Враг пытается имитировать процесс интеграции оккупированных территорий в РФ, - ГУР МО

На временно оккупированные территории завозят россиян, чтобы имитировать процесс интеграции этих земель в РФ.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Речь не только о выборах. Везде, где нужно имитировать какой-то процесс создания государства или интеграции этих территорий в Российскую неоимперию, завозят россиян: россиян-учителей, россиян-правоохранителей, россиян даже рабочих. И так, на "выборы" привезут каких-то других. Это означает, что украинское местное население воспринимает рашистов как оккупантов, и россиян и Россию - как агрессора, и не поддерживает в массе своей какие-либо эти преступные действия и отторгает их. Это означает, что украинцы ожидают возвращения и освобождения. И это обязательно произойдет", – подчеркнул Юсов.

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