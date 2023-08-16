В России умер генерал Жидко, экс-заместитель Шойгу и командующий оккупационными войсками в Украине в мае-июле 2022 года
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Москве скончался 57-летний генерал-полковник Геннадий Жидко, который в мае-июле 2022 года командовал всеми оккупационными группировками в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал в телеграм-канале губернатор Хабаровского края РФ Михаил Дегтярев.
Он отметил: "После продолжительной болезни в Москве умер Герой России, генерал-полковник Геннадий Валерьевич Жидко".
В 2016 году Жидко был в должности начальника штаба группировки ВС РФ в Сирии, в 2018 году был назначен командующим войсками Восточного военного округа, в 2021 году получил должность заместителя министра обороны РФ - начальника Главного военно-политического управления ВС РФ.
В 2022 году Жидко снова стал командующим войсками Восточного округа и сменил в мае 2022-го командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова в руководстве оккупационной армией в Украине. В июле его сняли с этого поста.
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так буйло задавила 😂
Та то таке, поштрикайте хтось його палкою, чи дійсно вже падло 😂
Могли б цю гниду московську, десь і пристрелити…
Жидкувато він якось витік…
Смерть московітам ***** та їх опозажопним ригоАналам в Україні!
МаксимГеннадий, да и хер с ним.
▪️Генерал-полковник жидко, (В мае-июле 2022 года командовал всеми оккупантами в Украине, в октябре был отстранен).
▪️Генерал-лейтенант ФСО Лопырев, который ранее курировал «дворец путина» в Геленджике.