россиян и Россию - как агрессора, и не поддерживает в массе своей какие-либо эти преступные действия и отторгает их. Это означает, что украинцы ожидают возвращения и освобождения. И это обязательно произойдет", – подчеркнул Юсов.

Читайте также: Оккупанты создали на территории Мариупольского района еще один полигон. В Мариуполе и вокруг количество личного состава составляет до 40 тысяч человек, - Андрющенко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кацапня так чинить психологічний тиск,
тіпа параша навсіхда
показать весь комментарий
16.08.2023 20:27 Ответить
 
 