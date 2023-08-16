РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4267 посетителей онлайн
Новости За рубежом
13 417 72
армия РФ (15351) смерть (9034) генерал (41)

В России умер генерал Жидко, экс-заместитель Шойгу и командующий оккупационными войсками в Украине в мае-июле 2022 года

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

жидко

В Москве скончался 57-летний генерал-полковник Геннадий Жидко, который в мае-июле 2022 года командовал всеми оккупационными группировками в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал в телеграм-канале губернатор Хабаровского края РФ Михаил Дегтярев.

Он отметил: "После продолжительной болезни в Москве умер Герой России, генерал-полковник Геннадий Валерьевич Жидко".

В 2016 году Жидко был в должности начальника штаба группировки ВС РФ в Сирии, в 2018 году был назначен командующим войсками Восточного военного округа, в 2021 году получил должность заместителя министра обороны РФ - начальника Главного военно-политического управления ВС РФ.

В 2022 году Жидко снова стал командующим войсками Восточного округа и сменил в мае 2022-го командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова в руководстве оккупационной армией в Украине. В июле его сняли с этого поста.

Смотрите также: Генерала Цокова, ликвидированного украинскими воинами в оккупированном Бердянске, похоронили в России. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+34
Гори в пеклі, сволото.
показать весь комментарий
16.08.2023 19:54
+32
Та й йух з ним! Хай вже вся рашка повидихає@
показать весь комментарий
16.08.2023 19:54
+23
Може шось з*ів
показать весь комментарий
16.08.2023 19:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Може шось з*ів
показать весь комментарий
16.08.2023 19:53 Ответить
Підчищає *****
показать весь комментарий
16.08.2023 19:56 Ответить
Пообедал в "Дядя Ваня"
показать весь комментарий
16.08.2023 20:04 Ответить
Як ЗСУ не вбила,
так буйло задавила 😂

Та то таке, поштрикайте хтось його палкою, чи дійсно вже падло 😂
показать весь комментарий
16.08.2023 20:23 Ответить
Буйло? Це хто?
показать весь комментарий
16.08.2023 22:13 Ответить
Несвіжого полонію
показать весь комментарий
16.08.2023 20:22 Ответить
Невелика тривалість існування в кацапів..Що ж зробиш...Екологія,стреси.
показать весь комментарий
16.08.2023 20:53 Ответить
Та ні, то нервове
показать весь комментарий
16.08.2023 20:56 Ответить
Мабуть глисти😂
показать весь комментарий
16.08.2023 22:40 Ответить
а-га сьел чего-нибудь - *** ботоксный .
показать весь комментарий
17.08.2023 00:48 Ответить
Судя по фамилии перед смертью жиденько обосрался
показать весь комментарий
16.08.2023 19:54 Ответить
Де наголос в прізвищі? жИдко чи жидкО?
показать весь комментарий
16.08.2023 20:18 Ответить
Не могу знать
показать весь комментарий
16.08.2023 20:19 Ответить
Та й йух з ним! Хай вже вся рашка повидихає@
показать весь комментарий
16.08.2023 19:54 Ответить
Зовсім вмер, чи як?
показать весь комментарий
16.08.2023 19:54 Ответить
Просто перестал дышать
показать весь комментарий
16.08.2023 20:16 Ответить
задержал дыхание лет на 100..
показать весь комментарий
17.08.2023 00:49 Ответить
"Як ховали, то в гробу весь синій лежав" (с)
показать весь комментарий
16.08.2023 20:23 Ответить
Гори в пеклі, сволото.
показать весь комментарий
16.08.2023 19:54 Ответить
Правильно сделал.
показать весь комментарий
16.08.2023 19:54 Ответить
Пысы: там еще отчалил в вечность и куратор путинской резиденции в гелинджеке некий генерал фсо лопырев. Не свезло: кому резиденция, а кому и гроб - резиденция.
показать весь комментарий
16.08.2023 21:01 Ответить
З яких це пір нікчемні тварюки помирають, а не здихають?
показать весь комментарий
16.08.2023 19:54 Ответить
Straight to hell!
показать весь комментарий
16.08.2023 19:55 Ответить
надеюсь его отравили.
показать весь комментарий
16.08.2023 19:55 Ответить
"достаточно одной таблэтки" - а как вы хотели наверное тоже обещал путлеру "Киев за три дня" - ну вот "получил рашист гранату"
показать весь комментарий
17.08.2023 00:52 Ответить
фсб шельму метит, думаю, в ближайшее время вслед за ним пойдут многие высокопоставленные участники путинской авантюры, слишком ного знали (ют)
показать весь комментарий
16.08.2023 19:55 Ответить
Это напоминанаие путлера своим генералам.
показать весь комментарий
16.08.2023 19:57 Ответить
Знову сльози заважають залишити коммент ...
показать весь комментарий
16.08.2023 19:58 Ответить
Ачерєдному ванькє-дурачку далі випіть навічьку...
показать весь комментарий
16.08.2023 19:58 Ответить
Так Жидко чи Жидков?
показать весь комментарий
16.08.2023 19:58 Ответить
А яка різниця ...
показать весь комментарий
16.08.2023 20:03 Ответить
Смотри в корень.)
показать весь комментарий
16.08.2023 20:25 Ответить
57 років для хронічного алкоголіка - це занадто багато
показать весь комментарий
16.08.2023 19:59 Ответить
ну і йух з ним, земля йому бетоном
показать весь комментарий
16.08.2023 20:00 Ответить
Жидкувато для нього обійшлася війна в Мирній Україні!!
Могли б цю гниду московську, десь і пристрелити…
Жидкувато він якось витік…
Смерть московітам ***** та їх опозажопним ригоАналам в Україні!
показать весь комментарий
16.08.2023 20:00 Ответить
Сльози мєшают мнє пісать о том,что зємля бєтоном етому підарасу.
показать весь комментарий
16.08.2023 20:00 Ответить
показать весь комментарий
16.08.2023 20:01 Ответить
везунчик, не увидит как его внуки будут зубрить китайский и носить фамилию Дзи-дко-дун
показать весь комментарий
16.08.2023 20:03 Ответить
Ще один здох ..генерал лопирьов....генералопад на расєє -класика кагебистського жанру
показать весь комментарий
16.08.2023 20:05 Ответить
подох та й подох. нам яке діло до цього вилупка?
показать весь комментарий
16.08.2023 20:05 Ответить
Чай индийский чай Грузинский чай иглохлох чай
показать весь комментарий
16.08.2023 20:06 Ответить
Де танок Єнота
показать весь комментарий
16.08.2023 20:06 Ответить
Не померло а здох, чорти забрали до себе.
показать весь комментарий
16.08.2023 20:07 Ответить
Сдох жидко и хер с ним ! Вонючей собаке собачья смерть и билет на концерт кобздона !
показать весь комментарий
16.08.2023 20:09 Ответить
Здох Максим, та і хер з ним! Земля йому бетоном.
показать весь комментарий
16.08.2023 20:09 Ответить
тобто ***** менше
показать весь комментарий
16.08.2023 20:09 Ответить
Сдох Максим Геннадий, да и хер с ним.
показать весь комментарий
16.08.2023 20:09 Ответить
Ну,будьмо чесними :на фото цьому конюху я б з розгону дав на 10 років більше,а якщо прикинути,що військова струнчить та фотошоп,то критих 70))по москальських мірках -старажил)))
показать весь комментарий
16.08.2023 20:09 Ответить
воно багато знало і могло бути небезпечним для бункерного формула не змінюється вхід руб вихід два дорівнює ліквідація
показать весь комментарий
16.08.2023 20:13 Ответить
карлік веде русоскот в рай, а сам іти туди не хоче.
показать весь комментарий
16.08.2023 20:16 Ответить
Навідь не дожив до відставки, запасу.
показать весь комментарий
16.08.2023 20:21 Ответить
ну хоч з вікна не випав, вже різноманітніше здихають
показать весь комментарий
16.08.2023 20:25 Ответить
Наївсь якогось несвіжого полонію, чи просроченого новічка...
показать весь комментарий
16.08.2023 20:25 Ответить
Вечных тебе мучений, изверг !
показать весь комментарий
16.08.2023 20:26 Ответить
жидкодзакабзонился
показать весь комментарий
16.08.2023 20:44 Ответить
Не "смачна" тема для тролів. Один слабенько виср@вся "а нам какое дело".
показать весь комментарий
16.08.2023 20:46 Ответить
этот симбитер так всегда...
показать весь комментарий
16.08.2023 21:51 Ответить
В рф сегодня массово мрут генералы «от болезней».

▪️Генерал-полковник жидко, (В мае-июле 2022 года командовал всеми оккупантами в Украине, в октябре был отстранен).
▪️Генерал-лейтенант ФСО Лопырев, который ранее курировал «дворец путина» в Геленджике.
показать весь комментарий
16.08.2023 20:53 Ответить
ну что же они творят - так новичка на всех не хватит
показать весь комментарий
17.08.2023 00:53 Ответить
Ну вот как не радоваться? На совести этого пи@ора погибшие украинцы, сирийцы. Сдох убийца и негодяй, поэтому радость украинцев вполне справедлива , что-б там не вякали помойные рты арестовичи.
показать весь комментарий
16.08.2023 21:00 Ответить
Черговий живодер здох. Небеса йому пеклом. Хоча б надіслав вісточку з пекла, як йому працюється, натираючи казани та вилизуючи сковорідки.
показать весь комментарий
16.08.2023 21:01 Ответить
Це не той, що трактористами командував під Дебальцево?
показать весь комментарий
16.08.2023 21:05 Ответить
Новичёк…. Старичёк…..
показать весь комментарий
16.08.2023 21:08 Ответить
Жидко... мабуть етнічний українець (був), навіть "в" в кінці не додав. Здоров'я йому. )
показать весь комментарий
16.08.2023 21:17 Ответить
р ы д а ю НавзрыдЪ...........
показать весь комментарий
16.08.2023 21:17 Ответить
..вамздец Генке подкрался...
показать весь комментарий
16.08.2023 21:18 Ответить
Гори в пеклі підарас🔥🔥🔥
показать весь комментарий
16.08.2023 22:24 Ответить
Мы в восхищении! 👏
показать весь комментарий
16.08.2023 22:39 Ответить
Сдох максим ну и х... с ним.
показать весь комментарий
16.08.2023 22:48 Ответить
Жидко для Жидко в 57 то лет.
показать весь комментарий
17.08.2023 07:22 Ответить
Свідки "відходять", залишаються двірники з АК
показать весь комментарий
17.08.2023 08:18 Ответить
 
 